Plătește cât ar clipi! De cât timp are nevoie Ronaldo să joace pentru a plăti amenda federației portugheze: „Achită în rate?”😁

- Cristiano Ronaldo a fost exclus o lună și amendat cu 255 de euro după scandalul imens de la naționala Portugaliei.
- Lumea întreagă a început să calculeze cât i-ar trebui starului lusitan să muncească pentru a plăti amenda federației.
- Cât reprezintă această sumă din salariul anual primit de Ronaldo în Arabia Saudită, la Al-Nassr.
După ce a părăsit valvârtej cantonamentul naționalei Portugaliei pe 30 septembrie, în urma conflictului cu selecționerul, reproșându-i lui Jorge Jesus că nu și-a respectat promisiunea și l-a lăsat pe banca de rezerve la 2-1 cu Norvegia, Cristiano Ronaldo a acceptat că a greșit și trebuie să fie pedepsit.
Ronaldo, scandal major, dar cea mai mică pedeapsă
Starul lusitan, 41 de ani, risca între o lună și șase luni de suspendare și amendă pe măsura gestului său.
În cele din urmă, federația iberică a fost foarte blândă cu el.
L-a exclus doar 30 de zile, ceea ce înseamnă că nu va pierde niciun meci! Poate juca la ultimele două partide ale roș-verzilor în 2026, ambele în Liga Națiunilor.
- 14 noiembrie, cu Danemarca (a).
- 17 noiembrie, cu Țara Galilor (d).
Amenda este ridicolă: 255 de euro va trebui să plătească Ronaldo după un scandal uriaș.
Amenda reprezintă 0,00012% din salariul lui Ronaldo: „Să facem crowdfunding”
Lumea întreagă a început să calculeze ce înseamnă această sumă pentru Cristiano.
Englezii de la Daily Mail au ajuns la concluzia că ar plăti-o în 38 de secunde. Atât ar avea nevoie să muncească - să joace!
A Bola a fost și mai exact: 38,6 secunde! Cotidianul portughez scrie că 255 de euro reprezintă 0,00012% din salariul său anual!
Bild a dat și două comentarii amuzante făcute de fani după ce s-a anunțat amenda primită de CR7.
- „Să începem o campanie de crowdfunding pentru el”. Și „achită în rate?”.
Concluzia tabloidului german: „Acesta este bacșișul pe care-l lasă Cristiano la restaurant”.