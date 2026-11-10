Real sparge toate barierele Buget record pentru salariile vedetelor de pe „Santiago Bernabeu”
Real Madrid/ Foto: IMAGO
Campionate

Real sparge toate barierele Buget record pentru salariile vedetelor de pe „Santiago Bernabeu”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 18:22
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 18:22
  • Real Madrid a alocat 707 milioane de euro pentru salariile jucătorilor și acoperirea costurilor transferurilor în sezonul 2026-2027, cea mai mare sumă din istoria clubului, la un nivel comparabil cu cel al cheltuielilor înregistrate de PSG.
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Gruparea condusă de Florentino Perez își permite un asemenea nivel al cheltuielilor sportive și datorită veniturilor fără precedent, estimate la 1,405 miliarde de euro.

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Real Madrid alocă 707 milioane de euro pentru salariile jucătorilor

Niciun alt club nu a alocat vreodată atât de mulți bani sectorului sportiv, potrivit unei analize realizate de Intelligence 2P, divizia de informații de piață și strategie a 2Playbook, scrie marca.com.

Cele 707 milioane de euro alocate pentru salariile jucătorilor și acoperirea costurilor transferurilor reprezintă 57% din veniturile clubului și 50% din veniturile totale, un nivel cu 10 până la 20 de puncte procentuale sub limita acceptată de UEFA.

În această vară, Real Madrid a investit masiv pe piața transferurilor. Pe „Bernabeu” au ajuns jucători precum Yan Diomande, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Carlos Espi, Bernardo Silva și Ibrahima Konate.

A fost cea mai mare investiție făcută de „galactici” din istoria clubului.

225 de milioane de euro
a cheltuit Real Madrid pe transferuri în această vară. Cel mai scump transfer a fost cel al lui Yan Diomande de la RB Leipzing pentru care „galacticii” au plătit 125 de milioane de euro. A vândut de 154,8 milioane de euro

Clubul patronat de Florentino Perez anticipează venituri de 1,250 de miliarde de euro în sezonul 2026-2027. Valoarea este aproape dublă comparativ cu media din cei cinci ani anteriori pandemiei.

Explicația stă în potențialul comercial al stadionului. Conducerea clubului anticipează o creștere mare a încasărilor asociate arenei, care ar urma să ajungă la 420,1 milioane de euro.

Suma provine din abonamente și cotizații, vânzarea biletelor, vizitarea muzeului, pachetele VIP și organizarea de concerte și a meciurilor din NFL.

În prezent, Real Madrid ocupă locul 2 în La Liga, cu 30 de puncte, la 3 în spatele liderului Barcelona.

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