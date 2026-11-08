Ce se întâmplă cu Stanciu  Noi detalii despre posibila revenire în Superliga + Când ar urma să ia decizia finală +30 foto
Nicolae Stanciu
Stranieri

Ce se întâmplă cu Stanciu Noi detalii despre posibila revenire în Superliga + Când ar urma să ia decizia finală

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.11.2026, ora 17:42
  • Radu Constantea, președintele clubului U Cluj, a oferit noi detalii despre potențialul transfer al lui Nicolae Stanciu (33 de ani), proaspăt campion în China alături de Dalian Yingbo.
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Internaționalul român a cucerit titlul, duminică, în campionatul din China după victoria obținută cu Tianjin Jinmen Tiger, scor 3-1.

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Noi detalii despre potențialul transfer al lui Stanciu la U Cluj: „Vor mai fi discuții cu clubul din China”

Contractul lui Stanciu cu Dalian Yingbo va expira la finalul acestui an, iar FCSB și U Cluj au intrat în cursa pentru a obține semnătura internaționalului român.

Echipa antrenată de Cristiano Bergodi are cele mai multe șanse să îl transfere pe Stanciu, iar Radu Constantea a vorbit din nou despre această potențială mutare.

„Cu siguranță ne dorim acest lucru și ar fi un transfer extrem de important pentru clubul nostru, pentru nivelul clubului nostru, să reușim să aducem căpitanul echipei naționale cu mai multe titluri câștigate în campionate bune. Mă refer aici campionate din Cehia, Belgia, România și inclusiv în China.

Ar fi o realizare pentru noi ca și club și cu siguranță. Nu pot spune încă, pentru că e clar că vor mai fi discuții cu clubul din China și e clar că nu putem fi competitivi din punct de vedere financiar cu o ofertă de acolo”, a transmis Constantea, conform fanatik.ro.

FOTO. Nicolae Stanciu, campion în China alături de Dalian Yingbo

Nicolae Stanciu, campion în China cu Dalian Yingbo / foto: capturi Youtube/ByebyeAce
Nicolae Stanciu, campion în China cu Dalian Yingbo / foto: capturi Youtube/ByebyeAce

Galerie foto (30 imagini)

Nicolae Stanciu, campion în China cu Dalian Yingbo / foto: capturi Youtube/ByebyeAce Nicolae Stanciu, campion în China cu Dalian Yingbo / foto: capturi Youtube/ByebyeAce Nicolae Stanciu, campion în China cu Dalian Yingbo / foto: capturi Youtube/ByebyeAce Nicolae Stanciu, campion în China cu Dalian Yingbo / foto: capturi Youtube/ByebyeAce Nicolae Stanciu, campion în China cu Dalian Yingbo / foto: capturi Youtube/ByebyeAce
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Președintele clubului ardelean a mai declarat că Nicolae Stanciu ar urma să ia o decizie privind viitorul său în următoarele săptămâni.

„Dacă ar ține de bani, nu s-ar pune problema să ia în calcul o variantă din partea noastră. Până la urmă, decizia e la el.

Cred că în următoarele săptămâni, până spre finalul lunii decembrie, va lua o decizie. Cu siguranță vor încerca să îl convingă să își mai prelungească încă un an minim contractul, dar noi sperăm, din punctul nostru de vedere, să ia decizia cea mai bună pentru noi, dar să fie și el mulțumit cu decizia pe care o va lua.

Dacă va lua decizia de a se întoarce în România, suntem optimiști că putem să îl convingem”, a mai spus Radu Constantea.

Nu știu dacă ar schimba, dar cu siguranță va fi o presiune mai mare din partea clubului din China asupra lui Nicușor de a-și prelungi contractul. Din ce știm noi, sunt sume foarte mari pe care le-ar putea primi dacă își va prelungi contractul. Radu Constantea, președinte U Cluj

Ce se întâmplă cu Andrei Burcă: „E cam aceeași situație”

Andrei Burcă, fundașul lui Yunnan Yukun, echipă tot din China, este un alt fotbalist dorit de U Cluj. Constantea a vorbit și despre situația acestuia.

„Vom vedea. Și el încă are discuții cu actuala echipă. E cam aceeași situație, în sensul că dacă va lua decizia de a continua în China, nu se mai pune problema să vină în țară.

Dacă decide să se întoarcă în România, atunci cu siguranță poate fi o opțiune pentru noi și pentru el, mai ales că e stabilit în Cluj și poate să ia în calcul o ofertă din partea noastră”.

1,5 milioane de euro
este cota de piață a lui Andrei Burcă, conform Transfermarkt

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