A CEDAT ÎN TIMP RECORD! Se vede deja pământul pe Arena Națională, la doar două luni de la schimbarea gazonului! Imagini de la FCSB - Corvinul +11 foto
Gazonul de pe Arena Nationala la FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO.ro
Superliga

A CEDAT ÎN TIMP RECORD! Se vede deja pământul pe Arena Națională, la doar două luni de la schimbarea gazonului! Imagini de la FCSB - Corvinul

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 20:25
alt-text Actualizat: 07.11.2026, ora 20:32
  • La doar două luni de la înlocuire, gazonul de pe Arena Națională arată deja semne de degradare. 
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Iarba s-a rărit în mai multe zone ale terenului, iar pe alocuri se vede pământul printre fire.

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Urmele se disting și din tribună, mai ales în apropierea liniei de margine, unde porțiunile cu iarbă deasă alternează cu pete decolorate.

Fotografiile făcute de la nivelul terenului arată mai clar cât de mult s-a rărit iarba în acele locuri.

Gazonul de pe Arena Nationala la FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO (3).jpeg
Gazonul de pe Arena Nationala la FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO (3).jpeg

Galerie foto (11 imagini)

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Gazonul a fost schimbat la începutul lunii septembrie. Lucrările au început pe 3 septembrie și s-au încheiat în jurul datelor de 7-8 septembrie.

Două luni mai târziu zonele în care se vede pământul sunt deja răspândite pe mai multe porțiuni ale suprafeței de joc. Inclusiv la 30 de metri de poarta dinspre Bulevardul Basarabiei.

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