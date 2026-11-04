Inter îl vrea pe românul din Bundesliga Cât ar trebui să plătească echipa lui Cristi Chivu

Presa din Italia anunță că Inter, formație antrenată de Cristi Chivu (46 de ani), a pus ochii pe Dennis Seimen (20 de ani), portarul celor de la Stuttgart, cu cetățenie româno-germană.

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Goalkeeperul naționalei U21 a Germaniei a revenit la Stuttgart în această vară, după împrumutul la Paderborn.

Seimen a debutat pentru șvabi atât în Bundesliga, cât și în Liga Campionilor. A gafat în confruntarea cu Borussia Monchengladbach (2-3), dar a apărat în ultimul meci de campionat, câștigat cu 4-2 în fața lui Leverkusen. A fost doar rezervă în partida cu Galatasaray (0-2).

Dennis Seimen, în vizorul lui Inter

În vară, Inter l-a pierdut pe Yann Sommer (37 de ani), titular indiscutabil în sezoanele precedente. Elvețianul a rămas liber de contract și a ajuns la Club Brugge.

În aceste circumstanțe, Josep Martinez (28 de ani) a devenit opțiunea principală pentru poarta campioanei Italiei. Spaniolul a făcut mai multe gafe în această stagiune, iar fanii „nerazzurrilor” i-au cerut lui Cristi Chivu să-l scoată dintre buturi și să-l introducă pe Ivan Provedel.

Acum, jurnaliștii italieni de la tuttomercatoweb.com susțin că oficialii lui Inter urmăresc îndeaproape evoluțiile lui Dennis Seimen.

Potrivit sursei citate, Stuttgart ar fi dispusă să-l cedeze pe portarul care are și cetățenie română în schimbul sumei de 25-30 de milioane de euro.

10.000.000 de euro este cota lui Dennis Seimen

Seimen se mai află și în atenția celor de la Manchester United și Atletico Madrid, care îi urmăresc, la rândul lor, evoluțiile. Portarul mai are contract cu Stuttgart până în vara lui 2029.

„Dennis Seimen, debut pentru cărțile de istorie”. Primul joc în Ligă la Stuttgart

Revenit după accidentare, goalkeeperul care împlinește 21 de ani pe 1 decembrie a debutat în Bundesliga, are două meciuri în campionat, dar nu jucase acasă.

Marți seară a fost prima sa partidă oficială pe „MHP Arena”. A coincis cu startul în Champions League, în fața a 58.000 de spectatori.

„Debut pentru cărțile de istorie!”, au exclamat alb-roșiii pe pagina de Instagram.

„Seimen a devenit cel mai tânăr portar care a evoluat vreodată în Ligă pentru VfB. Suntem mândri de tine, Dennis!”.

Seimen, joc bun împotriva lui Atletico

A apărat foarte bine la 1-1 cu Atletico Madrid, din etap #3 din faza principală a Ligii Campionilor. Nu a avut ce face la golul lui Julian Alvarez. Argentinianul a tras aproape de vinclu de la 10 metri.

La final, și-a sărutat logodnica în tribune, i-a îmbrățișat pe apropiați.

„Un moment incredibil de emoționant. Seimen, jucătorul academiei noastre, a celebrat debutul de neuitat în Champions League cu cei dragi”, a postat VfB un videoclip.

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