Pista din Giulești a divizat Curtea de Conturi Prejudiciu de 726.000 de lei constatat + sesizare penală anulată, după evaluări diferite ale lucrărilor

Pista de atletism prevăzută în proiectul noului stadion Rapid-Giulești a ajuns în centrul unui caz cu implicații penale, după ce Curtea de Conturi a constatat nereguli în executarea lucrărilor și a calculat un prejudiciu de 726.516 lei.

Potrivit PRESShub, Curtea de Conturi a aprobat sesizarea procurorilor în noiembrie 2022, dar a anulat hotărârea în septembrie 2023, înainte ca raportul să ajungă la Parchet.

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Reconstrucția stadionului Giulești „Valentin Stănescu” a fost realizată cu bani publici, prin Compania Națională de Investiții (CNI). Proiectul prevedea păstrarea facilităților pentru disciplinele sportive practicate la club, inclusiv atletismul.

Vechiul stadion avea amenajări pentru atletism pe toate laturile terenului de fotbal și o groapă cu nisip pentru sărituri în lungime, în zona Peluzei Nord.

Pista de atletism din Giulești, controverse cu iz penal la Curtea de Conturi

Potrivit documentelor analizate de PRESShub, devizul inițial pentru pista de atletism și zonele de protecție era de 974.120 de lei, cu TVA. După licitația organizată de CNI, valoarea lucrărilor a ajuns la 1.060.916 lei, cu TVA.

În timpul modernizării, configurația amenajărilor pentru atletism s-a schimbat. În interiorul stadionului a fost realizată o pistă de 60 de metri, cu patru culoare, în dreptul Peluzei Nord.

Pista de atletism de 60 de metri, cu patru culoare, amenajată în interiorul stadionului Rapid-Giulești, în dreptul Peluzei Nord. (foto: erbașu.ro)

În afara stadionului, lângă bazinul de înot, a fost amenajată o pistă de 50 de metri, cu cinci culoare și o zonă pentru sărituri în lungime, cu groapă de nisip.

În aceeași zonă exterioară a fost construită și o parcare auto, care nu figura în documentația inițială a licitației. În planul inițial, pe terenul respectiv erau prevăzute terenuri de sport în aer liber.

Pista de atletism amenajată în exteriorul stadionului Rapid-Giulești, sub tribună, cu cinci culoare (foto: erbașu.ro)

Februarie-mai 2022: controlul Curții de Conturi

Controlul Curții de Conturi s-a desfășurat între 28 februarie și 20 mai 2022, în cadrul verificării financiare privind execuția bugetului de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Auditorii au constatat că din cei 720 de metri pătrați de pistă prevăzuți în documentația licitației fuseseră realizați doar 475 de metri pătrați. Zona de protecție, prevăzută pe o suprafață de 1.025 de metri pătrați, nu fusese executată.

O altă problemă identificată de auditori, prezentată de sursa citată, privea terenul pe care fuseseră realizate amenajările exterioare. Acesta nu fusese predat CNI sau constructorului prin documentele de predare-primire și recepție.

Din suprafața de 32.353 de metri pătrați aferentă amplasamentului, numai 27.354 de metri pătrați apăreau în documentele de predare și în cartea funciară.

39 de milioane de euro a fost valoarea estimată a lucrărilor de reconstrucție a stadionului Giulești, construit de firma de Erbașu și inaugurat pe 26 martie 2022

Curtea de Conturi a constatat un prejudiciu de 726.000 de lei

Potrivit notei de fundamentare a hotărârii de guvern din 2018, amenajarea parcărilor revenea Clubului Sportiv Rapid, din bugetul propriu, nu din fondurile alocate investiției.

Curtea de Conturi a calculat un prejudiciu de 726.516,05 lei, cu TVA:

374.431,27 de lei pentru diferența dintre suprafața de pistă prevăzută în ofertă și cea efectiv executată;

pentru diferența dintre suprafața de pistă prevăzută în ofertă și cea efectiv executată; 352.084 de lei pentru zona de protecție nerealizată.

Potrivit răspunsului CNI, din suma prevăzută pentru zona de protecție a fost decontată parcarea auto. Din prejudiciul calculat, 68.946 de lei (9,49%) reprezentau partea aferentă cofinanțării CS Rapid, a cărui contribuție totală la investiție fusese de 11.090.474 de lei.

Echipa care a efectuat controlul nu a propus inițial sesizarea procurorilor, ci stabilirea prejudiciului și recuperarea lui în condițiile legii.

Iulie-noiembrie 2022: auditorii cer sesizarea procurorilor pentru abuz în serviciu și deturnare de fonduri

După încheierea controlului, Departamentul III al Curții de Conturi a apreciat că neregulile constatate puteau indica încălcări ale legii penale.

Într-o adresă din iulie 2022, departamentul a susținut că existau indicii care justificau sesizarea organelor de urmărire penală.

Pe 6 septembrie 2022, Departamentul Juridic a emis un aviz favorabil sesizării. Documentele prezentate de sursa citată arată că suspiciunile vizau posibile infracțiuni de abuz în serviciu și deturnare de fonduri, în legătură cu lucrările de la stadion.

Plenul Curții de Conturi aprobă în unanimitate demersul penal, apoi decide amânarea acestuia

Nota Departamentului III a fost aprobată pentru a intra pe ordinea de zi a plenului în noiembrie. Pe 24 noiembrie 2022, plenul Curții de Conturi a aprobat în unanimitate Hotărârea nr. 578/2022, prin care a decis sesizarea organelor de urmărire penală. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 era indicat drept competent.

