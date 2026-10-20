Real Madrid se răzbună pe englezi! De ce vor „galacticii” aproape 100 de milioane de euro de la șase giganți din Premier League
Real Madrid vrea despăgubiri după eșecul Superligii Europene FOTO Imago
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Real Madrid se răzbună pe englezi! De ce vor „galacticii” aproape 100 de milioane de euro de la șase giganți din Premier League

alt-text Mihai Epure
alt-text Publicat: 20.10.2026, ora 22:27
alt-text Actualizat: 20.10.2026, ora 22:37
  • Real Madrid solicită celor șase cluburi engleze care s-au alăturat inițial Superligii Europene (SLE) să plătească o parte din costurile inițiale ale proiectului, în ciuda eșecului acestuia.
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Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United și Tottenham s-au printre cele 12 cluburi implicate în SLE înainte ca proiectul să fie abandonat în urma unei avalanșe de critici la nivel european.

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Real Madrid vrea 80 de milioane de euro după eșecul Superligii Europei

În aprilie 2021, cele șase cluburi din Premier League au semnat un acord de acționariat pentru European Super League Company, cu sediul în Spania.

După ce acestea și alte cinci cluburi - Atletico Madrid, AC Milan, Inter Milano, Juventus și Barcelona - s-au retras, Real Madrid rămâne singura echipă care își menține angajamentul față de acest proiect controversat.

The Athletic scrie că șefii clubului madrilen consideră că Arsenal, Chelsea, Liverpool, City, Manchester United și Tottenham ar trebui să suporte costurile de înființare ale proiectului, care ar putea ajunge la 80 de milioane de euro.

După ce proiectul a eșuat, președintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, a declarat: „Nu o să-mi pierd timpul explicând ce înseamnă un contract cu caracter obligatoriu. Dar adevărul este că cluburile nu pot renunța”.

Informația prezentată de The Athletic vine în contextul în care „galacticii” sunt pe punctul de a-l numi pe germanul Bernd Reichart în funcția de director pentru operațiuni comerciale. Reichart a fost anterior director general al A22, compania care acționa în numele SLE.

În decembrie 2023, când doar Barcelona și Real mai rămăseseră în proiect, după ce Juventus decisese să se retragă, A22 a anunțat o schimbare a modului de funcționare a competiției.

Compania a dezvăluit că 64 de cluburi ar urma să activeze în trei divizii, cu posibilitatea retrogradării și promovării, precum și cu șansa ca noi cluburi să se califice în ligă, în loc de utilizarea unui sistem închis.

Acest anunț a fost urmat de o altă schimbare de plan un mai târziu. De data aceasta, SLE urma să fie alcătuită din 96 de echipe și patru divizii, fiind redenumită „Unify League”.

Barcelona s-a retras oficial din SLE în februarie 2026, la patru luni după ce Perez a insistat că era convins că proiectul se va concretiza.

„Ni s-a recunoscut dreptul de a crea propriile noastre competiții. De asemenea, putem solicita despăgubiri de milioane de euro pentru comportamentul UEFA.

Avem două drepturi: acela de a fi despăgubiți pentru pierderile suferite și acela de a organiza o competiție în viitor, iar le vom urmări neîncetat pe amândouă”, a declarat președintele spaniolul la momentul respectiv.

Planul inițial al Superligii Europei

Superliga Europei ar fi trebuit să fie o competiție separată de cele existente deja în Europa, în care cluburile de top de pe continent să se dueleze între ele.

Ideea era de a înlocui sau de a concura cu turneele organizate de UEFA, precum Liga Campionilor.

Scopul acestui proiect era de a obține venituri mai mari și stabilitate economică pentru echipele participante. În cele din urmă, aproape toate cluburile interesate s-au retras treptat din proiect.

15 echipe urmau să participe în această competiție. 12 dintre ele erau deja stabilite: Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Juventus, AC Milan, Inter, Real Madrid, Barcelona şi Atletico Madrid.

Cum ar fi arătat Superliga Europei

Un turneu format din 64 de echipe, împărțite pe trei divizii, între care s-ar putea promova și retrograda.

  • Star League. Cele mai valoroase 16 formații, majoritatea din Top 5 Europa, dar și alte echipe puternice din țări precum Olanda sau Portugalia. 
  • Gold League. A doua serie de 16 cluburi
  • Blue League. Al treilea grup, de 32 de grupări.

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