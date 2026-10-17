Românii nu l-au iertat Gafa comisă de Borja Mayoral după egalul cu Craiova: „A învățat geografia de la un american” 😅

- Borja Mayoral (29 de ani), atacantul lui Getafe, a fost taxat de români pe rețelele de socializare după ce a încurcat locația unde s-a jucat meciul cu U Craiova, 1-1, în Conference League.
Elevii lui Filipe Coelho au avut avantaj pe tabelă după reușita lui Al Hamlawi din minutul 59, dar spaniolii au fost salvați de execuția de excepție a lui Gudelj din finalul partidei din Bănie.
Borja Mayoral, taxat de fanii români: „Nici nu știi unde joci”
La finalul meciului cu U Craiova din prima etapă din Conference League, Borja Mayoral a comis o greșeală într-o postare pe rețelele de socializare.
Atacantul a postat mai multe imagini cu el din meciul din Bănie, iar în descrierea postării a scris „Cracovia”, un oraș din Polonia, în loc de Craiova.
Borja Mayoral nu a fost iertat de fanii români după ce a greșit locația unde s-a disputat meciul. În secțiunea de comentarii, aceștia l-au ironizat pe iberic:
- „Este Craiova, campioana, nu Cracovia!!!”;
- „Tipul meu a învățat geografia de la un american”;
- „Se numește «Craiova», frate. Ai jucat în România, nu în Polonia”;
- „Nici nu știi unde joci. Dar nu mă surprinde, pentru că nici n-ai jucat!”;
- „V-am zis eu! Au avut noroc că au ajuns în România, și nu în Polonia”;
- „Bine că ai venit cu echipa, că cine știe unde ajungeai dacă plecai singur”.
Galerie foto (16 imagini)
Borja Mayoral a fost integralist în partida din Bănie. Atacantul a jucat 5 meciuri în acest sezon pentru Getafe, dar nu a reușit să înscrie.
Programul Universității Craiova în Conference League
- 15 octombrie 2026: U Craiova - Getafe CF 1-1
- 22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter Club d'Escaldes - U Craiova
- 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia
- 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova
- 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova
- 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga