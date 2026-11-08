Propunere neașteptată Șeful UFC, răspuns după oferta lui Donald Trump
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
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Propunere neașteptată Șeful UFC, răspuns după oferta lui Donald Trump

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.11.2026, ora 19:03
alt-text Actualizat: 08.11.2026, ora 19:10
  • Dana White (57 de ani), președintele UFC, i-a răspuns lui Donald Trump (80 de ani), după ce președintele SUA i-a oferit funcția de purtător de cuvânt al Casei Albe.
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Legătura lui Donald Trump cu Dana White este binecunoscută, iar președintele american a profitat de situație pentru a-l aduce pe șeful UFC la Casa Albă.

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Răspunsul lui Dana White după propunerea lui Trump: „Am deja o mulțime de joburi”

Postul de secretar de presă al Casei Albe este liber de la jumătatea lunii octombrie, după ce Katie Zacharia a demisionat la mai puțin de cinci zile de la preluarea funcției.

În acest sens, Donald Trump i-a propus lui Dana White să preia acest post. Decizia președintelui SUA a venit după ce republicanii au fost înfrânți categoric în alegerile de la jumătatea mandatului, pierzându-și majoritatea în Congres.

Dana va fi un secretar de presă cum nu a mai existat. Dana, te rog să accepți jobul!”, a scris Trump pe Truth Social, citat de bbc.com.

În plus, Trump i-a propus lui Dana White să vină însoțit de „asistenți”, nominalizând mai mulți luptători din UFC, conform publicației The Hill.

„I-am cerut să-și aducă și asistenți, chiar dacă unii dintre ei nu provin din țara noastră: Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes și Kayla Harrison”, a spus președintele SUA.

Makhachev și Nurmagomedov sunt originari din regiunea rusă Daghestan, iar Amanda Nunes din Brazilia. Ceilalți trei sunt americani.

În urma anunțului lui Trump, Dana White a postat o imagine cu el la un pupitru din sala de conferințe de presă a Casei Albe.

Trecem la capitolul următor”, a scris White, deși nu este clar dacă postarea a fost făcută în glumă.

Postarea lui Dana White. Foto: captură Instagram/@danawhite Postarea lui Dana White. Foto: captură Instagram/@danawhite
Postarea lui Dana White. Foto: captură Instagram/@danawhite

În cadrul unei conferințe de presă, Dana White a oferit noi detalii despre această propunere.

„Zbor spre Washington chiar acum. Da, am deja o mulțime de joburi. Mă duc să mă întâlnesc cu el. Avem o întâlnire luni, așa că sunt sigur că voi avea mai multe de spus după aceea”, a spus președintele UFC.

Joburile pe care le are Dana White

Pe lângă conducerea UFC și a Power Slap, o companie care se ocupă cu promovarea luptelor cu palmele, White tocmai a lansat Zuffa Boxing, o companie de promovare a meciurilor de box.

Anul trecut a devenit unul dintre cei trei noi membri ai Consiliului de Administrație al Meta, compania care deține Facebook, Instagram și WhatsApp.

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