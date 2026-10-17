Roman Maksymyuk, fostul mijlocaș al naționalei Ucrainei, a fost declarat decedat la aproape doi ani după ce a dispărut în timpul războiului cu Rusia.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Maksymyuk s-a retras din activitate în 2012, iar în anul 2022, când Rusia a invadat Ucraina, s-a înrolat în armată. Din nefericire, fostul jucător a dispărut pe front, la vârsta de 50 de ani.

Roman Maksymyuk, declarat decedat la aproape 2 ani după ce a fost dat dispărut

Decesul lui Roman Maksymyuk a fost confirmat în urma unei analize ADN, pe baza unei probe furnizate anterior de fiica sa, Daria, anunță dailystar.co.uk.

Acesta a dispărut pe front în zona Donețk, iar familia și apropiații săi au sperat că acesta este în viață. Veștile nu au fost însă îmbucurătoare, iar Maksymyuk a fost declarat mort.

Ex-footballer confirmed dead after 20 months missing in action from warzone https://t.co/lo9xTrExDv https://t.co/itENV8dnas — Daily Star (@dailystar) October 17, 2026

De-a lungul carierei sale, Roman Maksymyuk a jucat pentru Dinamo Kiev, Dnipro, Volyn, Chornomoreț, Prykarpattia sau Atyrau.

Fostul mijlocaș s-a remarcat în special la Dnipro, în tricoul căreia a disputat 85 de partide.

Între 1998 și 2002, Roman Maksymyuk a jucat și 5 meciuri pentru echipa națională a Ucrainei, în care a bifat 159 de minute pe teren.

Pe 7 iunie 2025, într-un amical cu Canada (2-4), fotbaliștii ucraineni au intrat pe teren purtând tricoul și jacheta militară ale fostului jucător de la Dinamo Kiev, în semn de omagiu după ce fusese dat dispărut pe front.

La un an după ce s-a retras din activitate, Roman Maksymyuk a devenit antrenorul echipei U19 a celor de la Volyn. Le-a mai antrenat în cariera sa pe Veres Rivne, Ternopil și Votrans Lutsk.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport