David Popovici, în tribune la Inter - Como  VIDEO. Invitat de onoare la meciul echipei lui Cristi Chivu +17 foto
David Popovici, prezent la Inter - Como/ Foto: captură ecran Instagram @Inter
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David Popovici, în tribune la Inter - Como VIDEO. Invitat de onoare la meciul echipei lui Cristi Chivu

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.11.2026, ora 20:16
alt-text Actualizat: 09.11.2026, ora 09:49
  • David Popovici (22 de ani), multiplul campion român la înot, a fost prezent la duelul Inter - Como din etapa #11 a Serie A.
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Totul a fost publicat pe rețelele de socializare ale echipei antrenate de Cristi Chivu.

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VIDEO. David Popovici, prezent la Inter - Como

Înotătorul român a fost invitat de onoare al lui Inter. Popovici a primit din partea clubului un tricou personalizat cu numele său și numărul 54.

„Forța Inter” a fost mesajul lui David, care înainte de a ajunge pe „Meazza” a acordat și un interviu pentru presa din Italia.

David Popovici, cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu

După ce Inter a devenit campioana Italiei în sezonul precedent, Popovici l-a felicitat pe Cristi Chivu pentru performanța obținută.

„Felicitări, în primul rând, pentru Cristi Chivu. În al doilea rând, de fiecare dată când merg în altă ţară şi poate mă întreabă cineva «De unde eşti?» şi spun «Din România», poate aud un mic oftat, acolo, dar ceva invizibil.

Eu mă bucur de fiecare dată când urc pe podium şi, alături de mine, urcă şi drapelul şi, implicit, toţi oamenii care se identifică cu acest sport, cu ţara noastră.

O fac pentru mine, dar, în acelaşi timp, când câştigăm, câştigăm împreună. Numai că e important să şi pierdem împreună. Acolo se pierde un pic legătura”, a declarat David Popovici.

Popovici se află în Italia pentru o acțiune a sponsorului său, Arena, „Planet Water”, dedicat tinerilor înotători, alături de Thomas Ceccon, Massimiliano Rosolino și Leonie Beck.

Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO)
Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO)

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