Antrenat de o legendă Fostul star de la Real Madrid e noul antrenor al lui Ișfan
Alexandru Ișfan. Foto: IMAGO
Stranieri

Antrenat de o legendă Fostul star de la Real Madrid e noul antrenor al lui Ișfan

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 09.11.2026, ora 17:53
  • Raul Gonzalez (49 de ani), fostul star de la Real Madrid, este noul antrenor principal al celor de la Real Oviedo.
  • Tehnicianul spaniol îl va pregăti pe Alexandru Ișfan (26 de ani), care a ajuns în Spania în vara acestui an.
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Raul a pregătit mai multe echipe de tineret ale clubului „blanco”, inclusiv Real Madrid Castilla, iar acum a făcut pasul ca antrenor principal la o echipă din Segunda Division, după un an de pauză.

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Raul va fi noul antrenor al lui Alexandru Ișfan la Real Oviedo

„Real Oviedo a ajuns la un acord pentru angajarea lui Raúl González Blanco în funcția de antrenor al primei echipe până în iunie 2028.

Raúl González Blanco, în vârstă de 49 de ani, s-a născut pe 27 iunie 1977 la Madrid. Noul antrenor al echipei din Oviedo și-a petrecut cea mai mare parte a carierei de fotbalist la Real Madrid, echipă unde s-a consacrat și unde a devenit o legendă după ce a apărat tricoul alb timp de peste 15 ani.

În calitate de antrenor, madrilenul și-a început parcursul în sistemul de tineret de la Real Madrid, unde a ajuns în 2018 pentru a antrena echipele Cadete B și Juvenil B. Ulterior, în 2020, a antrenat echipa Juvenil A, cu care a câștigat Liga Campionilor la juniori. După acest succes, a fost antrenorul principal al echipei RM Castilla timp de șase sezoane.

Acum, Raúl González Blanco preia frâiele echipei de seniori a lui Real Oviedo și va conduce primul său meci în calitate de nou antrenor al echipei albastre, sâmbăta viitoare, împotriva echipei Girona FC, pe stadionul Carlos Tartiere”, este mesajul transmis de club.

Fostul atacant al madrilenilor îl va pregăti și pe Alexandru Ișfan, care a semnat cu Oviedo în vară, după un sezon în tricoul Farului, unde a reușit 11 goluri și 4 pase decisive.

La noul club, atacantul român a reușit un gol și o pasă decisivă, în 8 apariții în care a bifat un total de 416 minute.

800.000 de euro
a plătit Real Oviedo în vara acestui an, pentru transferul lui Ișfan

Real Oviedo ocupă locul 9 în La Liga 2, cu 21 de puncte adunate după primele 13 etape. În sezonul precedent a evoluat în primul eșalon.

Raul vine după 6 ani ca tehnician la Real Madrid Castilla. Ca jucător a cucerit 6 titluri și de 3 ori Liga Campionilor alături de madrileni.

741 meciuri
a adunat Raul Gonzalez pentru Real Madrid, reușind 323 de goluri și 137 de pase decisive

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