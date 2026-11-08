„De-aia nu mai e Muhar”  Motivul pentru care Drăguș a primit banderola de căpitan la FCSB: „Aveam o percepție greșită” +74 foto
Denis Drăguș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Superliga

„De-aia nu mai e Muhar” Motivul pentru care Drăguș a primit banderola de căpitan la FCSB: „Aveam o percepție greșită”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.11.2026, ora 18:44
alt-text Actualizat: 08.11.2026, ora 19:21
  • Denis Drăguș (27 de ani) a fost căpitanul celor de la FCSB în eșecul, 0-1, cu Corvinul Hunedoara și va păstra banderola în acest sezon.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

De la revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca roș-albaștrilor, Karlo Muhar a fost cel care a purtat banderola. Totuși, tehnicianul anunțase că aceasta va ajunge pe mâna lui Drăguș când fotbalistul va fi apt de joc.

Zis și făcut! Atacantul a preluat-o de la mijlocașul croat în confruntarea cu Corvinul, prima sa partidă ca integralist după transferul din vară.

Ciupercă pe Arenă Mihai Stoica, noi detalii despre jucătorii accidentați de la FCSB: „Destul de grav”
Citește și
Ciupercă pe Arenă Mihai Stoica, noi detalii despre jucătorii accidentați de la FCSB: „Destul de grav”
Citește mai mult
Ciupercă pe Arenă Mihai Stoica, noi detalii despre jucătorii accidentați de la FCSB: „Destul de grav”

Mihai Stoica, despre Denis Drăguș căpitan: „De-aia nu mai e Muhar”

În ciuda înfrângerii de pe Arena Națională, oficialul de la FCSB a scos în evidență evoluția lui Drăguș și a explicat motivul pentru care acesta a fost desemnat căpitanul echipei

„Am remarcat că Drăguș e disperat să joace, vine după o perioadă lungă în care n-a jucat și a făcut un efort foarte mare.

Uneori poate prea departe de poarta adversă. El e un jucător care are o calitate tehnică și fizică extraordinară, dar abia a venit, e primul lui meci pe care-l joacă integral. Are nevoie să-și cunoască coechipierii și invers. 

Reghe a spus asta de acum o lună, că va fi Drăguș căpitan. Ce jucător să fie nedreptățit? Olaru a plecat. Banderola nu va ajunge niciodată la noi la portar, mai ales când căpitanul e cel care vorbește cu arbitrul. Nu se pune problema la FCSB.

Radunovic termină contractul într-o lună și ceva. E de preferat un jucător român, dar să nu fiu taxat ca xenofob! Ca să vorbească românește cu arbitrul. De-aia nu mai e Muhar. Și el a venit de două luni, cum să fie nedreptățit? Nu avea cine altcineva să fie, de-aia a fost el o perioadă, nu din alt motiv. 

Drăguș a fost la început, Reghe s-a gândit la el să fie căpitan, poate și ca să-i dea mai mare încredere. Mai e o chestie foarte, foarte importantă.

Când Gigi a spus că-l aduce pe Drăguș eu aveam o percepție greșită, că e arogant, face gestul ăla prin care își ridică șortul. L-am întrebat pe Târnovanu, care mi-a zis că e pâinea lui Dumnezeu. Contează și asta, să fie acceptat și iubit de vestiar.

Drăguș e singurul fotbalist dintre cei pe care i-am cunoscut în viața mea care vorbește 3 limbi la perfecție, în afară de română: franceză, engleză și italiană. Sunt foarte multe argumente pentru numirea lui drept căpitan”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO (3).jpg
FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO (3).jpg

Galerie foto (74 imagini)

FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO.ro FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO.ro FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO.ro FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO.ro FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO.ro
+74 Foto
labels.photo-gallery

Ce a declarat Drăguș după eșecul cu Corvinul

„Au înscris la primul șut pe poartă, după care s-au închis și am încercat, fără succes, să marcăm. E un moment mai complicat, dar trebuie să ridicăm capul.

Nu avem altă variantă, trebuie să mergem înainte, capul sus și trebuie să trecem peste. Nu putem să ne plângem de milă acum, să ne gândim la ce a fost.

