Românii nu l-au iertat Gafa comisă de Borja Mayoral după egalul cu Craiova: „A învățat geografia de la un american” 😅

Borja Mayoral (29 de ani), atacantul lui Getafe, a fost taxat de români pe rețelele de socializare după ce a încurcat locația unde s-a jucat meciul cu U Craiova, 1-1, în Conference League.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Elevii lui Filipe Coelho au avut avantaj pe tabelă după reușita lui Al Hamlawi din minutul 59, dar spaniolii au fost salvați de execuția de excepție a lui Gudelj din finalul partidei din Bănie.

Borja Mayoral, taxat de fanii români: „Nici nu știi unde joci”

La finalul meciului cu U Craiova din prima etapă din Conference League, Borja Mayoral a comis o greșeală într-o postare pe rețelele de socializare.

Atacantul a postat mai multe imagini cu el din meciul din Bănie, iar în descrierea postării a scris „Cracovia”, un oraș din Polonia, în loc de Craiova.

Borja Mayoral nu a fost iertat de fanii români după ce a greșit locația unde s-a disputat meciul. În secțiunea de comentarii, aceștia l-au ironizat pe iberic:

„Este Craiova, campioana, nu Cracovia!!!”;

„Tipul meu a învățat geografia de la un american”;

„Se numește «Craiova», frate. Ai jucat în România, nu în Polonia”;

„Nici nu știi unde joci. Dar nu mă surprinde, pentru că nici n-ai jucat!”;

„V-am zis eu! Au avut noroc că au ajuns în România, și nu în Polonia”;

„Bine că ai venit cu echipa, că cine știe unde ajungeai dacă plecai singur”.

Borja Mayoral a fost integralist în partida din Bănie. Atacantul a jucat 5 meciuri în acest sezon pentru Getafe, dar nu a reușit să înscrie.

Programul Universității Craiova în Conference League

15 octombrie 2026 : U Craiova - Getafe CF 1-1

: U Craiova - Getafe CF 1-1 22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter Club d'Escaldes - U Craiova

Inter Club d'Escaldes - U Craiova 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia

U Craiova - KF Egnatia 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova

Brighton & Hove Albion - U Craiova 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova

FC Kairat Almaty - U Craiova 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport