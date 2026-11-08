Mourinho, primul în top! Guardiola, Ancelotti și Enrique au rămas în spatele portughezului. Cine îl poate detrona

Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a atins o bornă impresionantă în La Liga.

Portughezul l-a depășit pe Pep Guardiola (55 de ani), care se afla pe primul loc în topul antrenorilor cu cea mai mare rată de succes în cel puțin 100 de partide.

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Real Madrid s-a impus cu 3-0 în fața Valenciei, sâmbătă, pe Mestalla, iar succesul l-a plasat pe Mourinho deasupra celor mai mari nume de antrenori din istoria fotbalului spaniol.

Jose Mourinho, rată de 77% a victoriilor în 126 de meciuri în La Liga

Victoria cu „liliecii” a fost cea cu numărul 97 pentru Mourinho în campionatul spaniol, dintr-un total de 126 de meciuri, ceea ce înseamnă un procent de 77%.

În spatele lui se află Pep Guardiola (76,3%), Carlo Ancelotti (71,1%), Xavi (69,6%), Zinedine Zidane (67,8%) și Luis Enrique (66,4%), toți fiind antrenori cu peste 100 de meciuri adunate în La Liga, informează marca.com.

„Nu mă bazez pe cifrele din trecut. Mă concentrez pe prezent, iar următorul meci trebuie câștigat. Nu aveam habar, dar evident că este un motiv de mândrie, pentru că La Liga a avut de-a lungul istoriei atât de mulți antrenori de top.

Să fiu acolo cu aceste cifre este un motiv de mândrie, dar următorul meci este cel mai important. În viața asta, oamenii uită de cifrele frumoase”, a declarat Mourinho, după meci.

Un singur nume poate doborî performanța lui „The Special One” în viitorul apropiat. Este vorba chiar de antrenorul marii rivale, Hansi Flick.

Tehnicianul Barcelonei are o rată de victorii de 79,3%, însă a adunat până acum doar 87 de meciuri în La Liga.

Mourinho este la al doilea mandat pe banca madrilenilor, după ce a mai pregătit echipa între 2010 și 2013. A cucerit un titlu și o Supercupă a Spaniei, într-o perioadă în care Barcelona lui Guardiola domina fotbalul european la toate capitolele.

Antrenorul portughez sosise la Real Madrid din postura de câștigător al Ligii Campionilor cu Inter Milano, în 2010, cu Cristi Chivu pe teren.

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