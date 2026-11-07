Shaquille O'Neal va câștiga o avere! Suma uriașă pe care o va primi lunar cvadruplul campion NBA, după ce va împlini 55 de ani
Shaquille O'Neal/ Foto: IMAGO
Baschet

Shaquille O'Neal va câștiga o avere! Suma uriașă pe care o va primi lunar cvadruplul campion NBA, după ce va împlini 55 de ani

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 10:00
alt-text Actualizat: 07.11.2026, ora 10:01
  • Shaquille O'Neal (54 de ani), legenda din NBA, estimează că va avea încasări lunare de aproximativ un milion de dolari, după ce va împlini vârsta de 55 de ani, pe 6 martie 2027.
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„Diesel”, așa cum este poreclit cvadruplul campion NBA, este unul dintre cei mai bogați foști sportivi ai erei moderne.

Shaq a dezvăluit că un sfat primit în perioada carierei de la un milionar misterios l-a ajutat să-și construiască averea.

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Shaquille O'Neal va câștiga o avere după ce va împlini 55 de ani

„Îl vedeam mereu pe tipul ăsta extrem de bogat. Vorbesc despre un om cu adevărat bogat, care stătea la Four Seasons (n.r. hotel) și conducea un Rolls-Royce”, a declarat O'Neal în cadrul unui podcast, citat de dailymail.com.

Fostul pivot a explicat cum a reușit să-și economisească o parte din avere și a dezvăluit că veniturile sale lunare ar putea atinge un milion de dolari începând cu vârsta de 55 de ani.

„Mi-a spus: «Shaq, dacă ai 100 de dolari, probabil vrei să pui deoparte 50. Dar, dacă vrei să devii bogat, cheltuiești doar 25 și economisești 75».

După ce am auzit acest sfat, am început să primesc cecuri din contractele de sponsorizare și nici măcar nu le mai încasam.

De anul viitor voi începe să încasez sume importante, aproape pentru tot restul vieții.

La 55, 60 și 65 de ani. Acesta a fost planul meu de siguranță, în cazul în care investițiile nu dau rezultatele așteptate sau apar alte probleme.

Nu-mi place să mă laud, dar cred că, la 55 de ani, voi încasa probabil un milion de dolari pe lună” a mai povestit Shaq.

Shaquille O'Neal a investit și în Google

Shaq a avut parte și de investiții care nu i-au adus câștigurile așteptate.

Fostul pivot din NBA a dezvăluit că a cumpărat acțiuni Google în primii ani ai companiei, iar acestea ar fi valorat o avere în prezent, dacă nu ar fi pierdut întreaga sumă în urma divorțului.

O’Neal a ajuns să investească după ce un bărbat întâlnit într-un hotel de lux i-a vorbit despre potențialul motorului de căutare. Curios, fostul baschetbalist a cerut sfatul consultantului său financiar, care l-a încurajat să profite de oportunitate.

„A început să-mi vorbească despre Google. Nu aveam nicio idee despre ce spune, așa că am apelat la omul care se ocupa de finanțele mele. I-am zis: «Am întâlnit un tip care mi-a povestit despre Google, despre acest motor de căutare care va avea un rol important în viitor».

El mi-a răspuns: «Pare o oportunitate foarte promițătoare». Am investit o sumă mică și apoi am uitat complet de acei bani.

Într-o zi, citeam ziarul și am văzut un articol despre cei care investiseră primii în companie. A fost o lovitură financiară importantă pentru mine”, a concluzionat Shaq.

Shaquille O’Neal și Shaunie Henderson au ajuns pentru prima dată în pragul divorțului în septembrie 2007, când fostul baschetbalist a depus actele de separare. La acel moment, el a recunoscut că nu și-a protejat soția și nu a respectat promisiunile făcute în timpul căsniciei.

Cei doi s-au împăcat aproximativ un an mai târziu și au întrerupt procedura de divorț, însă relația nu a rezistat. În 2009 au decis să se despartă definitiv, iar divorțul a fost finalizat în 2011.

  • De-a lungul carierei, Shaq a evoluat pentru Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics.

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