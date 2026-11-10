„Incredibil! I-a spus asta lui De Bruyne” Desființat după scandalul de la Napoli: „E unul dintre cei mai slabi atacanți pe care i-am văzut” +10 foto
Lorenzo Lucca și Kevin De Bruyne (Foto: IMAGO)
Campionate

„Incredibil! I-a spus asta lui De Bruyne” Desființat după scandalul de la Napoli: „E unul dintre cei mai slabi atacanți pe care i-am văzut”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 13:19
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 13:19
  • Fostul atacant englez Troy Deeney (38 de ani) l-a criticat dur pe Lorenzo Lucca, în urma conflictului aprins dintre atacantul italian și Kevin De Bruyne din timpul eșecului suferit de Napoli în Liga Campionilor.
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Tensiunile din tabăra formației pregătite de Massimiliano Allegri au explodat pe finalul partidei pierdute fără drept de apel pe terenul celor de la FC Porto, scor 1-4.

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Troy Deeney, atac devastator la adresa lui Lorenzo Lucca: „E norocos că e fotbalist”

După o acțiune ofensivă irosită printr-un șut modest al lui Lang, De Bruyne (35 de ani) a fost surprins gesticulând nervos la marginea careului și reproșându-i lui Lucca (26 de ani) modul în care a gestionat faza.

Vârful italian a reacționat agresiv și i-a replicat de mai multe ori veteranului belgian: „Du-te dracului”.

Conflictul dintre De Bruyne și Lorenzo Lucca / foto: capturi video X/Rosa
Conflictul dintre De Bruyne și Lorenzo Lucca / foto: capturi video X/Rosa

Galerie foto (10 imagini)

Conflictul dintre De Bruyne și Lorenzo Lucca / foto: capturi video X/Rosa Conflictul dintre De Bruyne și Lorenzo Lucca / foto: capturi video X/Rosa Conflictul dintre De Bruyne și Lorenzo Lucca / foto: capturi video X/Rosa Conflictul dintre De Bruyne și Lorenzo Lucca / foto: capturi video X/Rosa Conflictul dintre De Bruyne și Lorenzo Lucca / foto: capturi video X/Rosa
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Episodul a fost comentat în termeni extrem de duri de Troy Deeney, în prezent analist pentru postul CBS Sports. Englezul a descris o atmosferă toxică în cadrul echipei și a pus la îndoială calitățile lui Lucca.

„Vestiarul celor de la Napoli este rupt în două. De o parte sunt italienii, iar de cealaltă sunt ceilalți jucători din restul lumii. Este Hojlund, care nu împărtășește viziunea antrenorului său.

Și apoi este Lucca. Cu tot respectul, are noroc că e fotbalist! Este unul dintre cei mai slabi atacanți pe care i-am văzut vreodată”, a tunat Deeney, potrivit goal.com.

Britanicul a taxat lipsa de respect arătată de Lucca în fața unui jucător cu un palmares impresionant: „I-a spus lui Kevin De Bruyne, care a câștigat tot ce se putea câștiga în fotbal, să se ducă dracului. Incredibil!”.

Nu te mai uita în jur și nu mai vorbi! Apucă-te serios de muncă. Este singurul lucru pe care trebuie să-l faci. Te poți plânge sau poți pur și simplu să taci, să-ți faci treaba și să te uiți la rezultate la final. Jucătorii ăștia vorbesc prea mult. Întotdeauna e vina altcuiva. Troy Deeney, fost atacant

Criza internă de la Napoli vine pe fondul unei perioade complicate. După patru etape disputate în faza principală din Liga Campionilor, trupa lui Allegri ocupă doar locul 27, cu 3 puncte acumulate. De asemenea, se află pe locul 10 în Serie A, cu doar 15 puncte după 11 runde.

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