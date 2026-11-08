„Ar fi o mare eliberare”  Mihai Stoica, răspuns după criticile lui Gigi Becali: „Sunt de acord. El va decide” +74 foto
Gigi Becali
Superliga

„Ar fi o mare eliberare” Mihai Stoica, răspuns după criticile lui Gigi Becali: „Sunt de acord. El va decide”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.11.2026, ora 20:13
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a fost dezamăgit după eșecul cu Corvinul, 0-1, și a precizat aseară că nu are persoane în club care să se ocupe așa cum și-ar dori de transferuri.
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a comentat azi afirmațiile făcute de Becali.
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Patronul FCSB a avut o reacție categorică sâmbătă seara, după ce echipa a suferit a treia înfrângere consecutivă în toate competițiile.

Becali s-a declarat nemulțumit de transferurile făcute și a anunțat că de acum se va ocupa personal de acest capitol sau va angaja persoane care vor fi responsabile cu aducerea jucătorilor.

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Mihai Stoica, răspuns pentru Becali: „Poate că am niște standarde greșite”

Mihai Stoica i-a dat dreptate lui Gigi Becali și și-a asumat vina pentru transferurile lui Ofri Arad și Aymen Boutoutaou, jucători care nu l-au convins pe patronul FCSB.

Sunt de acord (n.r. - cu ce a spus Becali). Poate că am niște standarde greșite. Jucătorii pe care i-am văzut eu în Portugalia și pe unde am fost, sute de jucători, au fost intangibili.

Justin de Haas, de la Famalicao, devenea liber. Cerea un salariu de 7 cifre, foarte mult, un milion la semnătură, comisioane… Nici nu pot să vin cu propunerea asta la un fundaș central. A ajuns la Valencia. Nu putem să ne batem cu ei.

La Boutoutaou, am crezut că e jucătorul care poate face diferența la noi. La fel și Arad, a fost protagonist cu Celtic în Ligă. A avut probleme cu accidentările, una, alta. E clar că e vina mea la ambii.

Sunt și jucători pe care toată lumea îi aprecia în România, Gnahore, Korenica, Muhar, Politic. Jucători importanți în Superliga”, a declarat MM Stoica la Prima Sport.

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Mihai Stoica și-ar dori totuși să nu se mai ocupe cu transferurile la FCSB după toate nemulțumirile lui Becali.

Fiecare vede fotbalul în felul lui. Pentru mine ar fi o foarte mare eliberare să nu mă mai ocup de transferuri. Gigi va decide. Nu vedem la fel. Am nimerit foarte mulți jucători, o perioadă foarte lungă”.

Singura chestie pe care pot să mi-o asum cumva e că i-am spus lui Gigi că vom rezolva regula U21 cu Pădurariu. Copilul chiar e un plus. În rest, am avut așteptări mai mari de la mulți jucători. Nu am găsit alți jucători de care să fiu sigur. Am găsit unul de care am fost sigur că va fi vedeta echipei, nu este. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB

Gigi Becali: „O să iau șase jucători din străinătate”

După meciul cu Corvinul, Becali s-a declarat extrem de nemulțumit de jocul prestat de roș-albaștri și a avut reproșuri inclusiv la adresa lui Laurențiu Reghecampf și a lui Mihai Stoica.

„Nu avem valoare, singurul jucător valoros e Drăguș. Nu mi-am dat seama că echipa asta o ținea, probabil, Olaru sau Bîrligea. Nu-mi pare rău că i-am dat. Trebuiau să fie dați, am luat bani.

M-am convins că n-avem oameni care să aducă jucători. Urmează să mă ocup personal sau să angajez oameni. Ce pretenții să ai, când nu o bați pe Corvinul acasă?

După ce am văzut cu Rapid, am zis că mai iau doar trei jucători. Acum iau șase. Români nu ai pe cine să aduci, doar străini.

Am ce să-i reproșez și lui Reghe, că nu joacă nimic echipa. Nu avem nicio noimă” a declarat Becali.

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