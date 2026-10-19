Lukic a răbufnit Atac la arbitraj după  U Cluj - FC Argeș:  „Nu știu de ce e VAR în campionatul ăsta!”

- U CLUJ - FC ARGEȘ 2-2. Jovo Lukic (27 de ani), atacantul „șepcilor roșii”, a criticat dur arbitrajul după ce a avut un gol anulat și a reclamat neacordarea unui cartonaș roșu pentru oaspeți.
În minutul 8 al partidei de pe Cluj Arena, Tiago Goncalves, mijlocașul piteștenilor, a fost deposedat de Dino Mikanovic, iar în încercarea de a recupera balonul l-a călcat pe gleznă pe adversarul său direct. Portughezul nu a fost sancționat nici măcar cu un cartonaș galben.
U CLUJ - FC ARGEȘ 2-2. Jovo Lukic: „Nu știu de ce e VAR în campionatul ăsta daca nu verifică”
O altă fază incriminată de Lukic s-a petrecut în minutul 17, chiar cu atacantul bosniac în prim-plan. Golgheterul sezonului trecut din Superliga a marcat, după ce a scăpat singur spre poarta lui Nikic, dar reușita sa a fost anulată pentru henț.
La finalul meciului, atacantul a răbufnit la adresa arbitrajului.
„L-am implorat să verifice la VAR, eram 100% sigur că nu am atins mingea cu mâna. Nu înţeleg de ce au VAR în campionatul ăsta dacă nu îl folosesc cum trebuie.
La Mikanovic a fost o intrare foarte dură, putea să-i rupă piciorul!
Nu mai ştiu cine a fost, dar a fost o intrare periculoasă, pe gleznă.
Verificaţi VAR-ul, faceţi ceva! Dacă nu-l folosiţi, putem renunţa la el, nu e nevoie”, a declarat Lukic la Digi Sport.
Brigada de arbitri de la U Cluj - FC Argeș
- Arbitru: Călin Iulian
- Asistenți: Bîrdeș Romică Ionuț și Marin Nicușor Florentin
- Arbitru VAR: Dima Iulian. Abritru AVAR: Dumitrache Bogdan