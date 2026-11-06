Cicâldău câștigă susținători Adrian Mutu îl vrea titular la națională » De ce crede că ar fi mai bun decât Ianis Hagi +40 foto
Alexandru Cicâldău/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Cicâldău câștigă susținători Adrian Mutu îl vrea titular la națională » De ce crede că ar fi mai bun decât Ianis Hagi

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 20:04
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 20:04
  • Adrian Mutu (47 de ani), fost internațional român, consideră că Alexandru Cicâldău (29 de ani), mijlocașul Universității Craiova, merită să fie titular la echipa națională a României în locul lui Ianis Hagi (28 de ani).
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După ce Pavel Badea, președintele CS Universitatea Craiova, a declarat că Cicâldău este în prezent peste Ianis Hagi, Adrian Mutu a susținut și el că mijlocașul oltenilor ar trebui să joace din primul minut pentru România.

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Adrian Mutu îl vrea pe Alexandru Cicâldău titular la națională: „Este cel mai în formă mijlocaș”

Fostul atacant a analizat evoluțiile celor doi fotbaliști și consideră că Gheorghe Hagi trebuie să țină cont în primul rând de forma sportivă atunci când alege titularii.

„Alexandru Cicâldău e cel mai în formă mijlocaș din Superliga, a arătat asta și în Conference League. Îmi place forma lui din ultimul timp.

Un «jolly joker», un om de legătură între mijlocul terenului și atac. Nu pot să spun că e un număr 10, dar este un mijlocaș ofensiv, un inter.

E într-o formă foarte bună, știe să dea pase, goluri, are un șut foarte bun. Mă bucur că s-a întors, se plafonase, joacă mai bine decât înainte, s-a întors mai puternic”, a declarat Mutu, conform fanatik.ro.

Dacă plecăm de la criteriul principal, cum selecționezi un jucător la echipa națională și cine ar trebui să intre în primul 11, atunci plecăm de la jucătorii cei mai în formă. Jucătorul cel mai în formă, dintre toți mijlocașii, puțin și peste Răzvan Marin, este Cicâldău. El ar trebui să joace, nu aș vrea să-l compar cu Ianis Hagi. Îl compar cu toți mijlocașii României. Adrian Mutu, fost internaţional român

Alexandru Cicâldău traversează o perioadă bună la Universitatea Craiova.

Mijlocașul a marcat în victoria cu Egnatia, scor 2-0, din etapa #3 a Conference League, iar oltenii ocupă locul 8 în clasament, cu 7 puncte.

FOTO. Golul marcat de Cicâldău cu Egnatia

Universitatea Craiova a înscris în meciul cu Egnatia, dar arbitrul a ridicat fanionul. Foto: captură Prima Sport
Universitatea Craiova a înscris în meciul cu Egnatia, dar arbitrul a ridicat fanionul. Foto: captură Prima Sport

Galerie foto (40 imagini)

Universitatea Craiova a înscris în meciul cu Egnatia, dar arbitrul a ridicat fanionul. Foto: captură Prima Sport Universitatea Craiova a înscris în meciul cu Egnatia, dar arbitrul a ridicat fanionul. Foto: captură Prima Sport Universitatea Craiova a înscris în meciul cu Egnatia, dar arbitrul a ridicat fanionul. Foto: captură Prima Sport Universitatea Craiova a înscris în meciul cu Egnatia, dar arbitrul a ridicat fanionul. Foto: captură Prima Sport Universitatea Craiova a înscris în meciul cu Egnatia, dar arbitrul a ridicat fanionul. Foto: captură Prima Sport
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Adrian Mutu, despre Ianis Hagi: „Poate să își piardă titularizarea”

Ianis Hagi nu traversează o perioadă foarte bună la Alanyaspor. Mijlocașul a fost titular de două ori de la startul sezonului, si a bifat 8 meciuri din 10

„Ianis Hagi poate să își piardă titularizarea pentru că nu trece printr-un moment bun referitor la forma sportivă.

Gică Hagi cred că vede acest lucru, indiferent că este băiatul lui sau nu, și reușește să fie obiectiv. Are o experiență cu Ianis Hagi când nu e în formă și și-a atras multe critici pe acest subiect.

Ar trebui să intre jucătorii cei mai în formă, indiferent că vorbim de Cicâldău sau Hagi, de asta avem nevoie”, a explicat Mutu.

FOTO. România - Suedia 0-1, meci în care Ianis Hagi a jucat 21 de minute.

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (33 imagini)

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Fostul internațional a atras atenția și asupra faptului că mai mulți jucători convocați la națională nu evoluează suficient la echipele de club.

„Problema noastră principală nu este calitatea jucătorilor, este că jucătorii convocați au minute puține la echipele de club, nu au ritm.

Ar trebui să li se dea șanse să fie în primul 11 jucătorilor care sunt în formă, care joacă titulari la echipele de club și care fac parte din lotul României, indiferent că un jucător de bază va suferi în urma acestor decizii sau un nume, ca Ianis Hagi.

Trebuie să vezi interesul național și să bagi cei mai în formă jucători. Am văzut ce se întâmplă dacă nu facem acest lucru. Avem o experiență cu aceste meciuri.

Gică Hagi, probabil, va lua deciziile corecte”, a adăugat Adrian Mutu.

221 de meciuri
a disputat Alexandru Cicâldău pentru Universitatea Craiova, perioadă în care a marcat 47 de goluri și a oferit 34 de pase decisive

În acest sezon, a înscris de 3 ori și a oferit 6 pase de gol în 26 de partide.

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