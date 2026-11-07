Pleacă de la Dinamo? Karamoko, declarație surprinzătoare după eșecul cu FC Argeș: „Voi explica tot”

Mamoudou Karamoko (27 de ani), atacantul lui Dinamo, a vorbit despre viitorul său după înfrângerea cu FC Argeș, scor 1-2, din etapa #15 a Ligii 1.

Francezul nu a exclus o despărțire de club în această iarnă.

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Karamoko a început partida de la Mioveni pe banca de rezerve și a intrat în repriza secundă, când Dinamo încerca să revină pe tabelă.

Atacantul a avut mai multe ocazii importante, însă nu a reușit să marcheze.

Mamoudou Karamoko, după FC Argeș - Dinamo 2-1 : „Este un sentiment de frustrare”

Karamoko a analizat înfrângerea de la Mioveni și a criticat dur evoluția lui Dinamo din prima repriză.

„Pentru mine este un sentiment de frustrare, am avut multe ocazii în repriza a doua, nu am putut să marcăm. Așa e fotbalul. Azi am pierdut, asta e.

Antrenorul ne-a cerut să jucăm, noi am încercat. Câteodată se întâmplă și asta. Trebuie să jucăm mai bine data viitoare.

Prima repriză a fost de rahat, nu era jocul nostru. În a doua repriză am jucat cum știm și a fost bine. Sper ca la următorul meci să intrăm mai bine și să ne facem jocul”, a declarat Karamoko, la Prima Sport.

Mamoudou Karamoko nu exclude o plecare de la Dinamo: „Din iarnă nu se știe”

Fotbalistul mai are contract cu Dinamo până în vara anului 2027.

Atacantul francez nu a oferit un răspuns clar în privința viitorului său.

„Vine iarna, da. Acum sunt aici, din iarnă nu se știe ce se poate întâmpla, mă concentrez aici. Dacă va trebui să plec, voi pleca, dacă rămân, rămân”, a declarat Karamoko.

Karamoko a ajuns la club în vara lui 2025, iar în acest sezon a disputat 12 meciuri și a marcat două goluri în campionat.

750.000 de euro este cota de piață a fotbalistului, potrivit Transfermarkt

Karamoko promite explicații: „Voi vorbi săptămâna viitoare”

Francezul a fost întrebat și despre informațiile apărute înaintea meciului cu CFR Cluj, scor 2-2, disputat pe 25 octombrie.

Atacantul ar fi vrut să părăsească hotelul echipei pentru a participa la o petrecere, deși urma să fie titular în partida din Gruia, conform trumedia.ro.

„Nu vreau să vorbesc acum după joc. Voi vorbi săptămâna viitoare, pe social media. Voi explica tot. Nu vreau să vorbesc acum, pentru că sunt după meci”, a spus Karamoko.

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