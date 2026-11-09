„Cât de repede se poate schimba totul”  Florentin Petre, mesaj emoționant după despărțirea de Wieczysta Cracovia

Florentin Petre (50 de ani) a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, după ce a fost demis de Wieczysta Cracovia.

Antrenorul secund a rezistat doar 11 meciuri în Polonia, alături de Zeljko Kopic (49 de ani), cu care a colaborat și la Dinamo.

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Cei doi tehnicieni nu au reușit să o redreseze pe Wieczysta Cracovia în campionat, iar înfrângerea cu Gornik Zabrze (1-2) le-a fost fatală.

Sub comanda lui Kopic și Petre, gruparea poloneză a obținut doar o victorie și 2 remize în 11 partide disputate.

Florentin Petre, despre tragedia din Polonia: „ I-am mulțumit lui Dumnezeu că familia mea este în siguranță”

Sâmbătă, centrul istoric al Cracoviei a fost locul unde a izbucnit un atac armat, în urma căruia 6 persoane au decedat, iar alte 15 au fost rănite.

Anchetatorii au descoperit 11 arme atât la locul atacului, cât și în locuința bărbatului care a deschis focul dintr-o mașină în Piața Centrală din Cracovia, conform hotnews.ro.

Florentin Petre și-a început mesajul povestind că soția sa putea fi implicată în acel atac.

„Sunt zile pe care nu le uiți niciodată. Pur și simplu! Pentru mine și familia mea, 7 noiembrie va rămâne una dintre acestea. Cracovia, orașul care ne-a primit cu atâta căldură și în care începusem să ne simțim ca acasă, a trecut printr-o tragedie care a cutremurat întreaga lume.

Soția mea își făcuse planuri să meargă în acea după-amiază la biserica ortodoxă din centrul orașului, apoi să facă câteva cumpărături, înainte de a se întoarce acasă pentru a urmări meciul nostru.

Din fericire, planurile ei s-au schimbat în ultimul moment și nu a mai ajuns acolo. Când am aflat ce s-a întâmplat, m-am gândit cât de repede se poate schimba totul. I-am mulțumit lui Dumnezeu că familia mea este în siguranță și m-am gândit la toți cei care au trăit momente de teamă și durere.

Oamenilor din Cracovia și întregului popor polonez vreau să le transmit un gând de solidaritate și încurajare. Am cunoscut aici oameni calzi, primitori și puternici, care ne-au făcut să ne simțim bineveniți încă din prima zi.

Vă doresc să găsiți puterea de a trece peste aceste momente grele, să rămâneți uniți și să nu lăsați teama să vă umbrească viața. Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de voi!”, a transmis Petre pe Instagram.

Evenimentul tragic din Polonia a provocat un val de solidaritate.

Platforma de crowdfunding Zrzutka.pl a anunțat că în 17 ore de la lansarea campaniei „Pentru polițiști și familiile lor” s-au strâns 4.953.601 de zloți, adică aproximativ 1,13 milioane de euro, de la 91.062 de susținători.

Suma reprezintă 99% din obiectivul de 5 milioane de zloți, echivalentul a aproximativ 1,14 milioane de euro. Campania este dedicată celor doi polițiști răniți grav în atacul din Cracovia și familiilor acestora.

Florentin Petre, mesaj după ce a fost demis de Wieczysta Cracovia: „O veste tristă”

Florentin Petre s-a declarat dezamăgit de faptul că etapa la Wieczysta Cracovia a ajuns la final, dar este recunoscător pentru experiența pe care a avut-o în Polonia.

„În aceeași noapte, am primit și o veste. Colaborarea mea cu Wieczysta Cracovia ajungea la final. O veste tristă din punct de vedere profesional, dar care, după tot ce se întâmplase în acea zi, m-a făcut să privesc lucrurile altfel.

Fotbalul este viața mea, îl iubesc și îi dedic tot ce am mai bun. Dar familia, sănătatea și viața oamenilor sunt mai presus de orice rezultat sau contract.

Plec de la Wieczysta cu regretul că nu am avut mai mult timp să ducem la capăt ceea ce am început. Rezultatele nu au fost cele pe care ni le-am dorit, iar știm cu toții că ele contează. Dar uneori, în fotbal, timpul nu are răbdare cu noi.

Dar plec cu conștiința că am muncit cu suflet și cu respect pentru fiecare om alături de care am lucrat. Îi mulțumesc din inimă lui Željko Kopić pentru încredere, pentru prietenie și pentru șansa de a lucra din nou împreună. Sunt lucruri care rămân dincolo de rezultate și de orice contract.

Mulțumesc conducerii clubului pentru oportunitatea oferită, colegilor din staff pentru colaborare, jucătorilor pentru efortul depus și suporterilor pentru sprijinul acordat echipei.

Mi-aș fi dorit să avem mai mult timp împreună, să depășim momentele dificile și să ne bucurăm de rezultate. Dar fotbalul are propriile reguli, iar eu le respect. Plec fără resentimente și le doresc tuturor să găsească puterea de a merge mai departe și de a obține rezultatele pe care le merită.

Cracovia va rămâne un loc special pentru mine și familia mea. Am întâlnit oameni frumoși, ne-am simțit bine primiți și am trăit aici experiențe pe care le vom păstra în suflet. Mulțumesc, Cracovia! Mulțumesc, Wieczysta! Cu respect și recunoștință, Florentin Petre”, a mai scris antrenorul.

Doar 5 puncte în 11 meciuri

Rezultatele lui Kopic și Petre din Polonia au fost departe de cele înregistrate la Dinamo. Au rezistat doar 11 meciuri pe banca clubului din Cracovia, perioadă în care a strâns 5 puncte și a avut un golaveraj de 11-21.

Singurele rezultate pozitive au fost victoria cu Wisla Plock (3-0) și remizele cu Widzew Lodz (2-2) și Zaglebie (1-1). În rest, 7 înfrângeri în campionat, plus eliminarea rușinoasă din Cupa Poloniei, în fața lui Avia Swidnik (1-3), echipă din liga a treia aflată în zona retrogradării.

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