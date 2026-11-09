De ce lipsește Ionuț Radu  Noi detalii despre situația portarului care va rata meciurile cu Polonia și Bosnia +8 foto
Ionuț Radu
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De ce lipsește Ionuț Radu Noi detalii despre situația portarului care va rata meciurile cu Polonia și Bosnia

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 09.11.2026, ora 14:55
alt-text Actualizat: 09.11.2026, ora 14:55
  • Ionuț Radu (29 de ani), portarul de la Celta Vigo, se confruntă cu mai multe probleme medicale, care l-au împiedicat să evolueze în meciurile României cu Polonia și Bosnia.
  • Detalii despre situația lui Radu, dar și declarațiile antrenorului Claudio Giraldez (38 de ani), mai jos în articol.
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Radu a fost inclus de selecționerul Gică Hagi în lista preliminară a stranierilor pentru meciurile din această lună.

Cu toate acestea, Ionuț Radu nu va disponibil pentru aceste partide. Clubul spaniol a înștiințat FRF că portarul are nevoie de tratament.

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Detalii despre accidentarea lui Ionuț Radu: „Momentan nu îl limitează cu absolut nimic”

Deși se confruntă cu o afecțiune mai veche, Ionuț Radu a fost integralist în partida de duminică cu Levante, scor 0-0, în care a bifat o bornă impresionantă în La Liga.

Conform informațiilor GOLAZO.ro, portarul are câteva probleme la umăr, aceleași pe care le avea și în luna martie, la barajul cu Turcia (0-1) pentru calificarea la CM 2026 și în amicalul cu Slovacia (0-2).

În această pauză competițională, Radu va fi supus unor infiltrații, pentru că a decis să nu se opereze.

Claudio Giraldez, antrenorul echipei Celta Vigo, a dezvăluit că perioada de repaus a lui Radu din timpul pauzei internaționale fusese stabilită cu mult timp înainte.

„Este o accidentare pe care o are de anul trecut și care, din când în când, necesită tratament. Momentan nu îl limitează cu absolut nimic, în afară de faptul că trebuie să urmeze acest tratament.

Se antrenează normal. S-a discutat cu Federația Română de Fotbal și s-a ajuns la un acord ca acest lucru să se facă acum”, a declarat Giraldez, conform lavozdegalicia.es.

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a strâns Ionuț Radu, până acum, la naționala României

Gică Hagi, despre absența lui Radu: „El a luat decizia asta”

În cadrul unei conferințe de presă organizată astăzi, selecționerul Gică Hagi a vorbit despre absențele de la națională a lui Ionuț Radu, dar și a lui Stanciu și Mihăilă.

„Comunicarea a fost clară în privința lui Ionuț Radu, v-am spus cum stau lucrurile. El a luat decizia asta, vorbiți cu el. La el și Nicușor Stanciu e decizia lor, la fel și Mihăilă, care e accidentat. Federația a comunicat direct cum stau lucrurile.

Decizia e a lor. Noi știm despre problema fiecăruia, nu a fost decizia noastră. Noi ținem cont de decizia jucătorului. Jucătorii nu au contract cu noi. E total diferit. La națională vii dacă simți, cu drag, să producă rezultate, dacă ești 100%, să fii cu inima, total, nu există 99%!

Dacă nu ești convins, ai crezut că e bine să stai la echipă și să te refaci… Ionuț Radu are o problemă și e destul de clar lucrul ăsta, foarte bine, asta e, avem altul”, a spus Hagi.

Gică Hagi, conferință înaintea meciurilor cu Polonia și Bosnia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Gică Hagi, conferință înaintea meciurilor cu Polonia și Bosnia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (8 imagini)

Gică Hagi, conferință înaintea meciurilor cu Polonia și Bosnia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Gică Hagi, conferință înaintea meciurilor cu Polonia și Bosnia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Gică Hagi, conferință înaintea meciurilor cu Polonia și Bosnia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Gică Hagi, conferință înaintea meciurilor cu Polonia și Bosnia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Gică Hagi, conferință înaintea meciurilor cu Polonia și Bosnia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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