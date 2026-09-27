Tratament special pentru Pușcaș Noul contract al atacantului de la Dinamo:  bonusuri uriașe + condițiile impuse de „câini”

George Pușcaș (30 de ani) va avea un salariu de top la Dinamo în următoarele stagiuni.

Bonusurile și clauzele din noul contract al atacantului, în rândurile de mai jos.

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Atacantul a semnat prelungirea cu formația „alb-roșie” la jumătatea lunii septembrie, într-o nouă înțelegere pe trei sezoane, iar încasările acestuia s-ar putea ridica la sume impresionante, dacă-și va atinge obiectivele setate.

George Pușcaș, contract de top la Dinamo

Deși s-a vehiculat că atacantul „câinilor” ar fi acceptat un salariu mai mic, acesta va încasa aceeași sumă, începând cu startul viitorului sezon: 20.000 de euro lunar.

Suma ar reprezenta cel mai mare contract din lotul pregătit de Nuno Campos, informează prosport.ro.

Dacă anterior primea 1.000 de euro pentru fiecare reușită, din stagiunea viitoare Pușcaș are alt țel fixat: va primi o sumă „mai mare decât salariul lunar”, dacă va livra 15 goluri sau pase decisive în întregul sezon.

În plus, bonusul s-ar putea dubla dacă atacantul atinge cifra de 20 de goluri sau asisturi în aceeași stagiune.

„Premiile” nu se opresc aici. Vârful „câinilor” va încasa aceeași sumă ca la obiectivul de mai sus, în momentul în care va fi titular în 10 meciuri de-a lungul unui sezon.

Totodată, cei din conducerea lui Dinamo i-au majorat și clauza de reziliere, care a crescut de la 500.000 la 750.000 de euro și este valabilă doar pentru cluburile din străinătate.

8 meciuri a bifat Pușcaș pentru Dinamo, toate în sezonul precedent, reușind un gol și o pasă decisivă

George Pușcaș ar putea reveni după pauza competițională

Absent în acest sezon din cauza unei accidentări, Pușcaș ar putea reveni după pauza dedicată echipelor naționale. Președintele Andrei Nicolescu a dezvăluit că Pușcaș ar putea să revină pe gazon după jocurile naționalei.

„Sperăm să fie cât mai repede. Perioada aceasta îi va prinde bine, vom vedea cât de repede vom putea să îl integrăm. Noi suntem convinși că va fi și el unul dintre jucătorii decisivi pentru Dinamo în acest an” , a spus Andrei Nicolescu, conform sport.ro.

De-a lungul carierei sale, George Pușcaș a evoluat la echipe precum Inter Milano, Reading, Palermo, Bari și Genoa. A bifat multiple apariții în Serie B și Championship, iar la echipa naționala a adunat 46 de selecții.

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