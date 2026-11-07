Hagi s-a răzgândit! Două nume-surpriză apar în lotul României pentru duelurile cu Polonia și Bosnia din Liga Națiunilor

Gică Hagi a anunțat lotul final pentru meciurile cu Polonia și Bosnia din Liga Națiunilor.

România - Polonia se joacă sâmbătă, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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După 4 eșecuri consecutive, selecționerul pregătește ultima acțiune a naționalei din acest an și se va baza pe un total de 26 de jucători.

Lotul final ales de Gică Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

După ce a stârnit multiple discuții în urma convocărilor anterioare, Gică Hagi l-a inclus în lotul final și pe Ianis Stoica, jucător la Estrela Amadora.

Totodată, selecționerul a decis să-l includă pe lista finală și pe Marius Corbu, jucător cu evoluții solide la Ferencvaros, dorit și la naționala Ungariei.

Din totalul de 26 de jucători convocați, doar 8 dintre ei evoluează în Liga 1, Hagi alegând să meargă pe aceeași idee: fotbaliști cu experiență la nivel internațional.

Ștefan Târnovanu a prins lotul după ce Ionuț Radu a devenit indisponibil, iar Laurențiu Popescu a fost convocat în urma unui „duel” cu Valentin Cojocaru pentru al treilea loc.

PORTARI

Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

Suedia - 10p Bosnia - 8p Polonia - 4p România - 0p

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