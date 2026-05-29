Lovitură pentru Gigi Becali Planul FCSB de a înregistra marca Steaua, respins definitiv de EUIPO: „Risc de confuzie”! Reacția avocatului roș-albaștrilor

EUIPO, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, a respins din nou cererea lui Gigi Becali (67 de ani) pentru marca verbală „FCSB Steaua”.

În 2025, autoritatea europeană din Alicante, Spania, a respins solicitarea făcută la data de 16 iunie 2023 de avocatul Adrian Căvescu, reprezentantul clubului.

Acesta a contestat decizia, însă răspunsul EUIPO rămâne neschimbat, informează prosport.ro.

„Respinge apelul. Obligă reclamantul să suporte cheltuielile de judecată ale oponentului în procedura de apel, care sunt stabilite la 550 EUR. Suma totală care trebuie plătită de reclamant în procedura de opoziție și de apel este de 1.170 EUR”, se arată în decizia Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală.

Motivul pentru care EUIPO a respins cerea roș-albaștrilor este unul similar ca cel de anul trecut.

Un risc semnificativ de confuzie între marca „FCSB Steaua” și ACS Steaua Noua Generație, o academie de fotbal din Sectorul 3 al Bucureștiului.

„Camera de Recurs confirmă că, ținând cont de identitatea serviciilor în cauză, de similaritățile dintre semne și de gradul mediu de distinctivitate intrinsecă a mărcii anterioare, există un risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din RMC din partea publicului relevant vorbitor de limbă italiană și spaniolă, chiar și având în vedere faptul că o parte a acestui public poate manifesta un nivel ridicat de atenție, așa cum a constatat în mod corect Divizia de Opoziție.

Concluzie. Având în vedere toate considerațiile anterioare, recursul trebuie respins.

Divizia de Opoziție a constatat în mod corect că oponentul a dovedit utilizarea serioasă a mărcii anterioare pentru servicii de club de fotbal din clasa 41 și că, având în vedere identitatea serviciilor, similaritatea semnelor și caracterul distinctiv intrinsec mediu al mărcii anterioare, există un risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din RMC din partea publicului relevant vorbitor de limbă italiană și spaniolă”, se mai arată în documentul emis de EUIPO”, se mai arată în documentul emis de EUIPO.

Adrian Căvescu: „Mergem la Tribunalul Uniunii Europene”

Avocatul care a reprezentat FCSB în acest proces a dezvăluit că va merge mai departe cu demersul.

„Am văzut decizia, dar noi vom merge mai departe la Tribunalul Uniunii Europene” , a declarat Adrian Căvescu, citat de fanatik.ro.

