„De-aia nu mai e Muhar” Motivul pentru care Drăguș a primit banderola de căpitan la FCSB: „Aveam o percepție greșită”

Denis Drăguș (27 de ani) a fost căpitanul celor de la FCSB în eșecul, 0-1, cu Corvinul Hunedoara și va păstra banderola în acest sezon.

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De la revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca roș-albaștrilor, Karlo Muhar a fost cel care a purtat banderola. Totuși, tehnicianul anunțase că aceasta va ajunge pe mâna lui Drăguș când fotbalistul va fi apt de joc.

Zis și făcut! Atacantul a preluat-o de la mijlocașul croat în confruntarea cu Corvinul, prima sa partidă ca integralist după transferul din vară.

Mihai Stoica, despre Denis Drăguș căpitan: „ De-aia nu mai e Muhar”

În ciuda înfrângerii de pe Arena Națională, oficialul de la FCSB a scos în evidență evoluția lui Drăguș și a explicat motivul pentru care acesta a fost desemnat căpitanul echipei

„Am remarcat că Drăguș e disperat să joace, vine după o perioadă lungă în care n-a jucat și a făcut un efort foarte mare.

Uneori poate prea departe de poarta adversă. El e un jucător care are o calitate tehnică și fizică extraordinară, dar abia a venit, e primul lui meci pe care-l joacă integral. Are nevoie să-și cunoască coechipierii și invers.

Reghe a spus asta de acum o lună, că va fi Drăguș căpitan. Ce jucător să fie nedreptățit? Olaru a plecat. Banderola nu va ajunge niciodată la noi la portar, mai ales când căpitanul e cel care vorbește cu arbitrul. Nu se pune problema la FCSB.

Radunovic termină contractul într-o lună și ceva. E de preferat un jucător român, dar să nu fiu taxat ca xenofob! Ca să vorbească românește cu arbitrul. De-aia nu mai e Muhar. Și el a venit de două luni, cum să fie nedreptățit? Nu avea cine altcineva să fie, de-aia a fost el o perioadă, nu din alt motiv.

Drăguș a fost la început, Reghe s-a gândit la el să fie căpitan, poate și ca să-i dea mai mare încredere. Mai e o chestie foarte, foarte importantă.

Când Gigi a spus că-l aduce pe Drăguș eu aveam o percepție greșită, că e arogant, face gestul ăla prin care își ridică șortul. L-am întrebat pe Târnovanu, care mi-a zis că e pâinea lui Dumnezeu. Contează și asta, să fie acceptat și iubit de vestiar.

Drăguș e singurul fotbalist dintre cei pe care i-am cunoscut în viața mea care vorbește 3 limbi la perfecție, în afară de română: franceză, engleză și italiană. Sunt foarte multe argumente pentru numirea lui drept căpitan”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Ce a declarat Drăguș după eșecul cu Corvinul

„Au înscris la primul șut pe poartă, după care s-au închis și am încercat, fără succes, să marcăm. E un moment mai complicat, dar trebuie să ridicăm capul.

Nu avem altă variantă, trebuie să mergem înainte, capul sus și trebuie să trecem peste. Nu putem să ne plângem de milă acum, să ne gândim la ce a fost.

Trebuie doar să vedem cum reușim să înscriem mai mult, pentru că e o problemă. De trei meciuri n-am înscris. Dar așa e fotbalul. Trebuie să profităm și de pauza asta și să ne pregătim bine. Mergem mai departe”, a declarat Drăguș la Prima Sport.

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