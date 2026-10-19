Pep, mesaj pro-Palestina VIDEO. Guardiola acuză Israelul că a ucis peste 74.000 de persoane în Fâșia Gaza: „Ne pierdem umanitatea”
Pep Guardiola
Diverse

Pep, mesaj pro-Palestina VIDEO. Guardiola acuză Israelul că a ucis peste 74.000 de persoane în Fâșia Gaza: „Ne pierdem umanitatea”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.10.2026, ora 14:28
alt-text Actualizat: 19.10.2026, ora 14:28
  • Pep Guardiola (55 de ani), fostul antrenor al lui Manchester City, a transmis un nou mesaj împotriva genocidului din Fâșia Gaza, după mai bine de doi ani de război cu Israel.
  • Spaniolul acuză Israelul că a ucis peste 74.000 de oameni și că a restricționat ajutorul umanitar oferit locuitorilor din Gaza.
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Într-un mesaj video /publicat de UNRWA, agenția Organizației Națiunilor Unite pentru refugiații palestinieni, Guardiola a deplâns situația gravă din regiunea devastată de război.

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Pep Guardiola, mesaj împotriva genocidului din Gaza: „Solidaritatea cu Palestina nu poate lua o pauză”

„Nu sunt morți, sunt oameni uciși. Nu sunt cifre. Sunt vieți care au avut un nume, un chip, o familie, visuri și amintiri. Nu sunt victime colaterale, sunt fete și băieți.

Iar atunci când încetăm să numim lucrurile pe nume, când acceptăm un limbaj care ascunde suferința, începem să ne pierdem umanitatea.

Traversăm unul dintre cele mai întunecate momente din istoria noastră. Vedem copii din Gaza care își caută părinții printre ruine, cer ajutor, suferă de foame și rămân singuri.

Îi vedem pierzând totul înainte de a fi avut măcar șansa să crească. Iar iadul continuă și, odată cu el, continuă și dezumanizarea poporului palestinian. Viețile lor contează la fel de mult ca ale noastre.

Suferința lor nu ne este străină. Să nu uităm asta. Solidaritatea cu Palestina nu poate lua o pauză. Nici responsabilitatea noastră”, a transmis în primă parte Guardiola.

Tehnicianul spaniol a acuzat Israelul că a ucis peste 74.000 de persoane în acest război:

„În prezent, guvernul israelian a ucis peste 74.000 de oameni în Gaza și continuă să împiedice ajutorul umanitar. În timp ce Gaza continuă să fie devastată, în Cisiordania au loc în continuare demolări ale locuințelor palestiniene.

În acest context, este important să ne amintim un lucru. Pentru milioane de refugiați palestinieni, suferința nu a început de curând.

De zeci de ani, aceștia trăiesc experiența mutării, a violenței, a pierderii, a doliului, a traumelor, a incertitudinii și a nedreptății.

Și, cu toate acestea, merg mai departe. Admirăm enorm reziliența poporului palestinian. Dar nu ar trebui să fie nevoit să dea dovadă de atâta reziliență”.

Niciun popor nu ar trebui să petreacă generații întregi demonstrând că poate îndura suferința. Niciun copil nu ar trebui să crească învățând mai întâi să supraviețuiască și abia apoi să trăiască. Pep Guardiola, fost antrenor Manchester City

Pep Guardiola: „Sprijinirea UNRWA este mai necesară ca oricând”

Guardiola îndeamnă persoanele să sprijine în continuare comunitatea palestiniană:

„Iar în acest context îngrozitor există o organizație care le-a fost alături în fiecare zi, fără întrerupere.

Se numește UNRWA. De peste 75 de ani, UNRWA le oferă sprijin refugiaților palestinieni, asigurându-le servicii medicale, protecție și ajutor umanitar. Însă UNRWA înseamnă mult mai mult decât ajutor.

Înseamnă și memorie. Este instituția care a păstrat istoria, identitatea și drepturile generațiilor de refugiați palestinieni. Este dovada că existența lor nu poate fi ștearsă.

Astăzi, sprijinirea UNRWA este mai necesară ca oricând. A sprijini UNRWA înseamnă a-i susține pe cei care continuă să reziste în fața foametei, a violenței, a fricii și a abandonului. Pentru că, pentru a continua să distrugi, trebuie mai întâi să impui tăcerea”.

Dar noi nu vom tăcea. Astăzi, tăcerea este o formă de a lua partea cuiva. Nu putem însă să întoarcem privirea în altă parte. Palestina contează. Iar Palestina are nevoie de dreptate și pace. Așadar, vă rog, continuați să vorbiți despre Palestina. Pep Guardiola

Spaniolul își dorește ca persoanele să sprijine și agenția UNRWA pentru a-i ajuta pe locuitorii Palestinei în continuare.

„Continuați să apărați umanitatea în fața indiferenței. Vă rog, dacă puteți, sprijiniți UNRWA pentru ca organizația să poată continua să le ofere ajutor celor care au cea mai mare nevoie de el. Vă mulțumesc foarte mult”, a încheiat tehnicianul.

Nu este prima dată când Pep Guardiola a transmis un mesaj pro-Palestina. Același lucru s-a întâmplat și la începutul acestui an în cadrul evenimentului Act x Palestine, desfășurat în Barcelona.

Pep Guardiola nu este la prima implicare în zona politică

Guardiola a mai fost implicat și în trecut în subiecte din sfera socială și politică. El a mai abordat și cazul independenței catalane și a criticat statul spaniol.

În 2018, tehnicianul a fost amendat de către Federația Engleză de Fotbal (FA) cu aproximativ 23.000 de euro, după ce a purtat o panglică galbenă, în semn de susținere pentru liderii care au cerut independența catalană și care au fost condamnați ulterior.

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