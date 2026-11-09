„Nu mai știu ce să cred” Fostul #1 mondial, despre Novak Djokovic: „Sunt uimit”
Jim Courier și Novak și Djokovic. Foto: IMAGO + montaj/GOLAZO.ro
Tenis

„Nu mai știu ce să cred” Fostul #1 mondial, despre Novak Djokovic: „Sunt uimit”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 09.11.2026, ora 22:52
  • Jim Courier (56 de ani) a vorbit despre situația lui Novak Djokovic (39 de ani, 12 ATP), care continuă să rămână la nivel înalt, în ciuda vârstei înaintate.
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Sportivul sârb a ratat recent calificarea la Turneul Campionilor, pentru a doua oară în ultimii 20 de ani, după eșecul timpuriu de la ATP Paris, în fața lui Rinky Hijikata (25 de ani, 83 ATP).

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Jim Courier: „Cea mai mare întrebare a mea este: unde vrea să-și încheie cariera?”

Deși Djokovic nu și-a mai adjudecat niciun titlu de Grand Slam din 2023, acesta continuă să bifeze apariții în ultimele acte ale celor mai importante turnee, fapt care îl impresionează pe fostul lider ATP.

Totuși, Courier îi sugerează sârbului că ar putea să se gândească totuși la retragere și să se gândească și la viața personală.

„Sincer, nu mai știu ce să cred despre Novak. Este un jucător care depășește mereu limitele. E uimitor.

Cea mai mare întrebare a mea este: unde vrea să-și încheie cariera? Are oare un final de carieră de vis? Știu că a declarat public de multe ori că vrea să-și încheie cariera la Jocurile Olimpice, și poate că acolo se va întâmpla.

Va avea nevoie de noroc ca să rămână sănătos și să ajungă acolo, pentru că nu e vorba de anul viitor. Așa că mai are puțin timp la dispoziție să se pregătească.

De-a lungul carierei, a făcut eforturi pentru a-și menține corpul în formă prin exerciții de flexibilitate. Cred că asta a fost esențial. Dar sunt pur și simplu uimit că încă vrea să se autodepășească după atâta timp, mai ales având în vedere etapa în care se află copiii lui.

Am copii de vârste foarte apropiate cu cele ale copiilor lui și e dureros să fii departe de ei, pentru că se scurge acea perioadă în care încă mai vor să-și petreacă timpul cu tine.

E greu să te pui cu adevărat în pielea lui Novak și să înțelegi ce îl motivează, nu-i așa? E pur și simplu un tip aparte”, a declarat Jim Courier la podcast-ul Off Court, potrivit tennis365.com.

24 de titluri de Grand Slam
a cucerit Novak Djokovic de-a lungul carierei: 10 la Australian Open, 3 la Roland Garros, 7 la Wimbledon și 4 la US Open

Djokovic a adunat un total impresionant de 102 titluri în întreaga carieră și sumă totală de 197 de milioane de dolari.

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