Guardiola, mesaj pro-Palestina Antrenorul lui Manchester City a vorbit despre copiii din Gaza, cu un keffiyeh la gât: „I-am lăsat singuri, abandonați. Cei puternici sunt lași”

Pep Guardiola (55 de ani) a susținut un discurs pro-Palestina, în urma suferințelor celor din Gaza, după doi ani de război cu Israel.

Tehnicianul lui Manchester City a vorbit la un eveniment în Barcelona, revenind pentru scurt timp în țara natală, Spania.

Guardiola a obținut calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor cu Manchester City, miercuri, iar a doua zi a făcut scurtă vizită în Catalonia.

Pep Guardiola: „Cei puternici sunt lași”

Tehnicianul „cetățenilor” a abordat situația dramatică din Gaza, în cadrul evenimentului Act x Palestine, desfășurat în Barcelona.

„Mă gândesc la ce e în mintea noastră când vedem un copil, precum cei din ultimii doi ani, în aceste imagini de pe rețelele de socializare, de la televizor, strigând: «Unde este mama?» printre grămezi de moloz. Și tot nu știe.

Și mă gândesc mereu: la ce se gândesc ei? Cred că i-am lăsat singuri, abandonați.

Cei puternici sunt lași, pentru că trimit oameni nevinovați să omoare alți oameni nevinovați... în timp ce ei stau acasă, la căldură când e frig, și la aer condiționat când e cald.

Toate acestea sunt pur și simplu despre umanitate. Adică despre tot ceea ce nu se întâmplă în Palestina”, a transmis Guardiola, potrivit telegraph.co.uk.

Pep Guardiola nu este la prima implicare în zona politică

Guardiola a mai fost implicat și în trecut în subiecte din sfera socială și politică. El a mai abordat și cazul independenței catalane și a criticat statul spaniol.

În 2018, tehnicianul a fost amendat de către Federația Engleză de Fotbal (FA) cu aproximativ 23.000 de euro, după ce a purtat o panglică galbenă, în semn de susținere pentru liderii care au cerut independența catalană și care au fost condamnați ulterior.

De această dată, Guardiola a purtat un „keffiyeh” alb-negru drept eșarfă, care reprezintă un articol vestimentar palestinian.

