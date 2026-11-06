„Spune numai prostii!” Alexander Zverev,  răspuns tăios pentru una dintre legendele tenisului » De la ce a pornit conflictul
Boris Becker și Alexander Zverev. Foto: Imago
Tenis

„Spune numai prostii!” Alexander Zverev, răspuns tăios pentru una dintre legendele tenisului » De la ce a pornit conflictul

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 21:32
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 21:32
  • Alexander Zverev (29 de ani, #1 ATP) i-a răspuns dur lui Boris Becker (58 de ani), după ce fostul mare tenismen german l-a criticat pentru atitudinea față de jurnaliști și suporteri.
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Schimbul de replici a pornit de la un interviu acordat de Becker. Fostul lider mondial a explicat de ce crede că Zverev nu este la fel de popular în Germania precum era el în perioada în care juca tenis.

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Alexander Zverev îi răspunde lui Boris Becker: „Încearcă să mă pună într-o lumină proastă”

Zverev a respins criticile lui Becker două zile mai târziu, după eliminarea din turul al doilea al turneului Masters 1000 de la Paris, unde a pierdut în fața italianului Lorenzo Musetti, scor 6-7 (5), 2-6.

„Cred că spune multe prostii, ca de obicei. Nu știu ce se întâmplă cu el în ultima vreme, dar am senzația că ține să comenteze absolut tot ceea ce fac.

Consider că încearcă să găsească orice motiv pentru a mă pune într-o lumină proastă. Poate să facă asta, este decizia lui”, a declarat Zverev, potrivit Süddeutsche Zeitung.

Zverev a răspuns și criticilor lui Becker legate de faptul că nu a vorbit public despre războiul din Ucraina.

Mi se pare ciudat că el consideră că ar trebui să îmi exprim opiniile politice, indiferent de motiv. Am o părere foarte clară despre acest subiect. Nimeni nu m-a întrebat vreodată despre asta. Nu am de gând să public comentarii pe Instagram. Nu este stilul meu, nu am făcut niciodată asta și nici nu o voi face Alexander Zverev, tenismen german

Liderul mondial nu este de acord nici cu afirmația că publicul i-ar susține mai degrabă adversarii în meciurile importante.

„Am simțit că la Paris aproximativ 70% dintre spectatori erau de partea mea.

La Wimbledon, am jucat împotriva lui Jannik Sinner, iar susținerea publicului a fost împărțită cam în mod egal, 50%-50%.

Doar la New York, în mod firesc, majoritatea spectatorilor l-au susținut pe americanul Ben Shelton”, a declarat Zverev, conform presei germane.

Ce a declarat Boris Becker: „Trebuie să facă și el un efort”

Alexander Zverev a devenit pe 2 noiembrie primul tenismen german care ajunge pe locul 1 ATP după Boris Becker, care ocupase această poziție în 1991.

Becker consideră că Zverev ar trebui să fie mai deschis în relația cu suporterii și cu presa germană.

„În interviurile în germană, de obicei, este destul de sec și răspunde foarte scurt. Nici față de jurnaliști nu este deosebit de prietenos.

În schimb, când vorbește în engleză, este mult mai simpatic, are farmec, simțul umorului și știe să râdă de propria persoană”, a declarat Becker, potrivit puntodebreak.com

În discuțiile private, am cunoscut un Alexander fermecător și amuzant. Cred că ar trebui să fie mai deschis și să le permită oamenilor să îl cunoască mai bine. Dacă își dorește să fie mai respectat și chiar îndrăgit, în special în propria țară, trebuie să facă și el un efort Boris Becker, fost mare tenismen

Becker consideră că relația cu publicul poate conta și în momentele importante ale unui meci, când jucătorii au nevoie de încurajări.

„Ca jucător, ai nevoie de public de partea ta. În setul decisiv, vrei ca spectatorii să te încurajeze pe tine, nu pe adversarul tău.

Iar asta se întâmplă atunci când oamenii te plac și vor să câștigi.

La ultimele trei finale de Grand Slam disputate de Zverev, am avut senzația că majoritatea spectatorilor îl susțineau pe adversarul său”, a mai spus fostul tenismen.

Boris Becker, despre originile rusești ale lui Zverev: „Nu îl ajută să câștige simpatia publicului german”

În același interviu, Becker a vorbit și despre familia lui Alexander Zverev. Tenismenul s-a născut la Hamburg, însă părinții săi provin din Rusia.

„Părinții lui provin din Rusia, iar el vorbește în rusă cu echipa sa în timpul meciurilor.

În plus, nu se pronunță public despre războiul din Ucraina, lucru pe care, personal, îl pot înțelege, dar care, evident, nu îl ajută să câștige simpatia publicului german”, a explicat Becker.

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