Dinamo, lecție de condus FOTO. Cătălin Cîrjan, dezvăluire despre un coechipier: „M-am ferit de el în trafic” + momentul care a stârnit hohote de râs +16 foto
Foto: captură sport.ro
Superliga

Dinamo, lecție de condus FOTO. Cătălin Cîrjan, dezvăluire despre un coechipier: „M-am ferit de el în trafic” + momentul care a stârnit hohote de râs

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.10.2026, ora 22:45
  • Luni după-amiază, jucătorii lui Dinamo, alături de antrenorul Nuno Campos (51 de ani) și președintele Andrei Nicolescu (50 de ani), au fost prezenți la Academia Titi Aur.
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Fotbaliștii liderului din Superliga au participat la o serie de activități menite să promoveze condusul preventiv. Aceștia au intrat pe circuit, au încercat mersul pe două roți și au descoperit cum se resimte o coliziune prin intermediul simulatoarelor.

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Cătălin Cîrjan: „L-am mai văzut în trafic pe Karamoko și m-am ferit de el”

Atacantul francez al „câinilor” a experimentat efectele unui impact rutier produs la numai 15 km/h și a rămas șocat de forța impactului, scrie sport.ro.

Dinamo la Academia Titi Aur Captura sport ro (2).jpg
Dinamo la Academia Titi Aur Captura sport ro (2).jpg

Galerie foto (16 imagini)

Dinamo la Academia Titi Aur Captura Instagram Academia (1).jpg Dinamo la Academia Titi Aur Captura Instagram Academia (2).jpg Dinamo la Academia Titi Aur Captura Instagram Eduard Popescu Euronews (1).jpg Dinamo la Academia Titi Aur Captura Instagram Eduard Popescu Euronews (2).jpg Dinamo la Academia Titi Aur Captura Instagram Eduard Popescu Euronews (3).jpg
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Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, care și-a luat recent permisul de conducere, i-a îndemnat pe șoferi să fie prudenți la volan, să evite viteza excesivă și să nu ia exemplul coechipierului său.

„Nu am mai fost niciodată până acum la așa ceva. De-abia mi-am luat și eu permisul, cu mașinile sunt cam nou în domeniul ăsta. Am luat mai mult carnetul de nevoie. A venit fetița, mai trebuie să merg cu ea pe la doctori.

Îmi place să conduc, dar mai mult merg de nevoie. La antrenament și înapoi acasă. Trebuie să conducem preventiv, nu să facem curse în trafic.

Pe Karamoko l-am mai văzut prin trafic și m-am ferit de el. Am văzut niște evenimente mai puțin plăcute cu el și nu vreau să mai văd. Sper să fie atent azi și să învețe de aici”, a declarat Cîrjan pentru sursa citată.

Dinamoviștii s-au amuzat copios

Antrenorul de portari Felipe Peralta a stârnit hohote de râs în rândul dinamoviștilor în momentul în care a intrat în simulatorul de impact, în care a fost întors cu capul în jos. Scena i-a amuzat inclusiv pe Nuno Campos și Andrei Nicolescu:

Dinamo la Academia Titi Aur Captura Instagram Eduard Popescu Euronews (2).jpg
Dinamo la Academia Titi Aur Captura Instagram Eduard Popescu Euronews (2).jpg

Galerie foto (16 imagini)

Dinamo la Academia Titi Aur Captura Instagram Academia (1).jpg Dinamo la Academia Titi Aur Captura Instagram Academia (2).jpg Dinamo la Academia Titi Aur Captura Instagram Eduard Popescu Euronews (1).jpg Dinamo la Academia Titi Aur Captura Instagram Eduard Popescu Euronews (2).jpg Dinamo la Academia Titi Aur Captura Instagram Eduard Popescu Euronews (3).jpg
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