MM Stoica e contrazis Cum a ajuns gazonul de pe Arena Națională să fie distrus într-un timp record +11 foto
Gazonul de pe Arena Națională
Superliga

MM Stoica e contrazis Cum a ajuns gazonul de pe Arena Națională să fie distrus într-un timp record

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.11.2026, ora 15:17
alt-text Actualizat: 09.11.2026, ora 15:19
  • Firma care se ocupă de întreținerea terenului de pe Arena Națională a transmis un comunicat cu privirea la starea gazonului, care s-a deteriorat semnificativ în ultima perioadă.
  • Mihai Stoica (61 de ani), oficialul FCSB, s-a plâns de condițiile de joc după meciul cu Corvinul, scor 0-1.
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FCSB a suferit pierderi importante în meciul din etapa #15, în special prin accidentarea lui Korenica din cauza gazonului, fiind nevoit să meargă la spital.

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Comunicat despre starea gazonului de pe Arena Națională: „Iarba are nevoie de timp pentru a crește”

Mihai Stoica s-a plâns de starea gazonului după meciul cu Corvinul, care arată deja semne de degradare, și a declarat că terenul a ajuns în această situație din cauza unei ciuperci.

Firma care se ocupă de întreținerea terenului de pe Arena Națională a negat afirmațiile lui Stoica, spunând că gazonul a fost afectat de ploile din ultima vreme.

„Firma nu a semnalat niciun indiciu care să susțină ipoteza unei acțiuni intenționate de distrugere a gazonului.

În perioada 14 septembrie – 1 noiembrie 2026, pe Arena Națională au avut loc 11 evenimente: 9 meciuri și 2 antrenamente oficiale. Ultimele trei meciuri, din 24 octombrie, 28 octombrie și 1 noiembrie, s-au disputat la intervale de numai trei zile.

Pe lângă folosirea intensă a terenului, ploile repetate, temperaturile scăzute și umiditatea ridicată au încetinit creșterea ierbii și refacerea zonelor deteriorate.

Gazonul își va reveni, însă a fost supus unui stres puternic în ultimele două săptămâni, când pe teren s-au disputat patru meciuri, în condiții de ploi abundente. Prin comparație, pe un stadion folosit de o singură echipă, între meciurile oficiale de pe teren propriu există, în mod obișnuit, aproximativ două săptămâni de pauză.

Firma care se ocupă de întreținerea gazonului a intensificat lucrările de refacere. Într-o singură lună, a folosit aproximativ două tone de sămânță pentru a reface zonele în care iarba s-a deteriorat.

Chiar și cu aceste măsuri, iarba are nevoie de timp pentru a crește, a-și dezvolta rădăcinile și a deveni rezistentă la joc”, a transmis firma, conform fanatik.ro.

Gazonul de pe Arena Nationala la FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO (4).jpeg
Gazonul de pe Arena Nationala la FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO (4).jpeg

Galerie foto (11 imagini)

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Gazonul de pe Arena Națională a fost schimbat la începutul lunii septembrie. Lucrările au început pe 3 septembrie și s-au încheiat în jurul datelor de 7-8 septembrie.

Ce a declarat Mihai Stoica: „Clar e o ciupercă, dar nu știu cum a ajuns acolo”

Accidentările lui Labonne, Stancu și Korenica sunt destul de grave. Korenica s-a accidentat din cauza gazonului, a călcat strâmb.

Ei (n.r. - cei care au grijă de gazonul de pe Arenă) au spus că cineva a adus o ciupercă pe ghete, dar eu nu prea cred. Nu mă pricep la gazon. Clar e o ciupercă, dar nu știu cum a ajuns acolo. Acum două săptămâni am jucat cu Rapidul și a fost excepțional terenul.

Acum arată foarte bine pe imagini, dar nu vă puteți imagina cum e. Foarte rău!”, a declarat Mihai Stoica duminică, la Prima Sport.

Accidentarea lui Korenica din meciul cu Corvinul / foto: capturi Digi Sport
Accidentarea lui Korenica din meciul cu Corvinul / foto: capturi Digi Sport

Galerie foto (5 imagini)

Accidentarea lui Korenica din meciul cu Corvinul / foto: capturi Digi Sport Accidentarea lui Korenica din meciul cu Corvinul / foto: capturi Digi Sport Accidentarea lui Korenica din meciul cu Corvinul / foto: capturi Digi Sport Accidentarea lui Korenica din meciul cu Corvinul / foto: capturi Digi Sport Accidentarea lui Korenica din meciul cu Corvinul / foto: capturi Digi Sport
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