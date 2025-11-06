- FC Basel - FCSB. Darius Olaru (27 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a marcat un gol absolut superb în Elveția, la duelul din etapa #4 din Europa League.
În minutul 57 al duelului de pe St. Jakob-Park, la scorul de 1-0 pentru elvețieni, Alexandru Pantea a trimis o minge peste apărarea elvețienilor, către Darius Olaru.
Darius Olaru, execuție de senzație în Basel - FCSB
Căpitanul campioanei României a ajuns în flancul drept, a săltat balonul peste Barisic, care a alunecat. Scăpat din marcaj, Darius Olaru a pătruns în careu, și-a aranjat balonul cu pieptul și a șutat din voleu cu boltă.
Mingea l-a depășit pe portarul Marwin Hitz și s-a oprit în plasa laterală.
Galerie foto (7 imagini)
FCSB, două greșeli uriașe în prima repriză
La o minge aruncată peste apărarea FCSB pentru Broschinski, Târnovanu a ieșit din poartă la aproape 20 de metri.
Broschinski a încercat să tragă la poartă, Târnovanu a întins brațele în lateral, iar balonul l-a șters pe braț, în apropierea cotului.
Arbitrul Xhaja n-a stat pe gânduri și i-a arătat direct cartonașul roșu. La faza imediat următoare, mingea trimisă din lovitură liberă l-a lovit în braț pe Siyabonga Ngezana, motiv pentru care albanezul a acordat penalty.
Galerie foto (10 imagini)
Programul FCSB în Europa League
- Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
- FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
- FCSB - Bologna (Italia) 1-2
- Basel (Elveția) - FCSB 3-1
- 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
- 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
- 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)
Clasamentul grupei Europa League
|Poziție/Echipă
|Gol
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1. Midtjylland
|11-3
|12
|2. Freiburg
|8-3
|10
|3. Ferencvaros
|8-4
|10
|4. Celta Vigo
|9-4
|9
|5. Braga
|8-4
|9
|6. Aston Villa
|6-2
|9
|7. Lyon
|5-2
|9
|8. Plzen
|6-2
|8
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9. Betis
|6-2
|8
|10. PAOK
|9-6
|7
|11. Brann
|5-2
|7
|12. Dinamo Zagreb
|7-6
|7
|13. Genk
|5-4
|7
|14. FC Porto
|4-4
|7
|15. Fenerbahce
|4-4
|7
|16. Panathinaikos
|7-6
|6
|17. FC Basel
|6-5
|6
|18. AS Roma
|5-4
|6
|19. Lille
|6-6
|6
|20. Stuttgart
|6-6
|6
|21. Eagles
|4-5
|6
|22. Young Boys
|6-10
|6
|23. Nottingham Forest
|6-5
|5
|24. Bologna
|3-3
|5
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25. Sturm Graz
|3-5
|4
|26. Steaua Roșie
|3-5
|4
|27. Celtic
|4-7
|4
|28. Salzburg
|4-6
|3
|29. Feyenoord
|3-6
|3
|30. Ludogorets
|5-9
|3
|31. FCSB
|3-7
|3
|32. Utrecht
|1-5
|1
|33. Malmo
|2-7
|1
|34. Maccabi Tel-Aviv
|1-8
|1
|35. Nice
|4-9
|0
|36. Rangers
|1-8
|0