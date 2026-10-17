Românii nu l-au iertat  Gafa comisă de Borja Mayoral după egalul cu Craiova: „A învățat geografia de la un american” 😅 +16 foto
Foto: Imago
Conference League

Românii nu l-au iertat Gafa comisă de Borja Mayoral după egalul cu Craiova: „A învățat geografia de la un american” 😅

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.10.2026, ora 12:49
alt-text Actualizat: 17.10.2026, ora 12:50
  • Borja Mayoral (29 de ani), atacantul lui Getafe, a fost taxat de români pe rețelele de socializare după ce a încurcat locația unde s-a jucat meciul cu U Craiova, 1-1, în Conference League.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Elevii lui Filipe Coelho au avut avantaj pe tabelă după reușita lui Al Hamlawi din minutul 59, dar spaniolii au fost salvați de execuția de excepție a lui Gudelj din finalul partidei din Bănie.

Și-a pierdut viața pe front  Fostul jucător al naționalei Ucrainei, declarat decedat
Citește și
Și-a pierdut viața pe front Fostul jucător al naționalei Ucrainei, declarat decedat
Citește mai mult
Și-a pierdut viața pe front  Fostul jucător al naționalei Ucrainei, declarat decedat

Borja Mayoral, taxat de fanii români: „Nici nu știi unde joci”

La finalul meciului cu U Craiova din prima etapă din Conference League, Borja Mayoral a comis o greșeală într-o postare pe rețelele de socializare.

Atacantul a postat mai multe imagini cu el din meciul din Bănie, iar în descrierea postării a scris „Cracovia”, un oraș din Polonia, în loc de Craiova.

Borja Mayoral nu a fost iertat de fanii români după ce a greșit locația unde s-a disputat meciul. În secțiunea de comentarii, aceștia l-au ironizat pe iberic:

  • „Este Craiova, campioana, nu Cracovia!!!”;
  • „Tipul meu a învățat geografia de la un american”;
  • „Se numește «Craiova», frate. Ai jucat în România, nu în Polonia”;
  • „Nici nu știi unde joci. Dar nu mă surprinde, pentru că nici n-ai jucat!”;
  • „V-am zis eu! Au avut noroc că au ajuns în România, și nu în Polonia”;
  • „Bine că ai venit cu echipa, că cine știe unde ajungeai dacă plecai singur”.
Universitatea Craiova - Getafe în Conference League FOTO Sport Pictures
Universitatea Craiova - Getafe în Conference League FOTO Sport Pictures

Galerie foto (16 imagini)

Universitatea Craiova - Getafe în Conference League FOTO Sport Pictures Universitatea Craiova - Getafe în Conference League FOTO Sport Pictures Universitatea Craiova - Getafe în Conference League FOTO Sport Pictures Universitatea Craiova - Getafe în Conference League FOTO Sport Pictures Universitatea Craiova - Getafe în Conference League FOTO Sport Pictures
+16 Foto
labels.photo-gallery

Borja Mayoral a fost integralist în partida din Bănie. Atacantul a jucat 5 meciuri în acest sezon pentru Getafe, dar nu a reușit să înscrie.

Programul Universității Craiova în Conference League

  • 15 octombrie 2026: U Craiova - Getafe CF 1-1
  • 22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter Club d'Escaldes - U Craiova
  • 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia
  • 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova
  • 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova
  • 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
Universitatea Craiova getafe conference league borja mayoral
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:17
„Domnu' arbitru, jucăm sau nu?” 😅 FOTO+VIDEO. Meci din Spania, amânat din cauza inundațiilor: „Eu aș mai face o probă ca să fiu sigur”
„Domnu' arbitru, jucăm sau nu?” 😅 FOTO+VIDEO. Meci din Spania, amânat din cauza inundațiilor: „Eu aș mai face o probă ca să fiu sigur”
22:52
„Nu mi se pare o idee bună” Mihai Stoica nu e de acord cu propunerea lui Andrei Nicolescu: „Parcă ceva lipsește”
„Nu mi se pare o idee bună”  Mihai Stoica nu e de acord cu propunerea lui Andrei Nicolescu: „Parcă ceva lipsește”
22:13
Bojana Popovic, descumpănită Antrenoarea de la CSM București nu-și poate explica eșecul cu Sola: „Oricine ar fi fost, tot așa am fi arătat”
Bojana Popovic, descumpănită Antrenoarea de la CSM București nu-și poate explica eșecul cu Sola: „Oricine ar fi fost, tot așa am fi arătat” 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Top stiri
S-au cutremurat pereții! Cristi Chivu a făcut iureș în vestiar! „Cel mai turbulent discurs” de când românul o antrenează pe Inter
Stranieri
10:15
S-au cutremurat pereții! Cristi Chivu a făcut iureș în vestiar! „Cel mai turbulent discurs” de când românul o antrenează pe Inter
Citește mai mult
S-au cutremurat pereții! Cristi Chivu a făcut iureș în vestiar! „Cel mai turbulent discurs” de când românul o antrenează pe Inter
„Serios? Facem pe proștii?” Reghecampf, reacție dură când a fost întrebat despre Gigi Becali » Ce spune despre patronii din Superliga și din străinătate
Superliga
13:51
„Serios? Facem pe proștii?” Reghecampf, reacție dură când a fost întrebat despre Gigi Becali » Ce spune despre patronii din Superliga și din străinătate
Citește mai mult
„Serios? Facem pe proștii?” Reghecampf, reacție dură când a fost întrebat despre Gigi Becali » Ce spune despre patronii din Superliga și din străinătate
Ederson a respins cu greu Ianis Hagi, aproape de un gol spectaculos, după un șut de la 25 de metri
Stranieri
12:05
Ederson a respins cu greu Ianis Hagi, aproape de un gol spectaculos, după un șut de la 25 de metri
Citește mai mult
Ederson a respins cu greu Ianis Hagi, aproape de un gol spectaculos, după un șut de la 25 de metri
Metrorex a căutat 4 săptămâni angajați fără rude la metrou pentru comisia care negociază noul contract colectiv. A găsit 13. Da, ați citit bine: 13 din aproape 300
B365
16.10
Metrorex a căutat 4 săptămâni angajați fără rude la metrou pentru comisia care negociază noul contract colectiv. A găsit 13. Da, ați citit bine: 13 din aproape 300
Citește mai mult
Metrorex a căutat 4 săptămâni angajați fără rude la metrou pentru comisia care negociază noul contract colectiv. A găsit 13. Da, ați citit bine: 13 din aproape 300

Echipe/Competiții

fcsb 41 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 27 rapid 25 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share