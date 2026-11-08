Ciupercă pe Arenă Mihai Stoica, noi detalii despre jucătorii accidentați de la FCSB: „Destul de grav” +5 foto
Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

Ciupercă pe Arenă Mihai Stoica, noi detalii despre jucătorii accidentați de la FCSB: „Destul de grav”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.11.2026, ora 19:05
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre situația jucătorilor accidentați în meciul cu Corvinul, 0-1.
  • Oficialul roș-albaștrilor a comentat și starea gazonului de pe Arena Națională, care a lăsat de dorit în duelul de sâmbătă seara.
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FCSB a suferit pierderi importante în meciul cu Corvinul. Ronny Labonne s-a accidentat în minutul 36 și a fost înlocuit cu Joao Paulo, iar Luca Stancu a părăsit terenul în minutul 59.

Roș-albaștrii l-au pierdut și pe Korenica, care s-a accidentat în finalul meciului, la piciorul stâng, după ce a călcat greșit într-o fază în care nu s-a aflat în contact cu niciun adversar.

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Mihai Stoica, despre situația accidentaților de la FCSB: „Sunt destul de grave”

Problemele lui Meriton Korenica sunt destul de grave, iar fotbalistul de la FCSB a fost nevoit să meargă la spital după meci.

La o zi după duelul cu Corvinul, Mihai Stoica a venit cu vești proaste despre starea lui Labonne, Stancu și Korenica. Oficialul a comentat și starea gazonului de pe Arena Națională, care arată deja semne de degradare.

Accidentările lui Labonne, Stancu și Korenica sunt destul de grave. Korenica s-a accidentat din cauza gazonului, a călcat strâmb.

Ei (n.r. - cei care au grijă de gazonul de pe Arenă) au spus că cineva a adus o ciupercă pe ghete, dar eu nu prea cred. Nu mă pricep la gazon. Clar e o ciupercă, dar nu știu cum a ajuns acolo. Acum două săptămâni am jucat cu Rapidul și a fost excepțional terenul.

Acum arată foarte bine pe imagini, dar nu vă puteți imagina cum e. Foarte rău!”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

FOTO. Meriton Korenica, după ce s-a accidentat cu Corvinul

Accidentarea lui Korenica din meciul cu Corvinul / foto: capturi Digi Sport
Accidentarea lui Korenica din meciul cu Corvinul / foto: capturi Digi Sport

Galerie foto (5 imagini)

Accidentarea lui Korenica din meciul cu Corvinul / foto: capturi Digi Sport Accidentarea lui Korenica din meciul cu Corvinul / foto: capturi Digi Sport Accidentarea lui Korenica din meciul cu Corvinul / foto: capturi Digi Sport Accidentarea lui Korenica din meciul cu Corvinul / foto: capturi Digi Sport Accidentarea lui Korenica din meciul cu Corvinul / foto: capturi Digi Sport
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Gazonul de pe Arena Națională a fost schimbat la începutul lunii septembrie. Lucrările au început pe 3 septembrie și s-au încheiat în jurul datelor de 7-8 septembrie, dar deja arată semne de degradare.

Iarba s-a rărit în mai multe zone ale terenului, iar pe alocuri se vede pământul printre fire.

Gazonul de pe Arena Nationala la FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO (5).jpeg
Gazonul de pe Arena Nationala la FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO (5).jpeg

Galerie foto (11 imagini)

Gazonul de pe Arena Nationala la FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO (1).jpeg Gazonul de pe Arena Nationala la FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO (2).jpeg Gazonul de pe Arena Nationala la FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO (3).jpeg Gazonul de pe Arena Nationala la FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO (4).jpeg Gazonul de pe Arena Nationala la FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO (5).jpeg
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Eșecul de sâmbătă a fost al treilea consecutiv pentru FCSB în toate competițiile, iar elevii lui Reghecampf rămân la 3 puncte în spatele ultimului loc de play-off, la finalul turului din sezonul regulat.

VIDEO. Fabry a amuțit tribunele! Golul superb care a adus victoria Corvinului cu FCSB

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