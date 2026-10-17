Și-a pierdut viața pe front  Fostul jucător al naționalei Ucrainei, declarat decedat
Roman Maksymyuk (stânga). Foto: Imago
Diverse

Și-a pierdut viața pe front Fostul jucător al naționalei Ucrainei, declarat decedat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.10.2026, ora 12:09
alt-text Actualizat: 17.10.2026, ora 12:09
  • Roman Maksymyuk, fostul mijlocaș al naționalei Ucrainei, a fost declarat decedat la aproape doi ani după ce a dispărut în timpul războiului cu Rusia.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Maksymyuk s-a retras din activitate în 2012, iar în anul 2022, când Rusia a invadat Ucraina, s-a înrolat în armată. Din nefericire, fostul jucător a dispărut pe front, la vârsta de 50 de ani.

Rețeta lui Pascual  Explicațiile fundașului-golgheter de la Dinamo pentru golurile marcate: „Are pasa magică”
Citește și
Rețeta lui Pascual Explicațiile fundașului-golgheter de la Dinamo pentru golurile marcate: „Are pasa magică”
Citește mai mult
Rețeta lui Pascual  Explicațiile fundașului-golgheter de la Dinamo pentru golurile marcate: „Are pasa magică”

Roman Maksymyuk, declarat decedat la aproape 2 ani după ce a fost dat dispărut

Decesul lui Roman Maksymyuk a fost confirmat în urma unei analize ADN, pe baza unei probe furnizate anterior de fiica sa, Daria, anunță dailystar.co.uk.

Acesta a dispărut pe front în zona Donețk, iar familia și apropiații săi au sperat că acesta este în viață. Veștile nu au fost însă îmbucurătoare, iar Maksymyuk a fost declarat mort.

De-a lungul carierei sale, Roman Maksymyuk a jucat pentru Dinamo Kiev, Dnipro, Volyn, Chornomoreț, Prykarpattia sau Atyrau.

Fostul mijlocaș s-a remarcat în special la Dnipro, în tricoul căreia a disputat 85 de partide.

Între 1998 și 2002, Roman Maksymyuk a jucat și 5 meciuri pentru echipa națională a Ucrainei, în care a bifat 159 de minute pe teren.

Pe 7 iunie 2025, într-un amical cu Canada (2-4), fotbaliștii ucraineni au intrat pe teren purtând tricoul și jacheta militară ale fostului jucător de la Dinamo Kiev, în semn de omagiu după ce fusese dat dispărut pe front.

La un an după ce s-a retras din activitate, Roman Maksymyuk a devenit antrenorul echipei U19 a celor de la Volyn. Le-a mai antrenat în cariera sa pe Veres Rivne, Ternopil și Votrans Lutsk.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
ucraina deces razboi nationala ucrainei Roman Maksymyuk
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:17
„Domnu' arbitru, jucăm sau nu?” 😅 FOTO+VIDEO. Meci din Spania, amânat din cauza inundațiilor: „Eu aș mai face o probă ca să fiu sigur”
„Domnu' arbitru, jucăm sau nu?” 😅 FOTO+VIDEO. Meci din Spania, amânat din cauza inundațiilor: „Eu aș mai face o probă ca să fiu sigur”
22:52
„Nu mi se pare o idee bună” Mihai Stoica nu e de acord cu propunerea lui Andrei Nicolescu: „Parcă ceva lipsește”
„Nu mi se pare o idee bună”  Mihai Stoica nu e de acord cu propunerea lui Andrei Nicolescu: „Parcă ceva lipsește”
22:13
Bojana Popovic, descumpănită Antrenoarea de la CSM București nu-și poate explica eșecul cu Sola: „Oricine ar fi fost, tot așa am fi arătat”
Bojana Popovic, descumpănită Antrenoarea de la CSM București nu-și poate explica eșecul cu Sola: „Oricine ar fi fost, tot așa am fi arătat” 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Top stiri
S-au cutremurat pereții! Cristi Chivu a făcut iureș în vestiar! „Cel mai turbulent discurs” de când românul o antrenează pe Inter
Stranieri
10:15
S-au cutremurat pereții! Cristi Chivu a făcut iureș în vestiar! „Cel mai turbulent discurs” de când românul o antrenează pe Inter
Citește mai mult
S-au cutremurat pereții! Cristi Chivu a făcut iureș în vestiar! „Cel mai turbulent discurs” de când românul o antrenează pe Inter
„Serios? Facem pe proștii?” Reghecampf, reacție dură când a fost întrebat despre Gigi Becali » Ce spune despre patronii din Superliga și din străinătate
Superliga
13:51
„Serios? Facem pe proștii?” Reghecampf, reacție dură când a fost întrebat despre Gigi Becali » Ce spune despre patronii din Superliga și din străinătate
Citește mai mult
„Serios? Facem pe proștii?” Reghecampf, reacție dură când a fost întrebat despre Gigi Becali » Ce spune despre patronii din Superliga și din străinătate
Ederson a respins cu greu Ianis Hagi, aproape de un gol spectaculos, după un șut de la 25 de metri
Stranieri
12:05
Ederson a respins cu greu Ianis Hagi, aproape de un gol spectaculos, după un șut de la 25 de metri
Citește mai mult
Ederson a respins cu greu Ianis Hagi, aproape de un gol spectaculos, după un șut de la 25 de metri
Metrorex a căutat 4 săptămâni angajați fără rude la metrou pentru comisia care negociază noul contract colectiv. A găsit 13. Da, ați citit bine: 13 din aproape 300
B365
16.10
Metrorex a căutat 4 săptămâni angajați fără rude la metrou pentru comisia care negociază noul contract colectiv. A găsit 13. Da, ați citit bine: 13 din aproape 300
Citește mai mult
Metrorex a căutat 4 săptămâni angajați fără rude la metrou pentru comisia care negociază noul contract colectiv. A găsit 13. Da, ați citit bine: 13 din aproape 300

Echipe/Competiții

fcsb 41 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 27 rapid 25 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share