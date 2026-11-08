CFR Cluj și U Craiova au remizat, scor 0-0, în etapa #15 din Superliga.

Campioana României a terminat turul sezonului regulat pe primul loc, la egalitate cu Dinamo, însă peste datorită golaverajului superior (34:10 vs 32:11)

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CFR Cluj a început curajos partida și a fost la un pas să deschidă scorul încă din minutul 6, dar Popescu a avut o paradă spectaculoasă la lovitura de cap a lui Nalic.

„Feroviarii” au cedat ușor-ușor inițiativa, iar Craiova putea profita. În minutul 25, Lameira a reluat acrobatic, însă Vâlceanu a fost la post.

U Craiova, lider în Superliga, după remiza cu CFR Cluj

Repriza secundă a fost una săracă în ocazii. Mingea a stat în cea mai mare parte la elevii antrenați de Filipe Coelho, care nu au reușit să pună mari probleme la poarta CFR-ului.

În ciuda remizei albe, campioana României termină turul sezonului regulat pe primul loc, cu 33 de puncte, la egalitate cu Dinamo, dar cu un golaveraj mai bun.

De partea cealaltă, CFR Cluj rămâne pe locul 9, cu 19 puncte.

CFR Cluj - U Craiova 0-0

Min.90+2 - Final de meci în Gruia.

Partida va fi prelungită cu minimum 2 minute

Min.90 - Dublă schimbare la CFR Cluj: ies Drazic și Nalic, intră Buș și Omic.

Min.86 - Bancu se resimte după ce a fost călcat de Braun.

Min.75 - O nouă modificare la Craiova: iese Matei, intră Băsceanu.

Min.65 - Campioana României continuă să domine partida din punct de vedere al posesiei, dar fără să-și creeze vreo ocazie periculoasă.

Min.58 - Dublă schimbare la Craiova: ies Al Hamlawi și Lameira, intră Elisor și Teles.

Min.56 - Pantalon reia cu capul pe lângă poartă, după un corner de pe partea stângă.

Min.53 - Romanchuk pasează greșit în spate. Mingea ajunge la Cordea, care accelerează și șutează de la marginea careului, însă balonul este blocat de Screciu

Min.50 - Băluța preia elegant cu piciorul stâng și șutează cu dreptul din interiorul careului, însă Vâlceanu este atent și reține.

Min.46 - Partida se reia.

Min.45 - Final de primă repriză în Gruia.

Min.24 - După un corner de pe partea dreaptă, mingea ajunge la Lameira, care încearcă o finalizare acrobatică din apropiere, dar Vâlceanu intervine.

Min.22 - Al Hamlawi evită elegant doi adversari la marginea careului, caută vinclul porții lui Vâlceanu, dar mingea trece peste.

Min.20 - Craiova domină teritorial, dar nu reușește să pună probleme la poarta lui Vâlceanu.

Min.6- Braun a centrat excelent de pe partea dreaptă. Nalic reia cu capul din mijlocul careului, dar Popescu se întinde și respinge in extremis.

Min.1 - Start de meci în Gruia. CFR Cluj a avut lovitura de începere.

CFR Cluj: Vâlceanu - Gelashvili, Ignat, Pantalon - Braun, Perianu, Nalic, Camora - Cordea, Drazic, Biliboc

Vâlceanu - Gelashvili, Ignat, Pantalon - Braun, Perianu, Nalic, Camora - Cordea, Drazic, Biliboc Rezerve : Tordai, Kun, Simao Rocha, Kresic, Saca, Ziblim, Omic, Cristian Perea, C. Matei, Omrani, Trevisan, Buș

: Tordai, Kun, Simao Rocha, Kresic, Saca, Ziblim, Omic, Cristian Perea, C. Matei, Omrani, Trevisan, Buș Antrenor : Marius Șumudică

: Marius Șumudică U Craiova : Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Băluță, Lameira, Bancu - D. Matei, Al Hamlawi, Cicâldău

: Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Băluță, Lameira, Bancu - D. Matei, Al Hamlawi, Cicâldău Rezerve : Maxim, Sava, Rădulescu, Teles, Webster, Crețu, Tavares, Rus, Băsceanu, Elisor, Nsimba

: Maxim, Sava, Rădulescu, Teles, Webster, Crețu, Tavares, Rus, Băsceanu, Elisor, Nsimba Antrenor : Filipe Coelho

: Filipe Coelho Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu”

„Dr. Constantin Rădulescu” Arbitru: Marian Barbu / Asistenți: Mircea Grigoriu, Marius Badea / Arbitru VAR: Rareș Vidican / Arbitru AVAR: Bogdan Dumitrache

Marius Șumudică: „Atunci vom avea o șansă”

Tehnicianul ardelenilor se așteaptă la o partidă complicată în fața oltenilor, pe care îi consideră și în acest sezon printre principalele pretendente la titlu.

„Va trebui să ne autodepăşim, să ne ridicăm la nivelul adversarului. Ne-am pregătit bine săptămâna aceasta. Să ajungem la nivelul Craiovei la ora meciului trebuie să dăm aproape de sută la sută și atunci avem o șansă.

Nu e mare diferență când le vin jucători de pe bancă. Cu siguranță vor începe cu Matei sau Băsceanu, vor avea un under. Din punctul meu de vedere, Craiova și Dinamo sunt favorite la titlu.

Au o echipă extraordinară, trebuie să iei măsuri împotriva tuturor jucătorilor. E Assad, despre ce vorbim? Cicâldău, formă extraordinară, benzile extraordinare, au un portar care rar, rar, rar face greşeli şi până o face scoate 25 de mingi imparabile, Screciu îmi place extraordinar de mult.

I-am analizat, le-am explicat jucătorilor mei. Acuma intervine calitatea jucătorilor, omogenitatea, capitole la care Craiova ne e superioară. Nu putem să ne luăm la luptă cu ei decât încercând să ne câştigăm duelurile, cu organizare foarte bună şi agresivitate”, a declarat Marius Șumudică la conferința de presă.

Filipe Coelho: „Cu siguranță, partea fizică va fi foarte importantă în acest meci”

U Craiova vine după succesul de joi, scor 2-0, cu Egnatia în Conference League, iar antrenorul formaiei din Bănie crede că diferența va fi făcută de de condiția fizică a jucătorilor.

„Cu siguranță va fi un meci foarte dificil împotriva unui adversar foarte bun și agresiv, care poate evolua în diferite sisteme de joc și care este foarte puternic în meciurile de pe teren propriu. Este foarte dificil să joci pe stadionul lor și va o adevărată provocare pentru noi să luăm cele 3 puncte.

Nu am avut foarte mult timp să ne antrenăm, toată lumea știe acest lucru. Încercăm să recuperăm jucătorii. Vom vedea ce putem face pentru a fi cât mai competitivi și pentru a putea câștiga cele 3 puncte foarte importante pentru noi. Cu siguranță, partea fizică va fi foarte importantă în acest meci.

Acest aspect va influența foarte mult modul în care vom aborda partida. Nu pot spune că există un singur element care poate fi cheia succesului. Contează foarte multe lucruri în timpul unei partide.

Sper să intrăm în joc la un nivel bun și să reușim să câștigăm cele 3 puncte în fața unui adversar bun, chiar foarte bun”, a declarat Filipe Coelho.

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