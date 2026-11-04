Protejat de Stuttgart De ce nu a jucat în Champions românul din Bundesliga. Ce a spus antrenorul germanilor

Dennis Seimen, 20 de ani, portarul numărul unu al lui VfB Stuttgart, nu a jucat marți, la 0-2 cu Galatasaray în Liga Campionilor. Explicația antrenorului Sebastian Hoeness.

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Dennis Seimen, tânărul născut în Germania, dar care are și cetățenie română, este goalkeeperul principal al lui VfB Stuttgart la doar 20 de ani.

Curtat de Inter, Seimen a lipsit în Ligă la Stuttgart

Ascensiunea lui a fost atât de evidentă încât și Inter Milano l-a trecut pe lista sa ca o posibilă variantă pentru viitorul apropiat. Clubul șvab cere 25-30 de milioane de euro în schimbul lui, deși Transfermarkt îl evaluează acum la 10 milioane.

Recuperat după o ruptură musculară care l-a făcut să piardă startul sezonului, portarul a jucat patru meciuri la rând în Bundesliga, în toate integralist.

Dennis Seimen a crescut la academia de juniori a lui Stuttgart. Foto: Imago

În Champions League, a lipsit însă marți, la 0-2 cu Galatasaray la Istanbul. Se mai întâmplase o dată, pe 14 octombrie, la 3-0 în deplasare cu Slovan Bratislava.

Între ele, Seimen a revenit în poartă, pe 20 octombrie, la 1-1 cu Atletico Madrid.

Antrenorul lui Stuttgart: „Seimen a realizat ce înseamnă trei meciuri în șapte zile”

De ce a lipsit Dennis la aceste partide în Ligă? Antrenorul Sebastian Hoeness a sugerat limpede motivul chiar înaintea duelului contra Galatei.

El și clubul alb-roșu încearcă să-l protejeze. Să nu-l folosească prea multe meciuri la rând și pentru că e tânăr, și pentru că vine după o leziune care l-a afectat câteva luni.

„Seimen a fost accidentat mult timp și acesta este primul lui sezon în Bundesliga și Champions League”, a declarat Hoeness pentru DAZN.

„A realizat și el în timpul primului său meci la mijlocul săptămânii ce înseamnă trei jocuri în șapte zile. Cu totul altceva față de ce era obișnuit”.

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