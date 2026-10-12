„Din prea multă bucurie”  Nicolescu despre scandările xenofobe ale dinamoviștilor cu Sepsi: „Au fost provocați” +8 foto
Andrei Nicolescu
Superliga

„Din prea multă bucurie” Nicolescu despre scandările xenofobe ale dinamoviștilor cu Sepsi: „Au fost provocați”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.10.2026, ora 22:09
  • Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, consideră că ar trebui să se introducă noi reglementări în Superliga pentru a se evita controversele, exact cum s-a întâmplat în meciul cu Sepsi.
  • Oficialul consideră că fanii lui Dinamo au fost provocați să recurgă la scandări xenofobe.
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Vineri, Dinamo a câștigat la Sfântu Gheorghe cu scorul de 2-0, însă meciul nu a fost lipsit de incidente.

Partida a fost oprită timp de două minute după scandări xenofobe ale fanilor „câinilor”. Camerele TV l-au surprins pe Laszlo Dioszegi în timp ce le cerea jucătorilor covăsneni să iasă de pe teren.

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Andrei Nicolescu: „O chestiune care n-are cum să rămână fără urmări”

Andrei Nicolescu susține că dinamoviștii au fost provocați la Sfântu Gheorghe, în urma comportamentului celor de la Sepsi.

„Cei abilitați vor face ce e de făcut. De principiu, trebuie să fiu de acord că trebuie să se reglementeze cumva și să înceteze astfel de scandări. Dar aș pleca totuși de la ceea ce se cere, o reglementare.

Dacă cerem asta, atunci prima reglementare ar fi să nu mai existe provocări. La acel stadion, înainte de meci, există 10 minute un protocol prin care, cu emfază și mare bucurie, se cântă imnul Ținutului Secuiesc, care cheamă pe regele nu știu care să-i salveze, să redea ținutul…

N-am detaliat, dar e o provocare, o chestiune care n-are cum să rămână fără urmări, dacă vrem să fim corecți până la capăt.

Atâta timp cât ai instrumentul ăsta de provocare și îl aplici indiferent de adversar, la un moment dat, când mai vin și niște suporteri ale altor echipe care au un istoric în spate, o brigadă puternică în ceea ce privește susținerea echipei naționale la meciurile României, au în repertoriul lor imnul, cântece naționale și ești totuși în România, te lovești și de chestia asta.

Mesajul meu a fost clar după meci, și pentru ai noștri, pentru că știu că mai sărim și calul. I-am rugat să ne bucurăm de fotbal și să facem lucrurile așa cum trebuie. Dar când ești provocat e foarte greu să te abții”, a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Principiul revendicat de domnul primar și de domnul Dioszegi. Dacă n-ar fi provocări și totuși s-ar produce astfel de evenimente, atunci ar trebui făcut ceva clar. Trebuie să te gândești de două ori înainte să acuzi, în aceste circumstanțe. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

În cursul zilei de luni, Antal Arpad, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, a anunțat că a depus sesizări oficiale la FRF și UEFA după scandările xenofobe ale fanilor lui Dinamo din meciul cu Sepsi.

FOTO. Partida dintre Sepsi și Dinamo, întreruptă pentru scandări xenofobe

Sepsi - Dinamo. Partida întreruptă pentru scandări xenofobe Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg
Sepsi - Dinamo. Partida întreruptă pentru scandări xenofobe Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg

Galerie foto (8 imagini)

Sepsi - Dinamo. Partida întreruptă pentru scandări xenofobe Foto captură VIDEO Prima Sport.jpeg Sepsi - Dinamo. Partida întreruptă pentru scandări xenofobe Foto captură VIDEO Prima Sport.jpeg Sepsi - Dinamo. Partida întreruptă pentru scandări xenofobe Foto captură VIDEO Prima Sport.jpeg Sepsi - Dinamo. Partida întreruptă pentru scandări xenofobe Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Sepsi - Dinamo. Partida întreruptă pentru scandări xenofobe Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg
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Andrei Nicolescu: „Senzația mea e că au făcut-o din prea multă bucurie”

Nicolescu a explicat ulterior de la ce ar fi pornit acele scandări ale fanilor lui Dinamo.

„Ce ar putea (să decidă FRF)? Niște amenzi, ce poate să facă? E regulamentul, depinde cum îl apreciază. Scandările au plecat dintr-un cântec și la un moment dat au schimbat o parte din strofă.

Senzația mea e că au făcut-o din prea multă bucurie, erau entuziasmați de ce jucam noi și de modul în care controlam meciul. Nu cred că au gândit-o prea mult, a fost din entuziasmul galeriei.

Pe de altă parte și asta trebuie s-o strunim cumva și să fim mai atenți noi, familia Dinamo. Trebuie să găsim soluții să nu mai călcăm pe lângă”.

Ce au strigat fanii lui Dinamo la Sf. Gheorghe

Mesajul nu a vizat doar echipa adversă sau suporterii acesteia, ci a făcut referire explicită la identitatea etnică.

„Ole, ole, ole, ole, să-ți dăm la m**e, bozgore!”, au strigat fanii dinamoviști. Mesajul a fost repetat de mai multe ori, înainte ca arbitrul Viorel Flueran să oprească partida.

Deși mesajul a fost repetat în mod repetat, arbitrul a decis să întrerupă jocul abia după a treia scandare.

Ulterior, Viorel Flueran l-a chemat pe căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, și i-a cerut să discute cu suporterii pentru ca aceștia să înceteze.

Partida a fost întreruptă aproximativ două minute, apoi a fost reluată.

Nu este primul episod de xenofobie la meciurile lui Dinamo

Incidentul de la Sfântu Gheorghe nu este singular. La partida Csikszereda – Dinamo, suporterii bucureșteni au provocat un alt episod de acest fel, iar arbitrul a întrerupt jocul în minutul 29, după scandări xenofobe.

În urma acelui meci, Dinamo a fost amendată cu 7.500 de lei de Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal.

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