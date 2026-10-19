A câștigat procesul cu Realitatea Plus Gigi Becali e nemulțumit de despăgubiri: „Am solicitat un milion de euro”

Gigi Becali (68 de ani) a câștigat în primă instanță procesul intentat companiei PHG Media Invest, care operează televiziunea Realitatea Plus.

Tribunalul București a decis ca patronul FCSB să primească daune morale de 10.000 de euro, însă patronul FCSB a anunțat pentru GOLAZO.ro că va ataca hotărârea.

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Decizia a fost pronunțată vineri, 16 octombrie, pe portalul instanțelor de judecată just.ro, de Secția a V-a Civilă a Tribunalului București.

Gigi Becali a câștigat procesul cu Realitatea Plus, dar face apel: „ Nu-mi convine 10.000 de euro”

Gigi Becali nu este însă mulțumit cu sentința. „Voi ataca decizia. Nu-mi convine. Cum adică 10.000 de euro? Dacă plătesc numai 10.000 de euro pentru ce au făcut, pot face în fiecare zi.

Trebuie să-i doară sufletul, să plătească bani grei, ca să nu mai facă”, a declarat Gigi Becali pentru GOLAZO.ro.

Becali contestă suma stabilită de judecători: „Măcar să dea 200. 000-300 .000 de euro”

Patronul FCSB susține că a cerut despăgubiri de un milion de euro și consideră că suma stabilită de instanță este prea mică.

„Din câte îmi amintesc, am solicitat un milion de euro, dar măcar să dea 200.000-300.000 de euro ca să simtă, nu?”, a adăugat Becali.

Realitatea Plus, obligată să publice hotărârea

Instanța a admis doar în parte cererea lui Gigi Becali și a obligat compania PHG Media Invest să-i plătească 10.000 de euro, în echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plății efective.

În plus, televiziunea va trebui să publice dispozitivul hotărârii în jurnalele sale de știri și pe site-ul realitatea.net, după ce decizia va rămâne definitivă.

Tribunalul a respins restul solicitărilor ca neîntemeiate. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

De unde a pornit conflictul

Procesul a fost deschis pe 24 aprilie 2025, pe fondul conflictului dintre Gigi Becali și Realitatea Plus, care se amplificase în urma atacurilor reciproce.

În primăvara acelui an, omul de afaceri a reclamat la Consiliul Național al Audiovizualului modul în care postul a prezentat-o pe fiica sa, Teodora, într-o imagine asociată cu o pereche de cătușe.

Conflictul pornise însă și de la disputele politice. Becali a devenit ținta criticilor la Realitatea Plus după ce și-a anunțat retragerea sprijinului pentru George Simion la alegerile prezidențiale.

Patronul FCSB a răspuns prin atacuri la adresa televiziunii și a unor angajați ai acesteia, inclusiv într-o intervenție la postul rival România TV, unde i-a vizat pe cei de la Realitatea Plus, în frunte cu Anca Alexandrescu.

Gigi Becali: „Vă cer respectuos să le închideți postul”

Gigi Becali a reclamat Realitatea Plus la Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), în aprilie 2025. Ulterior, a deschis acțiunea civilă împotriva companiei care operează postul, solicitând despăgubiri pentru prejudiciul moral reclamat.

Invitat la o ședință publică a CNA pentru a-și susține reclamația, Becali a cerut închiderea postului, nemulțumit de prezentarea fiicei sale într-o imagine asociată cu o pereche de cătușe.

„Vă cer respectuos să le închideți postul! Trebuie să le dați o pedeapsă dureroasă, altfel ei nu o să se potolească, să mai facă mizerii.

Cum să ajungă să-mi pună copilul în cătușe? Fata mea a apărut la TV cu cătușe. O amendă de circulație n-a luat în viața ei și ajunge să fie bătaie de joc la un post de televiziune?!

Fata mea are 3 copii și nu mai vrea, de rușine, să se ducă la grădiniță, ca să-și ducă copiii. Nemernicii ăștia practic nu o mai lasă să aibă grijă de copii așa cum ar trebui!

Vă cer din inima mea să luați o măsură care să fie văzută de toată lumea. Toți să afle ce mizerii au făcut cei de acolo (n.r. se referă la Realitatea Plus). Să se vadă că șantajiștii și manipulatorii primesc pedepse dure. Să fie un exemplu!”, a zis Becali în cadrul ședinței.

Oficialii CNA i-au mulțumit pentru participare și au transmis că urmează să analizeze între ei argumentele.

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