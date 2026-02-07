Barcelona abandonează Super Liga Europei  Anunțul catalanilor cu privire la proiectul care a zguduit fotbalul: „Vrem pace” » Real Madrid, singura echipă rămasă

FC Barcelona a anunțat că se retrage definitiv din proiectul Super Ligii Europei.

Acest proiect, propus în 2021, a fost inițiat de cluburi de elită din Europa, precum Real Madrid și Barcelona, și urma să fie o competiție care să concureze cu Liga Campionilor.

Acum, una dintre marile echipei care au promovat crearea Super Ligii Europei, FC Barcelona, a anunțat că se retrage din acest proiect.

Barcelona se retrage din Super Liga Europei

Anunțul Barcelonei a fost făcut în decursul zilei de azi:

„FC Barcelona anunță că astăzi a notificat oficial European Super League Company și cluburile implicate cu privire la retragerea sa din proiectul European Super League”, a scris clubul catalan pe site-ul oficial.

Această decizie vine în urma anunțului făcut de Joan Laporta, președintele Barcelonei, în decembrie 2025, cu privire la retragerea din proiect.

„Noi vrem pace și sustenabilitate în fotbal. Ne-am implicat în Super Ligă pentru că am crezut că există multe diferențe față de sistemul actual. Dar totul s-a tărăgănat și această incertitudine nu ne avantajează.

Ajunsesem la un acord de principiu cu platforma Unify, dar apoi am aflat că Madridul (n.r. - Real Madrid) a acționat pe la spate.

Întotdeauna trebuie să dai o șansă păcii. E mai bine să fim toți împreună. Cu siguranță, conflictul nu avantajează pe nimeni”, a declarat Joan Laporta, conform mundodeportivo.com.

Super Liga Europei ar fi trebuit să fie o competiție separată de cele existente deja în Europa, în care cluburile de top de pe continent să se dueleze între ele.

Ideea era de a înlocui sau de a concura cu turneele organizate de UEFA, precum Liga Campionilor.

Scopul acestui proiect era de a obține venituri mai mari și stabilitate economică pentru echipele participante. În cele din urmă, aproape toate cluburile interesate s-au retras treptat din Super Liga Europei. Ultima susținătoare a competiției a rămas Real Madrid.

15 echipe urmau să participe în această competiție. 12 dintre ele erau deja stabilite: Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Juventus, AC Milan, Inter, Real Madrid, Barcelona şi Atletico Madrid.

Cum ar fi arătat Super Liga Europei

Un turneu format din 64 de echipe, împărțite pe trei divizii, între care s-ar putea promova și retrograda.

Star League . Cele mai valoroase 16 formații, majoritatea din Top 5 Europa, dar și alte echipe puternice din țări precum Olanda sau Portugalia.

. Cele mai valoroase 16 formații, majoritatea din Top 5 Europa, dar și alte echipe puternice din țări precum Olanda sau Portugalia. Gold League . A doua serie de 16 cluburi

. A doua serie de 16 cluburi Blue League. Al treilea grup, de 32 de grupări.

Conform Mundo Deportivo, în discuțiile legate de proiect, s-a cerut participarea în „Star” a tuturor campioanelor celor mai importante cinci ligi continentale, indiferent dacă sunt cluburi cu o istorie bogată în trofee sau nu.

