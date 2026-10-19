„Nu e doar un stadion!” Primarul Sectorului 2 dezvăluie ce facilități va avea noul complex Dinamo » Bilete gratuite pentru copii +5 foto
Noul stadion Dinamo
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„Nu e doar un stadion!” Primarul Sectorului 2 dezvăluie ce facilități va avea noul complex Dinamo » Bilete gratuite pentru copii

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.10.2026, ora 19:14
alt-text Actualizat: 19.10.2026, ora 21:43
  • Rareș Hopincă (42 de ani), primarul Sectorului 2, a oferit noi detalii despre construcția stadionului Dinamo.
  • Acesta a vorbit și despre planurile de transformare a întregului complex sportiv din Șoseaua Ștefan cel Mare.
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Edilul a explicat că autoritățile își propun ca noua arenă să facă parte dintr-un parc sportiv deschis publicului, cu facilități pentru copii și seniori.

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Rareș Hopincă, despre stadionul Dinamo: „Sper să nu mai existe întreruperi”

Șantierul a fost blocat deoarece constructorul a fost nevoit să modifice soluția tehnică pentru fundația din apropierea Spitalului Floreasca, ceea ce a generat costuri suplimentare.

„Se lucrează, sper să nu mai existe întreruperi. S-a schimbat soluția tehnică de fundare pentru zona din proximitatea Spitalului Floreasca, ceea ce a produs și un cost suplimentar.

Această barieră financiară a fost rezolvată și cu sprijinul Consiliului Local, pentru că am alocat o sumă suplimentară de 4,2 milioane de lei.

Lucrările s-au reluat de la 1 octombrie”, a declarat Rareș Hopincă pentru Gândul.

Galerie foto (5 imagini)

Utilajele grele au ajuns pe șantierul din Ștefan cel Mare. Foto: Facebook / Noul Stadion „Dinamo” Utilajele grele au ajuns pe șantierul din Ștefan cel Mare. Foto: Facebook / Noul Stadion „Dinamo” Utilajele grele au ajuns pe șantierul din Ștefan cel Mare. Foto: Facebook / Noul Stadion „Dinamo” Utilajele grele au ajuns pe șantierul din Ștefan cel Mare. Foto: Facebook / Noul Stadion „Dinamo” Utilajele grele au ajuns pe șantierul din Ștefan cel Mare. Foto: Facebook / Noul Stadion „Dinamo”
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Primarul a explicat și de ce administrația locală contribuie financiar la proiect, deși stadionul nu aparține Primăriei Sectorului 2.

„Apar multe întrebări legitime: de ce investește Sectorul 2 la Dinamo, de ce investește într-un club privat?

Stadionul Dinamo este un obiectiv public, care aparține Ministerului de Interne, prin Clubul Sportiv Dinamo.

Noi am reușit, împreună cu cei de la Dinamo, să deschidem întreaga zonă către comunitate. Practic, nu vom avea doar un stadion, ci vom avea un nou parc sportiv, care va fi public, cu acces gratuit pentru toți locuitorii din Sectorul 2 și din București.

Sunt 20 de hectare la Dinamo, situate în mijlocul orașului, care până acum nu sunt deschise publicului sau sunt deschise doar parțial și nu oferă facilități pentru comunitate”, a explicat edilul.

Evident că nu putem deschide acum un șantier, dar după finalizarea lucrărilor și, în unele etape, chiar simultan cu acestea, vom amenaja facilități publice. Vor exista spații pentru relaxare și pentru sport de masă, cu acces gratuit, pentru copii și seniori, astfel încât să avem un nou parc cu specific sportiv în mijlocul orașului Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2

Elevii din Sectorul 2 vor primi bilete gratuite la evenimentele sportive organizate de CS Dinamo

Un alt punct al parteneriatului dintre Primăria Sectorului 2 și Clubul Sportiv Dinamo îl reprezintă accesul copiilor la competițiile sportive.

„Dinamo a fost de acord să ofere o serie de avantaje concrete comunității noastre, cum ar fi faptul că, la toate competițiile sportive organizate de Clubul Sportiv Dinamo, 30% dintre bilete vor fi alocate gratuit copiilor din rețeaua școlară din Sectorul 2.

Sunt lucruri prin care ne dorim să aducem copiii înapoi către sport”, a mai transmis Rareș Hopincă.

2029
este anul în care ar urma să fie finalizate lucrările.

Finala Europa League 2028, la București

Primarul Sectorului 2 a vorbit și despre finala Europa League din 2028, pe care Bucureștiul o va găzdui pe Arena Națională.

„Dacă suntem inteligenți cu toții, Federația Română de Fotbal, Primăria Municipiului București și Primăria Sectorului 2, putem lăsa ceva în urma acestui mare eveniment.

M-aș gândi în primul rând la modul în care arată infrastructura. M-aș gândi și la sprijinirea activităților conexe.

Avem o finală de Europa League care va atrage foarte multă atenție și foarte mulți suporteri”, a mai declarat edilul.

Dar cel mai important este ca, după acest eveniment, să avem mai mulți copii care vin către sport Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2

Întrebat despre lucrările la infrastructura de tramvai de pe Bulevardul Basarabia, Hopincă a răspuns:

„Se vor termina cu siguranță. În urma lucrărilor la liniile de tramvai, Primăria Sectorului 2 va veni cu reamenajarea bulevardelor.

Adică vom avea, după aceste lucrări, o intervenție în zona spațiilor verzi, a plantărilor de arbori și a aleilor pietonale.

Astfel încât să existe cu adevărat acea modernizare urbană de care avem nevoie”, a explicat Rareș Hopincă.

Cum va arăta noul stadion Dinamo

Cum va arăta noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 26.217 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv. Va costa 177 milioane de euro.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.
Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB Beyond visual arts Gmbh
Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB Beyond visual arts Gmbh

Galerie foto (19 imagini)

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
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