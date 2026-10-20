„Din asta trăiesc” Mărturie sensibilă a unuia dintre cei mai talentați fotbaliști români ai generației sale: „Am intrat într-o depresie”
Nicolae Mitea. Foto: IMAGO
Diverse

„Din asta trăiesc” Mărturie sensibilă a unuia dintre cei mai talentați fotbaliști români ai generației sale: „Am intrat într-o depresie”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 20.10.2026, ora 13:07
alt-text Actualizat: 20.10.2026, ora 13:07
  • Nicolae Mitea (41 de ani) a povestit drama pe care a trăit-o după cariera internațională, în urma căreia a pierdut suma uriașă pe care a adunat-o după plecarea de la Dinamo.
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Fostul jucător de la Ajax a adunat inițial un total de aproximativ două milioane de euro, iar în prezent, la 12 ani după retragerea din fotbal, se întreține dintr-un salariu de 5.000 de lei, pentru munca de la Barca Academy, școala de fotbal deschisă de catalani în România.

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Nicolae Mitea: „Am 5.000 de lei la Barca Academy. Din asta trăiesc”

„Am avut două milioane de euro, puteam să mă laud că am avut mai mult, dar ăştia au fost banii. N-au fost chiar aşa mulţi. Am jucat la Ajax, la Dinamo şi cam asta a fost. Nu înţeleg de ce vorbeşte lumea că n-am reuşit. Ok, că n-am ajuns de la Ajax la un nivel foarte mare, ca alţi colegi ai mei. Hai să vedem cine joacă cinci ani la Ajax.

Am avut meciuri puţine că m-am accidentat. Dacă nu eram important pentru ei… păi a doua zi după ce m-am accidentat cu ligamentele, mi-au dat doi ani extra de contract.

L-au sunat pe nea Giovanni Becali şi au spus că au mare încredere. Ei sperau să ia câteva zeci de milioane de euro pe mine când îmi revin. Ce club ar veni să îţi prelungească doar pe ochi frumoşi. La noi în ţară nu îţi plătea nici operaţia.

Aveam atunci familia alături de mine cât eram acolo. În momentele grele au fost lângă mine. Dar au venit problemele grave una după alta. Lumea vorbeşte cu femei, băuturi, Amsterdam, viaţa de noapte.

Eu am fost de maximum cinci ori în club în cinci ani. Mentalitatea românului este cea mai proastă, cea mai slabă. Când mergi afară eşti respectat. Şi acum mă mai sună cei de la Ajax”, a dezvăluit Mitea, potrivit fanatik.ro.

Ulterior, fostul internațional a vorbit despre modul în care a fost judecat de oameni, și a dezvăluit suma din care se întreține în prezent.

„Oamenii din ţară… Uite-l şi pe ăla, a avut bani, nu mai are. Aşa e românul. Nu te mai bagă în seamă, nu dă doi bani pe tine. Toţi trebuie să fim pregătiţi pentru viaţa asta.

Eu am 5.000 de lei la Barca Academy. Din asta trăiesc. Mai am nişte terenuri bune. Se pot vinde şi se poate construi pe ele. Dar e blocată piaţa. Ce să trăieşti de banii ăştia?

Cel mai mare salariu l-am avut în Olanda, cu prime cu tot am ajuns la 80.000 de euro. Prime de campionat, salariu plus primă de Champions League. Asta a fost cea mai mare sumă”.

720.000 de euro
a plătit Ajax către Dinamo, pentru transferul lui Mitea în 2003

Nicolae Mitea: „Am intrat într-o depresie. Fetița mea îmi dă cea mai mare motivație”

Mitea a dezvăluit la final că s-a confruntat și cu o formă de depresie ulterior, însă și-a găsit motivația după ce s-a născut fetița sa.

„Am intrat într-o depresie. Am simţit să mă rup de toată lumea şi să fiu eu, cu mine. Sunt conştient că n-a fost bine, dar asta am gândit. N-am mai avut chef de nimeni, nici de presă. Sunau can-can-urile, ştii cum e la noi? Eram mâhnit, nu mai aveam energie pentru nimeni.

Am zis că mai bine mă retrag şi îmi văd de ale mele. Apoi s-a născut fetiţa mea, am fost lângă ea. În primul rând pentru ea lupt. Apoi, pe locul doi mă pun eu. O cheamă Ariana. Îmi dă cea mai mare motivaţie. Ea mă mai face să râd, chiar dacă uneori mai sunt supărat”, a mai spus Mitea.

75 de meciuri
a bifat Mitea pentru Ajax, reușind 14 goluri și 5 pase decisive, cucerind un titlu în Eredivisie și o Cupă a Olandei

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