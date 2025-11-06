FC Basel - FCSB. Darius Olaru (27 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a marcat un gol absolut superb în Elveția, la duelul din etapa #4 din Europa League.

În minutul 57 al duelului de pe St. Jakob-Park, la scorul de 1-0 pentru elvețieni, Alexandru Pantea a trimis o minge peste apărarea elvețienilor, către Darius Olaru.

Darius Olaru, execuție de senzație în Basel - FCSB

Căpitanul campioanei României a ajuns în flancul drept, a săltat balonul peste Barisic, care a alunecat. Scăpat din marcaj, Darius Olaru a pătruns în careu, și-a aranjat balonul cu pieptul și a șutat din voleu cu boltă.

Mingea l-a depășit pe portarul Marwin Hitz și s-a oprit în plasa laterală.

FCSB, două greșeli uriașe în prima repriză

La o minge aruncată peste apărarea FCSB pentru Broschinski, Târnovanu a ieșit din poartă la aproape 20 de metri.

Broschinski a încercat să tragă la poartă, Târnovanu a întins brațele în lateral, iar balonul l-a șters pe braț, în apropierea cotului.

Arbitrul Xhaja n-a stat pe gânduri și i-a arătat direct cartonașul roșu. La faza imediat următoare, mingea trimisă din lovitură liberă l-a lovit în braț pe Siyabonga Ngezana, motiv pentru care albanezul a acordat penalty.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Midtjylland 11-3 12 2. Freiburg 8-3 10 3. Ferencvaros 8-4 10 4. Celta Vigo 9-4 9 5. Braga 8-4 9 6. Aston Villa 6-2 9 7. Lyon 5-2 9 8. Plzen 6-2 8 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Betis 6-2 8 10. PAOK 9-6 7 11. Brann 5-2 7 12. Dinamo Zagreb 7-6 7 13. Genk 5-4 7 14. FC Porto 4-4 7 15. Fenerbahce 4-4 7 16. Panathinaikos 7-6 6 17. FC Basel 6-5 6 18. AS Roma 5-4 6 19. Lille 6-6 6 20. Stuttgart 6-6 6 21. Eagles 4-5 6 22. Young Boys 6-10 6 23. Nottingham Forest 6-5 5 24. Bologna 3-3 5 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Sturm Graz 3-5 4 26. Steaua Roșie 3-5 4 27. Celtic 4-7 4 28. Salzburg 4-6 3 29. Feyenoord 3-6 3 30. Ludogorets 5-9 3 31. FCSB 3-7 3 32. Utrecht 1-5 1 33. Malmo 2-7 1 34. Maccabi Tel-Aviv 1-8 1 35. Nice 4-9 0 36. Rangers 1-8 0

