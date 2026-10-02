„Pe el îl va vinde pe bani mulți” Trei jurnaliști polonezi i-au descris pentru GOLAZO.ro pe Hindrich, Cojocaru și Racovițan

CORESPONDENȚĂ GOLAZO.ro DIN POLONIA. „Tricolorii” chemați de Gică Hagi din Ekstraklasa în Liga Națiunilor, analizați de trei ziariști locali înaintea meciului Polonia - România.

Cum a impresionat Otto Hindrich, titular vineri la Varșovia, revenirea lui Valentin Cojocaru și căderea lui Bogdan Racovițan odată cu echipa de club.

Polonia - România se joacă vineri, de la 21:45, meci transmis în direct de Antena 1 și liveTEXT de GOLAZO.ro.

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Gică Hagi a convocat în lotul de 32 pentru cele patru meciuri de Nations League trei jucători care evoluează în prima ligă poloneză, Ekstraklasa, un campionat cotat la 412,88 milioane de euro, cu 185 de milioane peste Superliga noastră.

Otto Hindrich, 24 de ani, Legia Varșovia, portar, cotă două milioane (Transfermarkt).

Valentin Cojocaru, 30 de ani, Pogon Szczecin, portar, estimat la 700.000 de euro.

Bogdan Racovițan, 26 de ani, Rakow Czestochowa, stoper, 2,5 milioane.

„Hindrich este printre cele mai bune transferuri făcute de Legia în ultimii ani”

GOLAZO.ro a contactat trei jurnaliști în Polonia pentru a afla ultimele impresii despre cei trei „tricolori”.

Piotr Kozminski, reporter la Sport.pl și Wirtualna Polska, a fost impresionat doar de unul dintre ei în primele luni ale acestui sezon.

Cumpărat cu numai 600.000 de euro în ianuarie 2026 de la CFR Cluj, Otto Hindrich s-a integrat imediat la Legia.

Hindrich, unul dintre cei mai valoroși portari din Ekstraklasa. Foto: Imago

„Dintre cei trei români, Hindrich a avut cel mai mare impact. Este printre cele mai bune transferuri făcute de Legia în ultimii ani.

Fanii l-au plăcut și apreciat din prima clipă și mulți specialiști susțin că Legia are în sfârșit un goalkeeper care face diferența”, spune Kozminski.

10 meciuri a jucat Otto Hindrich la Legia Varșovia în acest start de sezon (900 de minute) în campionat și Cupa Poloniei

Hindrich, titular cu Polonia!

Jurnalistul polonez afirmă că „Hindrich e acum unul dintre cei mai valoroși oameni ai Legiei și printre cei mai buni portari din Ekstraklasa.

Valoarea lui crește și unii prevăd că, în viitor, clubul îl va vinde pe bani mulți. Dar, din ce știu, vrea să-l păstreze cel puțin până la sfârșitul acestui sezon.

Principalul obiectiv al Legiei e un loc cât mai bun în campionat, pentru că vrea să revină în Europa, și Hindrich e un fotbalist foarte important în această misiune”. Momentan, alb-negrii sunt pe locul 2, la trei puncte de liderul Gornik Zabrze.

2 este numărul meciurilor lui Hindrich la națională. Promovat de Gică Hagi, jucând în amicale și cu Georgia (1-1, a intrat ca rezervă), și cu Țara Galilor (2-1, titular)

Va fi portarul titular al naționalei vineri, cu Polonia, a anunțat selecționerul, după ce Hagi i-a cerut scuze că nu l-a folosit cu Bosnia.

Cojocaru, portarul echipei cu cele mai puține goluri primite în Polonia: „În revenire de formă”

Al doilea goalkeeper din Ekstraklasa, Valentin Cojocaru (30 de ani) a semnat cu Pogon Szczecin în septembrie 2023. Întâi împrumut de la Leuven, apoi transferat definitiv pentru 400.000 de euro, în 2024.

Alt român, goalkeeperul lui Pogon: Cojocaru. Foto: Imago

S-a impus rapid în poarta lui Pogon, fiind de două ori aproape de a cuceri un trofeu în Polonia. Dublă finală consecutivă de Cupă, ambele pierdute însă: 1-2 după prelungiri cu Wisla (2024) și 3-4 cu Legia (2025).

9 partide are Valentin Cojocaru la Pogon Szczecin (locul 5) în Ekstraklasa și Cupa Poloniei 2026-2027 (810 minute)

Ziaristul Jerzy Chwalek a observat o revenire de formă a lui Cojocaru în ultima vreme.

„Cojo a fost inconsistent în amicalele jucate în timpul pregătirii și în primele meciuri ale sezonului, dar e bun și foarte bun acum”, subliniază reporterul de la Super Express în Szczecin, orașul în care evoluează Cojocaru.

Poate mai ales datorită lui, Pogon a primit numai șase goluri în opt partide în actualul campionat, cele mai puține în Ekstraklasa Jerzy Chwalek, jurnalist Super Express

Portarul, care a fost doi ani și jumătate jucătorul lui Hagi la Viitorul între 2008 și 2011, așteaptă debutul la națională.

„Când este în formă, Racovițan e printre cei mai valoroși stoperi. Dar nu se implică”

Bogdan Racovițan joacă din ianuarie 2022 la Rakow. A cucerit trei trofee, titlul, Cupa și Supercupa Poloniei, dar a și avut neșansă.

Racovițan (dreapta), unul dintre vicecăpitanii lui Rakow. Foto: Imago

Stoperul a suferit două accidentări grave în această perioadă, la umăr și la ligamentul încrucișat anterior al genunchiului, pierzând în total un an și jumătate!

A început șocant campionatul, ultimul loc, cu opt înfrângeri și o singură victorie.

14 meciuri a disputat Bogdan Racovițan la Rakow în actuala stagiune în liga poloneză și Conference League

„În general, imaginea lui Racovițan este pozitivă, deși performanțele sale au scăzut în ultimul timp, ca toată echipa.

E un apărător valoros, unul dintre vicecăpitanii lui Rakow. Când e în formă, e printre cei mai buni fundași centrali ai campionatului”, l-a descris freelancerul Piotr Slonka.

Are și o bilă neagră însă: „Uneori mi se pare că nu se implică suficient, dar la fel cred acum despre toți jucătorii lui Rakow. De când a plecat Papszun la Legia în locul lui Iordănescu, echipa s-a prăbușit”.

5 meciuri are Racovițan la națională, inclusiv două la Euro 2024. Ultima apariție printre „tricolori”, 1-3 cu Bosnia în preliminariile CM 2026

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