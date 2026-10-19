A câștigat procesul cu Realitatea Plus Gigi Becali e nemulțumit de despăgubiri: „Am solicitat un milion de euro”
Gigi Becali (Sport Pictures/colaj)
Superliga

A câștigat procesul cu Realitatea Plus Gigi Becali e nemulțumit de despăgubiri: „Am solicitat un milion de euro”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 19.10.2026, ora 18:26
  • Gigi Becali (68 de ani) a câștigat în primă instanță procesul intentat companiei PHG Media Invest, care operează televiziunea Realitatea Plus.
  • Tribunalul București a decis ca patronul FCSB să primească daune morale de 10.000 de euro, însă patronul FCSB a anunțat pentru GOLAZO.ro că va ataca hotărârea.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Decizia a fost pronunțată vineri, 16 octombrie, pe portalul instanțelor de judecată just.ro, de Secția a V-a Civilă a Tribunalului București.

FCSB urcă pe loc de play-off VIDEO. Al doilea succes la rând sub comanda lui Reghecampf! Stoian, decisiv și cu FC Voluntari
Citește și
FCSB urcă pe loc de play-off VIDEO. Al doilea succes la rând sub comanda lui Reghecampf! Stoian, decisiv și cu FC Voluntari
Citește mai mult
FCSB urcă pe loc de play-off VIDEO. Al doilea succes la rând sub comanda lui Reghecampf! Stoian, decisiv și cu FC Voluntari

Gigi Becali a câștigat procesul cu Realitatea Plus, dar face apel: „Nu-mi convine 10.000 de euro”

Gigi Becali nu este însă mulțumit cu sentința. „Voi ataca decizia. Nu-mi convine. Cum adică 10.000 de euro? Dacă plătesc numai 10.000 de euro pentru ce au făcut, pot face în fiecare zi.

Trebuie să-i doară sufletul, să plătească bani grei, ca să nu mai facă”, a declarat Gigi Becali pentru GOLAZO.ro.

Becali contestă suma stabilită de judecători: „Măcar să dea 200.000-300.000 de euro”

Patronul FCSB susține că a cerut despăgubiri de un milion de euro și consideră că suma stabilită de instanță este prea mică.

„Din câte îmi amintesc, am solicitat un milion de euro, dar măcar să dea 200.000-300.000 de euro ca să simtă, nu?”, a adăugat Becali.

Realitatea Plus, obligată să publice hotărârea

Instanța a admis doar în parte cererea lui Gigi Becali și a obligat compania PHG Media Invest să-i plătească 10.000 de euro, în echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plății efective.

În plus, televiziunea va trebui să publice dispozitivul hotărârii în jurnalele sale de știri și pe site-ul realitatea.net, după ce decizia va rămâne definitivă.

Tribunalul a respins restul solicitărilor ca neîntemeiate. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

De unde a pornit conflictul

Procesul a fost deschis pe 24 aprilie 2025, pe fondul conflictului dintre Gigi Becali și Realitatea Plus, care se amplificase în urma atacurilor reciproce.

În primăvara acelui an, omul de afaceri a reclamat la Consiliul Național al Audiovizualului modul în care postul a prezentat-o pe fiica sa, Teodora, într-o imagine asociată cu o pereche de cătușe.

Conflictul pornise însă și de la disputele politice. Becali a devenit ținta criticilor la Realitatea Plus după ce și-a anunțat retragerea sprijinului pentru George Simion la alegerile prezidențiale.

Patronul FCSB a răspuns prin atacuri la adresa televiziunii și a unor angajați ai acesteia, inclusiv într-o intervenție la postul rival România TV, unde i-a vizat pe cei de la Realitatea Plus, în frunte cu Anca Alexandrescu.

Gigi Becali: „Vă cer respectuos să le închideți postul”

Gigi Becali a reclamat Realitatea Plus la Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), în aprilie 2025. Ulterior, a deschis acțiunea civilă împotriva companiei care operează postul, solicitând despăgubiri pentru prejudiciul moral reclamat.

Invitat la o ședință publică a CNA pentru a-și susține reclamația, Becali a cerut închiderea postului, nemulțumit de prezentarea fiicei sale într-o imagine asociată cu o pereche de cătușe.

„Vă cer respectuos să le închideți postul! Trebuie să le dați o pedeapsă dureroasă, altfel ei nu o să se potolească, să mai facă mizerii.