Hotărârea a fost semnată de Mihai Busuioc, președintele de atunci al Curții de Conturi. Nota fusese întocmită de Departamentul III, condus de Bogdan Nicolae Stan, iar avizul juridic favorabil fusese semnat de șeful Departamentului Juridic, Csongor Attila Dezso. Proiectul sesizării către Parchet fusese semnat de Mariana-Daniela Ruse.

Aprobarea plenului nu a încheiat însă procedura. Sesizarea nu a fost transmisă procurorilor, iar în ianuarie 2023 Curtea de Conturi a decis să amâne demersul.

Ianuarie 2023: un al doilea departament verifică lucrările CNI

Pe 13 ianuarie 2023, Departamentul III a propus amânarea sesizării procurorilor. Motivul era un control început de Departamentul XII al Curții de Conturi la CNI, pentru a verifica lucrările de la stadionul Rapid.

Potrivit documentelor, concluziile preliminare ale noii echipe arătau că fuseseră identificate informații și documente suplimentare față de cele examinate în controlul inițial. Acestea puteau modifica semnificativ concluziile primului audit.

În loc ca hotărârea aprobată în noiembrie 2022 să fie pusă în aplicare, Curtea de Conturi a așteptat rezultatele verificării de la CNI.

Ce a susținut al doilea control

Departamentul XII, condus de Ileana Manuela Pieleanu, a ajuns la o concluzie diferită de cea a Departamentului III.

Noua echipă de auditori a susținut că pista exterioară de atletism, groapa de nisip pentru sărituri și parcarea aveau documente de urbanism, autorizație de construire, proiect de execuție, deviz general și proces-verbal de recepție.

Departamentul XII a mai susținut că amenajările figurau în indicatorii tehnico-economici aprobați prin Hotărârea de Guvern nr. 729 din 2 octombrie 2019 și că fuseseră realizate în limita sumelor aprobate.

CNI și CS Rapid au acceptat mutarea pistei în afara stadionului

În explicațiile date auditorilor, CNI a justificat mutarea zonei pentru sărituri în lungime în exteriorul stadionului prin necesitatea de a păstra liber traseul de intervenție de pe latura de sud, destinat ambulanțelor, pompierilor și camioanelor.

Noua echipă de control a Departamentului XII a luat în calcul și corespondența dintre părțile implicate.

Concluzia acesteia a fost că renunțarea la pista din interiorul stadionului fusese discutată cu CS Rapid: proiectantul avertizase CNI că realizarea unei arene cu 14.000 de locuri presupunea eliminarea pistei existente, iar CNI transmisese acest lucru clubului.

CS Rapid a fost de acord cu renunțarea la pista din interior, cu condiția ca facilitățile de atletism să fie amenajate în altă parte.

Două departamente ale Curții de Conturi, concluzii diferite

CNI a susținut că lucrările și decontările fuseseră legale. Auditorii din Departamentul III ridicaseră însă problema folosirii banilor prevăzuți pentru zona de protecție la construirea unei parcări care nu figura în documentația inițială a licitației.

Ei semnalaseră și faptul că terenul pentru construcțiile exterioare nu fusese predat CNI sau constructorului prin documentele aferente.

Așadar, cele două departamente au evaluat diferit aceeași investiție: primul a constatat abateri și a considerat că există indicii de fapte penale, în timp ce al doilea a susținut că amenajările exterioare aveau documentația necesară și se încadrau în indicatorii aprobați.

Septembrie 2023: Departamentul Juridic își schimbă avizul

După primirea concluziilor celui de-al doilea control, Departamentul III a cerut din nou punctul de vedere al Departamentului Juridic cu privire la sesizarea procurorilor.

Răspunsul inițial al structurii juridice a fost că suspiciunile nu mai erau susținute de noile constatări. Departamentul III a cerut apoi precizarea explicită a poziției: aviz favorabil sau nefavorabil sesizării.

Pe 6 septembrie 2023, Departamentul Juridic a emis un aviz nefavorabil. Noua poziție era că nu mai erau îndeplinite condițiile legale pentru a considera că există indicii privind săvârșirea unor fapte penale.

Două zile mai târziu, pe 8 septembrie 2023, plenul Curții de Conturi a abrogat Hotărârea nr. 578/2022, prin care aprobase sesizarea procurorilor în noiembrie 2022.

Instituția a renunțat astfel la propriul demers, după ce al doilea departament prezentase concluzii diferite de cele ale primului control, iar avizul juridic fusese schimbat.

Cum a ajuns regulamentul intern să schimbe procedura de sesizare a procurorilor

Cum s-a ajuns la paradoxul ca plenul Curții de Conturi să aprobe trimiterea unui caz la procurori, iar hotărârea să fie ulterior anulată după concluziile unui alt departament?

Din 2017, sesizarea procurorilor a fost trecută prin plenul instituției, iar din 2022 procedura a devenit și mai restrictivă.

Asta, deși articolul 61 din Codul de procedură penală prevede că actele trebuie înaintate organelor de urmărire penală atunci când există suspiciuni rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni.

În 2024, Curtea de Conturi a raportat 71 de sesizări către procurori, dintre care doar patru au fost de competența DNA.

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