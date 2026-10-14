Agenți în cușca MMA! Cum vrea FBI să pregătească specialiștii pentru situații critice. Legătura cu Donald Trump

Prietenia președintelui american Donald Trump cu Dana White, directorul executiv al companiei care promovează artele marțiale mixte (MMA), va aduce agenții FBI în cușca UFC pentru o pregătire specială de luptă.

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Legătura lui Donald Trump cu Dana White este binecunoscută.

Președintele american, profitând de prietenia sa cu directorul executiv UFC (Ultimate Fighting Championship), a organizat o gală de arte marțiale mixte chiar pe gazonul din fața Casei Albe.

FBI, contract cu UFC pentru antrenarea agenților speciali

Pe 14 iunie, în ziua în care a Trump a împlinit 80 de ani, a fost luptă în cușcă la Washington DC, în cel mai important punct politic al planetei.

Și FBI profită de apropierea lui Trump de White. Biroul Federal de Investigații se pregătește să încheie un contract de un an cu UFC pentru antrenarea agenților speciali în situații critice de luptă corp la corp.

Trump și White, la Casa Albă, cu ocazia galei UFC. Foto: Imago

De ce a vrut FBI numai UFC

The Athletic a descoperit un document public depus încă din 30 septembrie care anunță acest acord exclusiv între FBI și UFC.

„FBI solicită un program de pregătire în tehnici de apărare, care să se concentreze pe integrarea abilităților de arte marțiale mixte (MMA) cu tactici defensive specializate.

Scopul acestei pregătiri este de a crește capacitatea fizică de luptă, rezistența mentală și conștientizarea tactică, toate cruciale pentru agenții speciali în situații de risc ridicat”, s-a explicat în acest document care a oferit dreptul autorităților americane să încheie contractul fără să mai ia în calcul alte propuneri.

Există și un termen limită. Doar până pe 15 octombrie poate fi contestat planul FBI, care susține că numai UFC poate atinge ținta acestui contract.

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