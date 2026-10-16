Dinamo nu se mai oprește! Armstrong face diferența, dar cele 5 victorii consecutive ascund o problemă pentru Campos! Trei concluzii după 2-0 cu Botoșani +34 foto
Dinamo - FC Botoșani 2-0, în etapa #12 din Superliga (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Superliga

Dinamo nu se mai oprește! Armstrong face diferența, dar cele 5 victorii consecutive ascund o problemă pentru Campos! Trei concluzii după 2-0 cu Botoșani

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 16.10.2026, ora 23:04
alt-text Actualizat: 16.10.2026, ora 23:04
  • Dinamo a trecut și de FC Botoșani, 2-0, și a ajuns la cinci victorii consecutive în campionat.
  • O serie excelentă prelungită și cu o doză de noroc. Gafa lui Anestis, care l-a lovit pe Mărginean la o minge înaltă a netezit drumul spre încă trei puncte.
  • „Câinii” nu au mai făcut pași greșiți de la remiza cu Corvinul, 1-1, de la finalul lui august
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Succesul cu Botoșani arată că Dinamo poate câștiga și când jocul nu curge. Are un om care produce aproape etapă de etapă și o defensivă pe care se poate sprijini. Dincolo de rezultate, însă, există și o vulnerabilitate pe care seria victoriilor nu o poate ascunde.

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1. Campos se uită spre bancă. Și are puține de ales

Când jocul nu merge, Nuno Campos se uită lung spre rezerve și găsește greu o soluție care să schimbe ceva. Contra Botoșaniului prima mutare a venit abia în minutul 71, când a intrat Oliver Hintsa, el fiind una dintre puținele variante cu care antrenorul poate încerca să deblocheze ofensiva.

Suedezul care reprezintă Eritreea are două goluri și două pase decisive în acest sezon în toate competițiile. Un bilanț modest pentru cel de la care se așteaptă un impuls de pe bancă.

În rest, Campos are la dispoziție în majoritate jucători tineri, fără experiență. Dinamo depinde mult de forma titularilor și de capacitatea lor de a rămâne disponibili. O accidentare poate deveni o problemă greu de rezolvat. Dovadă că schimbările 2 și 3 au venit după minutul 80.

Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (34 imagini)

Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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2. Un portar sigur și doi stoperi care se completează

Cel mai solid argument al lui Dinamo în meciul cu Botoșani s-a găsit în spate. Alaa Bellaarouch a fost fără greșeală, iar în fața lui, Pascual și Stoinov au arătat din nou foarte bine pentru un cuplu de fundași centrali format abia în vară.

Pascual domină jocul aerian prin forță și detentă. Golurile sale au atras atenția, însă aceeași capacitate de a ajunge primul la minge se vede și în orice duel.

Spre exemplu, contra Botoșaniului a câștigat șapte dintre cele opt dueluri aeriene în care a fost implicat. Lângă el, Stoinov transmite siguranță și joacă fără ezitările pe care vârsta, doar 21 de ani, le-ar putea explica. Dinamo are în acest triunghi o bază serioasă pentru meciurile în care atacul produce puțin.

Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (34 imagini)

Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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3. Armstrong, omul care ține seria în viață

Danny Armstrong a ajuns la șase goluri, la care adaugă zece pase decisive în acest sezon. Scoțianul a avut gol sau assist în fiecare dintre ultimele cinci partide, exact cele cinci victorii consecutive ale lui Dinamo. Bilanțul său în această serie e fantastic, are 2 goluri și 6 pase decisive.

Influența lui se vede și mai clar privind întregul parcurs din acest sezon. Scoțianul a contribuit cu gol sau assist în 9 dintre cele 12 meciuri din acest sezon. Doar Petrolul, Rapid și Corvinul l-au ținut departe de aceste cifre, iar în două dintre cele trei partide Dinamo a pierdut puncte.

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