Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a vorbit despre lupta la titlu, înaintea partidei din etapa #11 a Superligii.

Dinamo - FC Botoșani va avea loc vineri, de la ora 21:00. Meciul va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Dinamo ocupă primul loc în clasament, cu 26 de puncte după 11 etape, având două puncte avans față de Rapid și trei față de Universitatea Craiova.

Cătălin Cîrjan, despre FCSB - Rapid:„Nu e un meci interesant”

În etapa următoare este programat derby-ul dintre FCSB și Rapid. Întrebat dacă va urmări cu interes confruntarea dintre cele două rivale, fotbalistul a răspuns:

„Nu mă uit la adversarele mele. Pentru mine nu e un meci interesant. Pentru mine e interesant că vom juca la Cluj și ne vom concentra pe meciul nostru”.

Cîrjan a vorbit și despre cât de important este ca Dinamo să continue seria rezultatelor bune:

„E important. Am început foarte bine acest campionat, cu 11 etape bune până acum. Nu ne gândim la ce a fost, cel mai important e următorul meci.

Noi suntem pregătiți pentru ce va fi, ne-am antrenat foarte bine. Nu ne uităm foarte mult la adversare, cel mai important e să ne facem jocul nostru”.

FOTO. Dinamo - Farul 4-0, partidă în care Cîrjan a înscris un gol

În ceea ce privește lupta pentru primul loc, căpitanul dinamoviștilor consideră că este prea devreme pentru discuții despre câștigarea campionatului.

„Sunt acolo și cei de la Rapid, e și Craiova. Încercăm să nu ne uităm la adversare, să punem presiune pe noi. Noi trebuie să adunăm cât mai multe puncte.

Ne-am distanțat, dar campionatul este lung, în play-off se vor înjumătăți punctele.

Nu știu dacă e o greșeală să vorbim despre titlu, dar nu vrem să facem asta. Vrem să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut în fiecare săptămână, să o luăm meci cu meci și să adunăm puncte”, a explicat Cîrjan.

S-a vorbit foarte mult sezonul trecut (n.r. - despre titlu). Asta vine și din partea presei. Eram acolo sus, erau multe întrebări despre asta. Și, vrei, nu vrei, te gândești, pentru că de asta ne-am apucat de fotbal. Să câștigăm trofee, să luăm campionate. Vom vedea ce va fi în play-off Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo

Nuno Campos, despre faptul că Dinamo se află pe primul loc: „Înseamnă că ne facem treaba”

Nuno Campos, antrenorul lui Dinamo, a subliniat că poziția din clasament se poate schimba rapid.

„Singura presiune pe care o avem este să intrăm în următorul meci și să încercăm să-l câștigăm. Trebuie să pregătim fiecare partidă în parte.

Dacă nu facem asta în cel mai bun mod, lucrurile se pot schimba foarte repede.

Ne place să fim pe primul loc, pentru că înseamnă că am muncit bine și că ne facem treaba. Dar cel mai important este să încercăm să câștigăm următorul meci”, a spus antrenorul.

Facem lucrurile bine, trecem printr-o perioadă bună și suntem într-o formă bună. Vom întâlni o echipă căreia îi place să aibă mingea, care nu vine doar să se apere și care își creează multe ocazii de gol. Au o idee clară despre ceea ce vor să facă pe teren și încearcă să o aplice atât acasă, cât și în deplasare. Nuno Campos, antrenorul lui Dinamo

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