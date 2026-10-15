Antal Arpad, primarul din Sfântu Gheorghe, și Korodi Attila, edilul din Miercurea Ciuc, au criticat reacția Federației Române de Fotbal după incidentele de la Sepsi - Dinamo, scor 0-2.

Cei doi i-au răspuns și lui Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”.

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Arpad și Attila consideră că autoritățile fotbalului românesc nu iau suficiente măsuri pentru a combate manifestările xenofobe de pe stadioane.

Antal Arpad, după incidentele de la Sepsi - Dinamo: „Ei recidivează”

Declarațiile vin după partida disputată pe 9 octombrie, la Sfântu Gheorghe, întreruptă în minutul 83 de arbitrul Viorel Flueran, din cauza scandărilor antimaghiare ale unor suporteri dinamoviști.

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe a transmis sesizări către FRF și UEFA în urma incidentelor și a cerut aplicarea regulamentelor împotriva manifestărilor discriminatorii.

„Nu am fost în tribună, dar am fost de nenumărate ori la meciuri la care au existat comportamente care nu își au locul pe un stadion. Inclusiv la partidele cu Dinamo au mai fost asemenea manifestări din partea suporterilor.

Deci cred că putem spune că ei recidivează în această activitate care nu ar trebui să aibă loc pe un stadion. Stadioanele nu ar trebui transformate în arene ale urii, iar asta se întâmplă în ultima perioadă în România”, a declarat Antal Arpad, conform fanatik.ro.

Nu cred că nu putem noi să rezolvăm în România această problemă și că trebuie să o ducem la nivel european. O vom duce la nivel european dacă nu vom putea să o rezolvăm pe plan național, cu siguranță. Deci nu vom lăsa acest lucru, pentru că pur și simplu nu este normal ceea ce se întâmplă în acest moment pe stadioanele din România. Antal Arpad, primar Sfântu Gheorghe

Arpad susține că l-a contactat în repetate rânduri pe Răzvan Burleanu, președintele FRF, pentru a reclama comportamentul anumitor galerii.

„Nu am primit încă un răspuns. De aceea am trimis în scris, pentru că de nenumărate ori l-am apelat personal pe domnul președinte Burleanu. L-am atenționat, l-am rugat, i-am atras atenția că nu este în regulă ceea ce se întâmplă și nu s-a întâmplat nimic.

Nu numai că regulamentul este permisiv, nici măcar nu este respectat. Deci ceea ce s-a întâmplat la Sfântu Gheorghe nu putea să continue. Pur și simplu, arbitrul sau observatorul trebuia să oprească definitiv meciul. L-a declanșat, dar nu l-a dus până la capăt. Vă rog să-l întrebați pe arbitru de ce nu a respectat protocolul până la capăt.

Problema este că ceea ce tolerăm noi la meciurile de club se întâmplă după aceea și la meciurile naționalei. Și acolo suntem sancționați de federațiile internaționale”, a mai spus acesta.

Antal Arpad, replică pentru Andrei Nicolescu: „Cum să provoci cântând în maghiară?”

După incidentele de la Sfântu Gheorghe, Andrei Nicolescu a condamnat scandările xenofobe ale fanilor dinamoviști, dar a spus că și suporterii gazdelor au provocat, prin intonarea imnului Ținutului Secuiesc înaintea meciului.

„Este lipsă de cunoaștere. Adică, în momentul în care președintele unui club spune: «Domnule, dar ne provoacă pentru că ei cântă în maghiară»… Păi, dar cum să provoci cântând în maghiară?

Nu jignești pe nimeni prin faptul că tu cânți în maghiară. Adică, dacă acceptăm ideea că a cânta în limba maghiară pe stadion este o jignire, este o provocare, atunci acceptăm ideea că existența comunității maghiare din România este o jignire la adresa României.

Deci și noi suntem cetățeni români. România este și țara noastră. Trebuie să accepte acest lucru toată lumea”.

S-ar putea ca următorul Boloni să fie acum un junior la Sepsi, la școala sau la academia noastră. Dar acel copil foarte puțin probabil să joace pentru România dacă se întâlnește cu aceste probleme. Poate va pleca în Ungaria sau în altă țară. Deci ne facem singuri rău dacă nu intervenim. Cred că aici Federația are o responsabilitate. Antal Arpad, primar Sfântu Gheorghe

Korodi Attila cere sancțiuni mai ferme: „Clubul trebuie să suporte măsuri coercitive”

Primarul din Miercurea Ciuc consideră că persoanele responsabile pentru incidente trebuie identificate și sancționate individual.

„Adevărul este că, din păcate, de obicei, când Dinamo are suporteri deplasați undeva, este o chestie repetitivă. Se întâmplă și la Ciuc.

De foarte multe ori, aceste grupuri restrânse care provoacă incidentele sunt foarte ușor de identificat. În asemenea situații, ar trebui să se acționeze direct împotriva lor.

Dar, în momentul în care vezi că fenomenul nu este oprit de club, atunci și clubul trebuie să suporte măsuri coercitive. Altfel, cluburile nu vor lua niciodată decizia fermă de a dialoga cu suporterii și de a le spune: «Oameni buni, nu! Nu așa se face!»”, a spus acesta, conform sursei citate.

Împotriva simbolurilor secuiești sau maghiare au existat decizii foarte ferme și foarte rapide. În schimb, în cazurile de xenofobie, deciziile nu sunt aproape niciodată la fel de ferme. Sau sunt luate foarte rar, iar cazurile sunt analizate foarte lent. Korodi Attila, primar Miercurea Ciuc

Primarul consideră că meciurile de fotbal ar trebui organizate diferit.

„Din punctul de vedere al autorităților locale, fotbalul ar trebui organizat în așa fel încât noi să ne putem bucura de acest sport. Nu ar trebui să fim obligați să intervenim pentru că alții nu își fac treaba.

De ce la un concert este în regulă? De ce la teatru este în regulă? De ce la un bazin de înot este în regulă? De ce în foarte multe săli polivalente este în regulă?

Dar, când ajungem la fotbal și la acele câteva echipe, de ce nu mai este în regulă?”, a declarat primarul din Miercurea Ciuc.

Dacă se vor depune plângeri după incidentele de la Sepsi - Dinamo va mai dura mult până vom soluționa speța. Din păcate aceste amenzi nu rezolvă cauza, ci doar efectul. S-a întâmplat de multe ori ca persoanele identificate să fie minori. Fenomenul are nevoie de o abordare mai fermă și în Occident se aplică măsuri mai dure. Am putea să ne inspirăm de acolo Cătălin Raiu, președintele Consiliului Național Pentru Combaterea Discriminării

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