Stefanos Tsitsipas (28 de ani, #39 ATP) a făcut noi declarații cu subînțeles la adresa tatălui său, Apostolos Tsitsipas (58 de ani), care i-a fost și antrenor.

Tenismenul grec a vorbit despre atmosfera din actuala sa echipă și despre momentele dificile prin care a trecut înainte să renunțe la colaborarea cu acesta.

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Declarațiile au venit după victoria obținută împotriva americanului Aleksandar Kovacevic, scor 7-6 (11-9), 3-6, 6-3, în primul tur al turneului ATP 250 de la Almaty, din Kazahstan.

Stefanos Tsitsipas: „Ai nevoie să fii înconjurat de oamenii potriviți”

Grecul a comparat situația de acum cu perioadele dificile prin care a trecut de-a lungul carierei.

„Echipa mea reprezintă jumătate din munca mea. Este o echipă care mă inspiră, în care atmosfera este liniștită.

Dacă reușești să ai parte de această liniște, atât la antrenamente, cât și în viața de zi cu zi, este foarte important și plăcut.

Ai nevoie să fii înconjurat de oamenii potriviți. De-a lungul carierei, am trecut prin multe lucruri. Am avut și momente destul de neplăcute.

Sunt un om căruia îi place să muncească mult și sunt pregătit să depun efort”, a declarat Tsitsipas, potrivit puntodebreak.com.

A tough battle ⚔️ Stefanos Tsitsipas overcomes Kovacevic 7-6 3-6 6-3 in his first tournament appearance since 2022! #AlmatyOpen https://t.co/C8iXJXm6l1 — Tennis TV (@TennisTV) October 20, 2026

Tsitsipas, mesaj cu subînțeles pentru tatăl său: „Acum înțeleg mai bine cu ce oameni vreau să colaborez”

Grecul a continuat să vorbească despre experiențele care l-au făcut să fie mai atent la persoanele cu care lucrează.

„De când eram copil, am fost crescut cu ideea că toate lucrurile importante din viață se obțin prin multă muncă.

De aceea, când am început să aud anumite lucruri despre mine, am fost derutat. Nu mai trecusem printr-o asemenea experiență.

Dar cred că înveți din aceste situații și devii mai atent la lucrurile pe care le accepți în viața ta și, mai ales, la oamenii cu care alegi să te înconjori.

Acum înțeleg mai bine cu ce oameni vreau să colaborez”, a spus tenismenul grec.

Tsitsipas a explicat recent că relația personală cu tatăl său s-a îmbunătățit după această decizie.

„Îmi iubesc tatăl și îl iubesc ca tată”, a declarat grecul într-un interviu, în care a precizat că preferă să păstreze separată relația de familie de cea profesională, conform si.com.

Fost finalist la Roland Garros, în 2021, și Australian Open, în 2023, Tsitsipas încearcă să revină la nivelul care l-a dus până pe locul 3 mondial.

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