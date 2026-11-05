Tensiuni uriașe la Napoli FOTO. De Bruyne și Lucca s-au înjurat pe gazon, după eșecul rușinos cu Porto. Ce s-a întâmplat +10 foto
Kevin De Bruyne. Foto: IMAGO
Liga Campionilor

Tensiuni uriașe la Napoli FOTO. De Bruyne și Lucca s-au înjurat pe gazon, după eșecul rușinos cu Porto. Ce s-a întâmplat

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 05.11.2026, ora 11:35
alt-text Actualizat: 05.11.2026, ora 11:38
  • Porto - Napoli 4-1. Problemele lui Massimiliano Allegri continuă și în Liga Campionilor, după eșecul din derby-ul cu Juventus, 0-2.
  • Kevin De Bruyne (35 de ani) și Lorenzo Lucca (26 de ani) au fost protagoniștii unui conflict, aproape de finalul jocului.
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Campioana Portugaliei s-a impus categoric, iar situația formației napolitane se complică pe toate fronturile și în această stagiune, după un sezon precedent ratat.

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Porto - Napoli 4-1. Tensiuni între De Bruyne și Lorenzo Lucca

Pe finalul jocului, Napoli a încercat o ultimă ofensivă, încheiată cu un șut dezamăgitor, mult peste poartă, al olandezului Lang.

În acel moment, De Bruyne a fost văzut gesticulând la marginea careului, reproșându-i lui Lucca modul în care a gestionat atacul.

Atacantul a reacționat la rândul său, i-a răspuns veteranului de la Napoli, căruia i-ar fi transmis de mai multe ori: „Du-te dracului”, potrivit gazzetta.it.

Conflictul dintre De Bruyne și Lorenzo Lucca / foto: capturi video X/Rosa
Conflictul dintre De Bruyne și Lorenzo Lucca / foto: capturi video X/Rosa

Galerie foto (10 imagini)

Conflictul dintre De Bruyne și Lorenzo Lucca / foto: capturi video X/Rosa Conflictul dintre De Bruyne și Lorenzo Lucca / foto: capturi video X/Rosa Conflictul dintre De Bruyne și Lorenzo Lucca / foto: capturi video X/Rosa Conflictul dintre De Bruyne și Lorenzo Lucca / foto: capturi video X/Rosa Conflictul dintre De Bruyne și Lorenzo Lucca / foto: capturi video X/Rosa
+10 Foto
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Eșecul din Portugalia cântărește mult în privința șanselor pentru calificarea în primăvara europeană.

La jumătatea fazei principale din Liga Campionilor, Napoli se află pe locul 26, cu doar 3 puncte adunate după 4 etape.

Clasarea în primele 24 de echipe nu este imposibilă, însă, în acest moment, în condițiile în care 14 echipe sunt despărțite de doar un punct în acea zonă a clasamentului.

Manchester City, Club Brugge, Sabah Baku și Viking sunt adversarele pe care formația lui Allegri le va mai întâlni până la finalul lunii ianuarie.

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