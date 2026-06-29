Ruptură totală în familia Tsitsipas Stefanos și-a concediat din nou tatăl: „De data asta e definitiv”. Cine îl va antrena pe grec

Stefanos Tsitsipas (27 de ani, #88 ATP) a anunțat că nu va mai fi antrenat de Apostolos Tsitsipas (58 de ani).

Cine îl va pregăti pe grec la Wimbledon 2026, în rândurile de mai jos.

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Fost ocupant al locului 3 ATP, Stefanos a avut de-a lungul anilor o relație tensionată cu tatăl său, cel care l-a format ca jucător și ca om.

Stefanos Tsitsipas și-a concediat din nou tatăl

În august 2024, Stefanos Tsitsipas anunța că nu va mai colabora cu Apostolos. Grecul se declara „foarte dezamăgit” de acesta și afirma „am nevoie și merit un antrenor care să mă asculte”.

Ulterior, Stefanos a fost pregătit o vreme de Goran Ivanisevic, însă nu s-a înțeles nici cu acesta. „Este dificil să lucrezi cu dictatori”, explica Tsitsipas în iulie 2025. În aceeași zi, Stefanos dezvăluia că reia antrenamentele cu tatăl său. Și îi cerea scuze pentru modul în care îl concediase.

Acum, a făcut-o din nou! Elenul spune că are nevoie de o schimbare de direcție. În ultimii ani s-a prăbușit în clasamentul ATP. Și vrea să facă din nou parte din elita tenisului.

„Îi va lua ceva timp să accepte asta, așa cum s-a întâmplat și data trecută când ne-am despărțit. Atunci i-am lăsat o mică ușă deschisă. Acum cred că are multe de oferit altora, dar mie cred că mi-a dat deja tot ce putea să-mi ofere.

În ultima perioadă simțeam că prezența tatălui meu lângă mine îmi oferea un sentiment de confort, dar nu era soluția potrivită pentru a face următorii pași și a aduce ceva nou în cariera mea. Desigur, îl iubesc foarte mult și îi doresc tot ce e mai bun, dar în acest moment mă gândesc la mine și la ceea ce este mai bine pentru mine.

Pe măsură ce cresc, simt că îmi este mult mai greu să mențin o relație stabilă cu tatăl meu în contextul antrenamentelor. Simt că am ajuns la un punct în care caut ceva complet diferit. Simțeam asta în energia de zi cu zi a colaborării noastre”, a declarat Tsitsipas, citat de claytennis.com.

12 titluri ATP are Stefanos Tsitsipas în palmares. În 2019 se impunea la Turneul Campionilor

Stefanos Tsitsipas: „Am alte planuri”

Decizia lui Stefanos vine după numeroasele conflicte pe care le-a avut cu Apostolos. Dă de înțeles că nu mai există cale de întoarcere.

„E dificil, pentru că am petrecut mulți ani împreună în circuit, dar, vorbind acum despre asta, cred că nu vom mai colabora în viitor.

Vreau să încep să iau propriile decizii și să hotărăsc singur. Am alte planuri în minte, care nu cred că se potrivesc cu modul în care am lucrat împreună în ultima vreme.

Nu ar fi ușor de acceptat pentru niciun părinte, dar mai ales pentru el. Nu este ușor pentru niciun părinte să fi lucrat alături de fiul său atâția ani și apoi, dintr-odată, totul să se oprească brusc”, a mai spus jucătorul grec.

Stefanos e convins că locul lui Apostolos este alături de frații săi, Petros și Pavlos, și în tenisul de juniori.

Thomas Perrin, noul antrenor al lui Stefanos Tsitsipas

Grecul a anunțat că va lucra cu Thomas Perrin, de la academia lui Patrick Mouratoglou. Și fostul antrenor al Simonei Halep îi va oferi sfaturi.

Thomas activează în domeniul sportului de înaltă performanță de mulți ani și a lucrat cu alți sportivi. Voi beneficia și de sprijinul lui Patrick, el va fi prezent la anumite turnee ori de câte ori va putea. Programul lui este foarte încărcat. Aceasta este soluția până la sfârșitul anului. Stefanos Tsitsipas, fost #3 ATP

Stefanos Tsitsipas va juca în primul tur de la Wimbledon 2026 cu francezul Hugo Gaston (25 de ani, #118 ATP).

Finalist la Roland Garros 2021 și Australian Open 2023, Stefanos Tsitsipas nu s-a simțit niciodată bine pe iarba londoneză, fiind eliminat de patru ori în runda inaugurală:

Turul 1 în 2017, 2019, 2021 și 2025

Turul 2 în 2024

Turul 3 în 2022

„Optimi” în 2018 și 2023.

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