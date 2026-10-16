Lovitură pentru Dinamo! Nuno Campos pierde unul dintre cei mai importanți jucători înaintea meciului cu CFR Cluj

DINAMO - BOTOȘANI. Martin Pascual (27 de ani), fundașul central al „câinilor” va rata meciul cu CFR Cluj, din etapa #13 a Superligii, după ce a primit un cartonaș galben.

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Cuplul de fundași centrali pe care Nuno Campos s-a bazat în acest sezon este format din Pascual și Nikita Stoinov.

Martin Pascual, suspendat pentru CFR Cluj - Dinamo

Dinamo a primit o veste proastă încă din prima repriză a meciului cu FC Botoșani.

În minutul 28, fundașul spaniol l-a faultat pe Dumiter și a primit al patrulea cartonaș galben din acest sezon, motiv pentru care va fi suspendat pentru etapa următoare.

Absența lui Pascual este o problemă pentru Nuno Campos, mai ales că fundașul spaniol a devenit titular la Dinamo și a avut evoluții bune în acest sezon.

Spaniolul, care a mai evoluat la Atletico Madrid B, Villarreal B, Rayo Vallecano, Mirandes și Ibiza, a disputat deja 12 meciuri pentru Dinamo, în care a marcat 5 goluri.

În lipsa lui Pascual, Nuno Campos îi mai are la dispoziție în centrul apărării pe Nikita Stoinov, Imran Fetai și Matteo Duțu.

La nevoie, antrenorul portughez poate apela și la Raul Opruț, Dario Benavides, Andrei Mărginean sau Matthias Verreth.

Dinamo va juca în deplasare cu CFR Cluj duminică, 25 octombrie, de la ora 19:00, în runda următoare a Superligii.

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