Reghe nu-și menajează jucătorii FCSB, amical în weekend »  Interes masiv din partea fanilor locali +74 foto
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Reghe nu-și menajează jucătorii FCSB, amical în weekend » Interes masiv din partea fanilor locali

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 09.11.2026, ora 21:26
alt-text Actualizat: 09.11.2026, ora 21:26
  • FCSB va avea o partidă de pregătire în această pauză competițională, dedicată meciurilor din Liga Națiunilor.
  • Elevii lui Laurențiu Reghecampf se vor deplasa în afara Capitalei, iar meciul ar fi stârnit un interes ridicat din partea fanilor din zonă.
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FCSB va avea doar 5 jucători convocați la naționale: Ștefan Târnovanu (România), Alexandru Stoian, Ricardo Pădurariu (ambii România U20), Risto Radunovic (Muntenegru) și Joao Paulo (Capul Verde).

Cei care vor rămâne la club nu vor fi menajați de Reghecampf, care a anunțat deja că va lua măsuri pentru ca echipa să-și revină după ce a suferit 3 înfrângeri consecutive.

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FCSB, amical împotriva Chindiei la Târgoviște

Astfel, FCSB o va înfrunta pe Chindia în acest weekend pentru o partidă amicală, pe stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște.

Deși meciul este unul de pregătire, clubul ar fi decis să pună în vânzare bilete ca la un meci obișnuit de campionat, întrucât interesul suporterilor ar fi unul ridicat, informează fanatik.ro.

Amicalul a fost programat pentru duminică, de la ora 12:00.

Formația lui Laurențiu Reghecampf vine după trei înfrângeri consecutive, toate cu scorul de 0-1, cu U Cluj și Corvinul în Liga 1, respectiv cu Gloria Bistrița în Cupa României, fiind pe locul 8 în Liga 1.

De cealaltă parte, Chindia lui Leo Grozavu este lider în Liga 2, cu 30 de puncte adunat după 13 etape, la unul deasupra lui Poli Timișoara, echipă cu care duce o luptă umăr la umăr pentru promovarea în Liga 1.

FOTO. FCSB - Corvinul 0-1

FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO (7).jpg
FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO (7).jpg

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