Protejat de Stuttgart De ce nu a jucat în Champions românul din Bundesliga. Ce a spus antrenorul germanilor
Dennis Seimen a jucat 5 meciuri în acest sezon la Stuttgart. Foto: Imago
Liga Campionilor

Protejat de Stuttgart De ce nu a jucat în Champions românul din Bundesliga. Ce a spus antrenorul germanilor

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 04.11.2026, ora 21:18
alt-text Actualizat: 04.11.2026, ora 21:18
  • Dennis Seimen, 20 de ani, portarul numărul unu al lui VfB Stuttgart, nu a jucat marți, la 0-2 cu Galatasaray în Liga Campionilor. Explicația antrenorului Sebastian Hoeness. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Dennis Seimen, tânărul născut în Germania, dar care are și cetățenie română, este goalkeeperul principal al lui VfB Stuttgart la doar 20 de ani.

„Conspirație să-l doboare?” Ce afirmă francezii despre scandalul imens declanșat în jurul lui Kylian Mbappe
Citește și
„Conspirație să-l doboare?” Ce afirmă francezii despre scandalul imens declanșat în jurul lui Kylian Mbappe
Citește mai mult
„Conspirație să-l doboare?” Ce afirmă francezii despre scandalul imens declanșat în jurul lui Kylian Mbappe

Curtat de Inter, Seimen a lipsit în Ligă la Stuttgart

Ascensiunea lui a fost atât de evidentă încât și Inter Milano l-a trecut pe lista sa ca o posibilă variantă pentru viitorul apropiat. Clubul șvab cere 25-30 de milioane de euro în schimbul lui, deși Transfermarkt îl evaluează acum la 10 milioane.

Recuperat după o ruptură musculară care l-a făcut să piardă startul sezonului, portarul a jucat patru meciuri la rând în Bundesliga, în toate integralist.

Dennis Seimen a crescut la academia de juniori a lui Stuttgart. Foto: Imago Dennis Seimen a crescut la academia de juniori a lui Stuttgart. Foto: Imago
Dennis Seimen a crescut la academia de juniori a lui Stuttgart. Foto: Imago

În Champions League, a lipsit însă marți, la 0-2 cu Galatasaray la Istanbul. Se mai întâmplase o dată, pe 14 octombrie, la 3-0 în deplasare cu Slovan Bratislava.

Între ele, Seimen a revenit în poartă, pe 20 octombrie, la 1-1 cu Atletico Madrid.

Antrenorul lui Stuttgart: „Seimen a realizat ce înseamnă trei meciuri în șapte zile”

De ce a lipsit Dennis la aceste partide în Ligă? Antrenorul Sebastian Hoeness a sugerat limpede motivul chiar înaintea duelului contra Galatei.

El și clubul alb-roșu încearcă să-l protejeze. Să nu-l folosească prea multe meciuri la rând și pentru că e tânăr, și pentru că vine după o leziune care l-a afectat câteva luni.

„Seimen a fost accidentat mult timp și acesta este primul lui sezon în Bundesliga și Champions League”, a declarat Hoeness pentru DAZN.

„A realizat și el în timpul primului său meci la mijlocul săptămânii ce înseamnă trei jocuri în șapte zile. Cu totul altceva față de ce era obișnuit”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
Liga Campionilor VfB Stuttgart galatasaray dennis seimen sebastian hoeness
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:01
Pleacă de la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat despărțirea de un jucător esențial pentru „câini” sezonul trecut
Pleacă de la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat despărțirea de un jucător esențial pentru „câini” sezonul trecut
12:07
„Are nevoie să fie pusă la punct” Cuvinte grele spuse de Jessica Pegula despre o jucătoare din TOP 3 WTA! N-a scăpat nici antrenoarea! Microfoanele au înregistrat tot!
„Are nevoie să fie pusă la punct” Cuvinte grele spuse de Jessica Pegula despre o jucătoare din TOP 3 WTA! N-a scăpat nici antrenoarea! Microfoanele au înregistrat tot!
12:18
Harry Kane a semnat Englezul a devenit cel mai bine plătit fotbalist din Europa! Ce sumă va încasa
Harry Kane a semnat Englezul a devenit cel mai bine plătit fotbalist din Europa! Ce sumă va încasa
11:35
Primele rezultate ale autopsiei Lovitura suferită pe teren de Jesus de Miguel i-ar fi provocat un traumatism fatal. Sunt așteptate și alte investigații
Primele rezultate ale autopsiei Lovitura suferită pe teren de Jesus de Miguel i-ar fi provocat un traumatism fatal. Sunt așteptate și alte investigații
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Top stiri
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
Superliga
04.11
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
Citește mai mult
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după  acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Campionate
03.11
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Citește mai mult
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după  acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Liga Campionilor
04.11
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Citește mai mult
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu
B365
04.11
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu
Citește mai mult
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 21 rapid 22 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share