Trebuie doar să vedem cum reușim să înscriem mai mult, pentru că e o problemă. De trei meciuri n-am înscris. Dar așa e fotbalul. Trebuie să profităm și de pauza asta și să ne pregătim bine. Mergem mai departe”, a declarat Drăguș la Prima Sport.

VIDEO Fabry a amuțit tribunele! Golul superb care a adus victoria Corvinului cu FCSB

Citește și

Avertisment „fără menajamente” al liderului european care tocmai a vorbit cu Putin, înainte de negocierile cu miză mare pentru încheierea războiului din Ucraina
Avertisment „fără menajamente” al liderului european care tocmai a vorbit cu Putin, înainte de negocierile cu miză mare pentru încheierea războiului din Ucraina
Avertisment „fără menajamente” al liderului european care tocmai a vorbit cu Putin, înainte de negocierile cu miză mare pentru încheierea războiului din Ucraina
Mihai Stoica fcsb denis dragus banderola
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:18
Cristian Geambașu Naționala care îi cam încurcă
Cristian Geambașu Naționala care îi cam încurcă
17:26
„Nu merge la infinit” Explicațiile lui Gică Hagi despre convocările lui Ianis, deși joacă puțin la Alanyaspor
„Nu merge la infinit” Explicațiile lui Gică Hagi despre  convocările lui Ianis , deși joacă puțin la Alanyaspor
18:19
Tensiuni în Giulești Alex Dobre ar refuza să mai negocieze prelungirea contractului » Salariul nu e singura problemă
Tensiuni în Giulești Alex Dobre ar refuza să mai negocieze prelungirea contractului » Salariul nu e singura problemă
18:42
Zidane, omul surprizelor Selecționerul Franței a convocat un jucător de liga a doua
Zidane, omul surprizelor Selecționerul Franței a convocat un jucător de liga a doua
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!
O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
Top stiri
„V-am cerut un singur lucru” VIDEO » Gică Hagi despre absențele lui Ionuț Radu și Stanciu de la națională: „E decizia lor. Mihăilă e accidentat”
Nationala
11:36
„V-am cerut un singur lucru” VIDEO » Gică Hagi despre absențele lui Ionuț Radu și Stanciu de la națională: „E decizia lor. Mihăilă e accidentat”
Citește mai mult
„V-am cerut un singur lucru” VIDEO » Gică Hagi despre absențele lui Ionuț Radu și Stanciu de la națională: „E decizia lor. Mihăilă e accidentat”
Chivu l-a impresionat  Gestul antrenorului lui Inter care l-a lăsat fără cuvinte pe David Popovici: „Mi-a arătat ce fel de om poate fi”
Campionate
13:59
Chivu l-a impresionat Gestul antrenorului lui Inter care l-a lăsat fără cuvinte pe David Popovici: „Mi-a arătat ce fel de om poate fi”
Citește mai mult
Chivu l-a impresionat  Gestul antrenorului lui Inter care l-a lăsat fără cuvinte pe David Popovici: „Mi-a arătat ce fel de om poate fi”
„Suntem prea proști! Mai ales bărbații” Reacții vehemente după pedeapsa primită de sportivul care și-a abuzat partenera minoră: „Nu e de ajuns!”
Alte sporturi
09:50
„Suntem prea proști! Mai ales bărbații” Reacții vehemente după pedeapsa primită de sportivul care și-a abuzat partenera minoră: „Nu e de ajuns!”
Citește mai mult
„Suntem prea proști! Mai ales bărbații” Reacții vehemente după pedeapsa primită de sportivul care și-a abuzat partenera minoră: „Nu e de ajuns!”
FOTO | Maria, "Regina Grădinăreasă". După război, speranța și credința i-au venit din crăițe și calendule. "Flori peste tot, în grădini, în case, în spitale, în fiecare colț de stradă"
B365
04:00
FOTO | Maria, "Regina Grădinăreasă". După război, speranța și credința i-au venit din crăițe și calendule. "Flori peste tot, în grădini, în case, în spitale, în fiecare colț de stradă"
Citește mai mult
FOTO | Maria, "Regina Grădinăreasă". După război, speranța și credința i-au venit din crăițe și calendule. "Flori peste tot, în grădini, în case, în spitale, în fiecare colț de stradă"

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 19 rapid 17 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share