Plătește cât ar clipi! De cât timp are nevoie Ronaldo să joace pentru a plăti amenda federației portugheze: „Achită în rate?”😁
Se potriveșre această imagine: și Ronaldo râde de amendă. Foto: Imago
Campionate

Plătește cât ar clipi! De cât timp are nevoie Ronaldo să joace pentru a plăti amenda federației portugheze: „Achită în rate?”😁

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 20.10.2026, ora 12:55
alt-text Actualizat: 20.10.2026, ora 12:55
  • Cristiano Ronaldo a fost exclus o lună și amendat cu 255 de euro după scandalul imens de la naționala Portugaliei. 
  • Lumea întreagă a început să calculeze cât i-ar trebui starului lusitan să muncească pentru a plăti amenda federației.
  • Cât reprezintă această sumă din salariul anual primit de Ronaldo în Arabia Saudită, la Al-Nassr. 
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După ce a părăsit valvârtej cantonamentul naționalei Portugaliei pe 30 septembrie, în urma conflictului cu selecționerul, reproșându-i lui Jorge Jesus că nu și-a respectat promisiunea și l-a lăsat pe banca de rezerve la 2-1 cu Norvegia, Cristiano Ronaldo a acceptat că a greșit și trebuie să fie pedepsit.

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Ronaldo, scandal major, dar cea mai mică pedeapsă

Starul lusitan, 41 de ani, risca între o lună și șase luni de suspendare și amendă pe măsura gestului său.

În cele din urmă, federația iberică a fost foarte blândă cu el.

Ronaldo are cifre colosale la naționala Portugaliei: 234 de selecții, 146 de goluri, 45 de assisturi. Foto: Imago Ronaldo are cifre colosale la naționala Portugaliei: 234 de selecții, 146 de goluri, 45 de assisturi. Foto: Imago
Ronaldo are cifre colosale la naționala Portugaliei: 234 de selecții, 146 de goluri, 45 de assisturi. Foto: Imago

L-a exclus doar 30 de zile, ceea ce înseamnă că nu va pierde niciun meci! Poate juca la ultimele două partide ale roș-verzilor în 2026, ambele în Liga Națiunilor.

  • 14 noiembrie, cu Danemarca (a). 
  • 17 noiembrie, cu Țara Galilor (d).

Amenda este ridicolă: 255 de euro va trebui să plătească Ronaldo după un scandal uriaș.

Amenda reprezintă 0,00012% din salariul lui Ronaldo: „Să facem crowdfunding”

Lumea întreagă a început să calculeze ce înseamnă această sumă pentru Cristiano.

Englezii de la Daily Mail au ajuns la concluzia că ar plăti-o în 38 de secunde. Atât ar avea nevoie să muncească - să joace!

Cristiano Ronaldo joacă la Al-Nassr din ianuarie 2023. Foto: Imago Cristiano Ronaldo joacă la Al-Nassr din ianuarie 2023. Foto: Imago
Cristiano Ronaldo joacă la Al-Nassr din ianuarie 2023. Foto: Imago

A Bola a fost și mai exact: 38,6 secunde! Cotidianul portughez scrie că 255 de euro reprezintă 0,00012% din salariul său anual!

208 milioane de euro
este salariul anual al lui Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. Ar putea atinge 250 de milioane cu tot cu bonusuri

Bild a dat și două comentarii amuzante făcute de fani după ce s-a anunțat amenda primită de CR7.

  • „Să începem o campanie de crowdfunding pentru el”. Și „achită în rate?”. 

Concluzia tabloidului german: „Acesta este bacșișul pe care-l lasă Cristiano la restaurant”.

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