Cum să ajungă să-mi pună copilul în cătușe? Fata mea a apărut la TV cu cătușe. O amendă de circulație n-a luat în viața ei și ajunge să fie bătaie de joc la un post de televiziune?!

Fata mea are 3 copii și nu mai vrea, de rușine, să se ducă la grădiniță, ca să-și ducă copiii. Nemernicii ăștia practic nu o mai lasă să aibă grijă de copii așa cum ar trebui!

Vă cer din inima mea să luați o măsură care să fie văzută de toată lumea. Toți să afle ce mizerii au făcut cei de acolo (n.r. se referă la Realitatea Plus). Să se vadă că șantajiștii și manipulatorii primesc pedepse dure. Să fie un exemplu!”, a zis Becali în cadrul ședinței.

Oficialii CNA i-au mulțumit pentru participare și au transmis că urmează să analizeze între ei argumentele.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primele demisii ale demnitarilor PNL, după ce Ilie Bolojan le-a cerut să plece
Primele demisii ale demnitarilor PNL, după ce Ilie Bolojan le-a cerut să plece
Primele demisii ale demnitarilor PNL, după ce Ilie Bolojan le-a cerut să plece
gigi becali daune morale si materiale proces realitatea plus
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:44
L-a omis intenționat? Jucătorul pe care Reghe l-a evitat la interviul de după meci: „Ca să nu zică ce-ar fi vrut să zică”
L-a omis intenționat? Jucătorul pe care Reghe l-a evitat la interviul de după meci:  „Ca să nu zică ce-ar fi vrut să zică”
23:40
„Mă dezgustă jocul echipei mele!” Gigi Becali, atac dur la adresa fotbaliștilor FCSB-ului după victoria cu Voluntari
„Mă dezgustă jocul echipei mele!” Gigi Becali, atac dur la adresa fotbaliștilor FCSB-ului după victoria cu Voluntari
23:27
„E visul meu să fac asta” VIDEO Alexandru Stoian, după ce a fost din nou decisiv pentru FCSB: „Mister mi-a zis”
„E visul meu să fac asta” VIDEO Alexandru Stoian, după ce a fost  din nou decisiv pentru FCSB: „Mister mi-a zis”
22:55
FCSB urcă pe loc de play-off VIDEO. Al doilea succes la rând sub comanda lui Reghecampf! Stoian, decisiv și cu FC Voluntari
FCSB urcă pe loc de play-off VIDEO. Al doilea succes la rând sub comanda lui Reghecampf! Stoian, decisiv și cu FC Voluntari
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Top stiri
Istvan Kovacs, ironizat Adrian Porumboiu, după delegarea românului în Liga Campionilor:  „Să-i pună 5 camere VAR”
Liga Campionilor
19.10
Istvan Kovacs, ironizat Adrian Porumboiu, după delegarea românului în Liga Campionilor: „Să-i pună 5 camere VAR”
Citește mai mult
Istvan Kovacs, ironizat Adrian Porumboiu, după delegarea românului în Liga Campionilor:  „Să-i pună 5 camere VAR”
Vești bune pentru U Craiova Unul din cei mai importanți jucători ai lui Coelho, la un pas de revenire!
Superliga
19.10
Vești bune pentru U Craiova Unul din cei mai importanți jucători ai lui Coelho, la un pas de revenire!
Citește mai mult
Vești bune pentru U Craiova Unul din cei mai importanți jucători ai lui Coelho, la un pas de revenire!
Revine Adrian Mutu? FRF, noi detalii despre viitorul selecționer al României U21: „Orice e posibil”
Nationala
19.10
Revine Adrian Mutu? FRF, noi detalii despre viitorul selecționer al României U21: „Orice e posibil”
Citește mai mult
Revine Adrian Mutu? FRF, noi detalii despre viitorul selecționer al României U21: „Orice e posibil”
FOTO I Farmec ruginit, melancolie oxidată, Micul Paris văzut din Palatul Camerei de Comerț și Industrie București. Imagini fascinante din 2012
B365
18.10
FOTO I Farmec ruginit, melancolie oxidată, Micul Paris văzut din Palatul Camerei de Comerț și Industrie București. Imagini fascinante din 2012
Citește mai mult
FOTO I Farmec ruginit, melancolie oxidată, Micul Paris văzut din Palatul Camerei de Comerț și Industrie București. Imagini fascinante din 2012

Echipe/Competiții

fcsb 34 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 23 rapid 20 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share