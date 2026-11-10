Real Madrid a alocat 707 milioane de euro pentru salariile jucătorilor și acoperirea costurilor transferurilor în sezonul 2026-2027, cea mai mare sumă din istoria clubului, la un nivel comparabil cu cel al cheltuielilor înregistrate de PSG.

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Gruparea condusă de Florentino Perez își permite un asemenea nivel al cheltuielilor sportive și datorită veniturilor fără precedent, estimate la 1,405 miliarde de euro.

Real Madrid alocă 707 milioane de euro pentru salariile jucătorilor

Niciun alt club nu a alocat vreodată atât de mulți bani sectorului sportiv, potrivit unei analize realizate de Intelligence 2P, divizia de informații de piață și strategie a 2Playbook, scrie marca.com.

Cele 707 milioane de euro alocate pentru salariile jucătorilor și acoperirea costurilor transferurilor reprezintă 57% din veniturile clubului și 50% din veniturile totale, un nivel cu 10 până la 20 de puncte procentuale sub limita acceptată de UEFA.

În această vară, Real Madrid a investit masiv pe piața transferurilor. Pe „Bernabeu” au ajuns jucători precum Yan Diomande, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Carlos Espi, Bernardo Silva și Ibrahima Konate.

A fost cea mai mare investiție făcută de „galactici” din istoria clubului.

225 de milioane de euro a cheltuit Real Madrid pe transferuri în această vară. Cel mai scump transfer a fost cel al lui Yan Diomande de la RB Leipzing pentru care „galacticii” au plătit 125 de milioane de euro. A vândut de 154,8 milioane de euro

Clubul patronat de Florentino Perez anticipează venituri de 1,250 de miliarde de euro în sezonul 2026-2027. Valoarea este aproape dublă comparativ cu media din cei cinci ani anteriori pandemiei.

Explicația stă în potențialul comercial al stadionului. Conducerea clubului anticipează o creștere mare a încasărilor asociate arenei, care ar urma să ajungă la 420,1 milioane de euro.

Suma provine din abonamente și cotizații, vânzarea biletelor, vizitarea muzeului, pachetele VIP și organizarea de concerte și a meciurilor din NFL.

În prezent, Real Madrid ocupă locul 2 în La Liga, cu 30 de puncte, la 3 în spatele liderului Barcelona.

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